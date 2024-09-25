Разработчик ссылается на санкции и конфиденциальность и не готов рассказать о дальнейшей судьбе запатентованной технологии

Многие наши читатели слышали о том, что США способны оказывать давление на ключевых производителей полупроводниковой продукции по всему миру. Может показаться, что янки ведут себя слишком агрессивно, а заявления об использовании американских технологий голословны. На самом деле не всё так очевидно, ведь в реальности нескольким компаниям из США принадлежат ключевые патенты на технологии, считающиеся фундаментальными. Со временем на место базовых принципов создании процессоров придёт нечто новое, но даже в этом случае начать всё с нуля довольно проблематично. Несколько лет назад тайваньская TSMC гордо утверждала, что использует не больше 2-3% американских технологий, но вместе с военной мощью и политическим давлением даже этого достаточно для тотального контроля. По сути, если США откажутся от запугивания союзников, то даже в этом случае 2% позволят оказывать давление на всех производителей.

Известно, что в последние 10 лет Китай наращивает технологический потенциал, а ключевое значение отводится регистрации новых патентов. Под это выделяются огромные деньги, а задача заключается в том, чтобы застолбить за собой как можно больше технологий. Даже если похожая идея уже есть, но её реализация немного отличается, то совершенно другое название сделает технологию уникальной и достойной патентирования. К сожалению, в России никто никуда не спешит, поскольку даже сегодня крупный бизнес предпочитает держаться от полупроводниковой отрасли как можно дальше. Простой пример, как только стало известно, что Intel могут распродать, правительство США подключило административный ресурс, а за неделю компания получила многомиллиардные инвестиции. Денег на выход из кризиса должно хватить, а вот в России разработчики пытаются сражаться за бюджетные деньги. Основная часть продукции создаётся под нужны госсектора и бизнеса, ну а это серьёзно снижает перспективы, ведь без массовых продаж выйти за пределы штучной сборки крайне проблематично. И всё же, некоторые подвижки на этом направлении имеются, хотя активность технологического сообщества в России значительно уступает таковой в США и Китае.

По данным CNews, любопытный патент был недавно зарегистрирован в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Речь идёт о компании «Мегаполис-Телеком регион», которая может стать первой в стране, начавшей выпускать оперативную память DDR5. Сегодня именно этот стандарт ОЗУ считается наиболее актуальным, а начало его производство на отечественной базе позволит снизить зависимость от иностранных компонентов. Известно, что заявка была подана 19 июля 2024 года, и уже спустя полтора месяца (9 сентября), компании был присвоен патент под номером 2024630175. Это довольно редкий случай, когда высокотехнологичная разработка проходит все этапы так быстро. Судя по описанию, патент действителен до 9 сентября 2034 года, после чего любая другая компания имеет полное право выпускать аналогичную продукцию без отчисления комиссионных в адрес изобретателя. Вот только так долго подобные технологии не живут, ведь спустя несколько лет появится DDR6, ну а за два десятилетия скорость оперативной памяти на компьютерах может увеличиться на несколько порядков. Полученный «Мегаполис-Телеком регион» патент называется «Топология интегральной микросхемы памяти DDR5 К1661РП1ВЯ». Представители компании подтвердили получение патента, заявив, что микросхема является важным достижением в отечественной полупроводниковой отрасли.

Согласно описанию патента, российская микросхема DDR5 способна конкурировать с зарубежными аналогами. Она разрабатывается в корпусе FBGA, что позволяет устанавливать её на модули оперативной памяти с высокой плотностью памяти и широкой пропускной способностью. Разработчики утверждают, что частота работы микросхемы находится в диапазоне от 4800 МГц до 5600 МГц, а фактическая пропускная способность достигает внушительных 38400 Мбит/с. Рабочий температурный диапазон позволяет эксплуатировать ОЗУ в помещениях от 0 до +85 градусов по Цельсию, а значит такую память можно использовать не только на домашних компьютерах, но и в серверных стойках и даже в оборудовании для майнинга. О покорении рекордных вершин полупроводникового небосклона пока никто не говорит. Зарубежные компании уже давно наладили выпуск модулей памяти DDR5, работающих на частотах выше 7000 МГц.

В патенте сказано, что каждая планка получит объём 2 Гб или 4 Гб и сможет работать под напряжением 1.1 В. Дополнительно указано наличие модуля коррекции ошибок (ECC), ну а это очень важно, поскольку данная технология повышает стабильность и особенно важна в серверных системах. Заявлено наличие энергоэффективных режимов (LPASR) и других технологических новшеств, присутствующих на продукции зарубежных конкурентов. А вот с производством пока возникают вопросы. Представители разработчика не пишут, на каком этапе находится проект. Мы не знаем, какой технологический процесс может использоваться, но уже ясно, что в России выпускать чипы памяти просто негде. Представители разработчика пишут, что не готовы предоставить полную информацию, поскольку в этом случае разгласят важные сведения, позволяющие усилить санкции против РФ. Разработка носит частично конфиденциальный характер, поэтому больше деталей раскрыть пока нет никакой возможности. Не исключено, что производство может стартовать в Китае, где в наличии 14-нм технологический процесс, достаточный для выпуска оперативной памяти DDR5. Ну а может патент уйдёт в стол, где и останется лежать до лучших времён. Вопрос лишь в том, настанут ли вообще такие времена?