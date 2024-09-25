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Bublik1
Глава Ремвооружения: Техника НАТО демонстрирует низкую живучесть и уступает российским аналогам
Всё это было неоднократно доказано в ходе СВО

После распада СССР количество военных конфликтов по всему миру увеличилось, а страны НАТО активно использовали новейшие системы вооружения для демонстрации силы. В качестве противников всегда выступали страны, не имеющие доступа к современным технологическим средствам, а в результате преимущество на поле боя было у стран Запада было неоспоримым.

Стоит учитывать особенности применения такого оружия. Например, каждая страна посылала отдельный контингент с запасом снарядов, техники и даже авиации. Как потом выяснилось, стандарты НАТО существовали только на бумаге, ведь очень часто боеприпасы, выпущенные для немецких 155-мм САУ, не подходят для польских и любых других аналогов. Но проблема даже не в этом, ведь есть и другие любопытные подробности. 

Ещё в начале 2023 году в сеть начали попадать ролики, записанные украинскими военнослужащими. Бойцы ВСУ ругали поставленную технику НАТО, указывая на целый ряд недостатков. Например, артиллерия требовала аккуратности во время технологического обслуживания. Приходилось заменять узлы в специализированных перчатках, поскольку грязь или пыль, попавшая на движущиеся компоненты, могла привести к выходу системы из строя. Ещё более капризными были цифровые установки, и еще сильнее разочаровал ресурс пушек. Для многих САУ он оказался в два раза ниже, чем у советских аналогов, а эксплуатация сверх заявленных норм приводила к разрывам и снижению точности снарядов. Со временем часть оружия НАТО попала в руки российских инженеров, в итоге всё это было тщательно изучено и проанализировано.

Российские эксперты пишут, что никаких значительных технологических прорывов в оружии стран НАТО не заметили, а сегодня любопытные замечания оставил генеральный директор компании «Ремвооружение». По словам Дениса Лепешко, на фоне трофейного оружия российская техника доказала более высокую надёжность и способна выполнять боевые задачи даже после получения критических повреждений. Эксперты считает, что конфликт в Украине доказал, что российские аналоги превосходят лучшие образцы НАТО по целому ряду признаков. Так, кроме впечатляющей живучести, российская техника отличается простотой, поскольку имеет легкозаменяемые части. Модульная конструкция позволяет вернуть машину в строй чуть ли не в полевых условиях, и всё это актуально не только для современных образцов, но и для техники, выпущенной ещё во времена СССР. 

Ремонт часто производится в тыловых лагерях силами команд штатных инженеров, а технику НАТО приходится отправлять в Польшу, где созданы специальные условия для восстановления и обслуживания. Даже если у ВСУ и есть специалисты, то очень часто союзники не дают Украине достаточного количества запчастей, тогда как компоненты для российской техники отличаются высокой взаимозаменяемостью. Всё это не значит, что техника НАТО плохая. На самом деле это не так, но суть проблемы заключается в том, что США и союзники готовились к конфликтам совсем другого уровня. Например, танки в бой без поддержки с воздуха не идут, ну а сзади по противнику ещё и работает артиллерия. Сегодня формат боевых действий меняется. Дроны берут на себя всё больше задач, вот только усилить защиту техники НАТО непросто, тогда как российские экземпляры уже не раз доказали высокую способность к модернизации в полевых условиях.

#сво #военные технологии
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