Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В России запатентовали ОЗУ стандарта DDR5, но пока неясно, кто и когда такую память будет выпускать
Разработчик ссылается на санкции и конфиденциальность и не готов рассказать о дальнейшей судьбе запатентованной технологии

Многие наши читатели слышали о том, что США способны оказывать давление на ключевых производителей полупроводниковой продукции по всему миру. Может показаться, что янки ведут себя слишком агрессивно, а заявления об использовании американских технологий голословны. На самом деле не всё так очевидно, ведь в реальности нескольким компаниям из США принадлежат ключевые патенты на технологии, считающиеся фундаментальными. Со временем на место базовых принципов создании процессоров придёт нечто новое, но даже в этом случае начать всё с нуля довольно проблематично. Несколько лет назад тайваньская TSMC гордо утверждала, что использует не больше 2-3% американских технологий, но вместе с военной мощью и политическим давлением даже этого достаточно для тотального контроля. По сути, если США откажутся от запугивания союзников, то даже в этом случае 2% позволят оказывать давление на всех производителей. 

Известно, что в последние 10 лет Китай наращивает технологический потенциал, а ключевое значение отводится регистрации новых патентов. Под это выделяются огромные деньги, а задача заключается в том, чтобы застолбить за собой как можно больше технологий. Даже если похожая идея уже есть, но её реализация немного отличается, то совершенно другое название сделает технологию уникальной и достойной патентирования. К сожалению, в России никто никуда не спешит, поскольку даже сегодня крупный бизнес предпочитает держаться от полупроводниковой отрасли как можно дальше. Простой пример, как только стало известно, что Intel могут распродать, правительство США подключило административный ресурс, а за неделю компания получила многомиллиардные инвестиции. Денег на выход из кризиса должно хватить, а вот в России разработчики пытаются сражаться за бюджетные деньги. Основная часть продукции создаётся под нужны госсектора и бизнеса, ну а это серьёзно снижает перспективы, ведь без массовых продаж выйти за пределы штучной сборки крайне проблематично. И всё же, некоторые подвижки на этом направлении имеются, хотя активность технологического сообщества в России значительно уступает таковой в США и Китае. 

По данным CNews, любопытный патент был недавно зарегистрирован в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Речь идёт о компании «Мегаполис-Телеком регион», которая может стать первой в стране, начавшей выпускать оперативную память DDR5. Сегодня именно этот стандарт ОЗУ считается наиболее актуальным, а начало его производство на отечественной базе позволит снизить зависимость от иностранных компонентов. Известно, что заявка была подана 19 июля 2024 года, и уже спустя полтора месяца (9 сентября), компании был присвоен патент под номером 2024630175. Это довольно редкий случай, когда высокотехнологичная разработка проходит все этапы так быстро. Судя по описанию, патент действителен до 9 сентября 2034 года, после чего любая другая компания имеет полное право выпускать аналогичную продукцию без отчисления комиссионных в адрес изобретателя. Вот только так долго подобные технологии не живут, ведь спустя несколько лет появится DDR6, ну а за два десятилетия скорость оперативной памяти на компьютерах может увеличиться на несколько порядков. Полученный «Мегаполис-Телеком регион» патент называется «Топология интегральной микросхемы памяти DDR5 К1661РП1ВЯ». Представители компании подтвердили получение патента, заявив, что микросхема является важным достижением в отечественной полупроводниковой отрасли.

Согласно описанию патента, российская микросхема DDR5 способна конкурировать с зарубежными аналогами. Она разрабатывается в корпусе FBGA, что позволяет устанавливать её на модули оперативной памяти с высокой плотностью памяти и широкой пропускной способностью. Разработчики утверждают, что частота работы микросхемы находится в диапазоне от 4800 МГц до 5600 МГц, а фактическая пропускная способность достигает внушительных 38400 Мбит/с. Рабочий температурный диапазон позволяет эксплуатировать ОЗУ в помещениях от 0 до +85 градусов по Цельсию, а значит такую память можно использовать не только на домашних компьютерах, но и в серверных стойках и даже в оборудовании для майнинга. О покорении рекордных вершин полупроводникового небосклона пока никто не говорит. Зарубежные компании уже давно наладили выпуск модулей памяти DDR5, работающих на частотах выше 7000 МГц. 

В патенте сказано, что каждая планка получит объём 2 Гб или 4 Гб и сможет работать под напряжением 1.1 В. Дополнительно указано наличие модуля коррекции ошибок (ECC), ну а это очень важно, поскольку данная технология повышает стабильность и особенно важна в серверных системах. Заявлено наличие энергоэффективных режимов (LPASR) и других технологических новшеств, присутствующих на продукции зарубежных конкурентов. А вот с производством пока возникают вопросы. Представители разработчика не пишут, на каком этапе находится проект. Мы не знаем, какой технологический процесс может использоваться, но уже ясно, что в России выпускать чипы памяти просто негде. Представители разработчика пишут, что не готовы предоставить полную информацию, поскольку в этом случае разгласят важные сведения, позволяющие усилить санкции против РФ. Разработка носит частично конфиденциальный характер, поэтому больше деталей раскрыть пока нет никакой возможности. Не исключено, что производство может стартовать в Китае, где в наличии 14-нм технологический процесс, достаточный для выпуска оперативной памяти DDR5. Ну а может патент уйдёт в стол, где и останется лежать до лучших времён. Вопрос лишь в том, настанут ли вообще такие времена?

#полупроводники #санкции #ddr5
+
Написать комментарий (0)
В США «Антивирус Касперского» самоустранился, а на его место пришёл никому не известный UltraAV
Российская компания получила патент на отечественную микросхему памяти DDR5, не уступающую аналогам
TSMC и Samsung обсудили проекты производства микросхем в ОАЭ стоимостью свыше 100 млрд долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВВС Германии вынужденно подняли в небо истребители из-за 5 боевых самолётов ВКС РФ
4
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
14
МИД Великобритании сообщил о диалоге с США по поводу разрешения на удары Storm Shadow вглубь РФ
+
Автомагистраль, которую строили 13 лет на юго-западе России, сдадут в 2024 году
1
На БАМе построили новые объекты, которые протянулись через болота и многолетнюю мерзлоту
+
Intel привлекла $8,5 млрд инвестиций за последнюю неделю, поскольку Qualcomm готовится к поглощению
7
Следующие флагманские смартфоны Samsung могут перейти на использование процессоров MediaTek
2
OnePlus решила сделать дизайн OxygenOS похожим на iOS 18
+
ВСУ заявили, что российские штурмовики прорвались на окраину Угледара и навязали бои в городе
2
Илон Маск объяснил, почему в холодном климате не нужны электробусы
3
Незадолго до анонса RTX 5090 нынешняя RTX 4090 продаётся по стоимости целого игрового ПК
5
GeForce RTX 5090 будет подключаться к ПК при помощи 2-х 16-контктных разъёмов общей мощностью 1200Вт
8
В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
+
Назван самый продаваемый смартфон в первой половине 2024 года
+
Наличие у китайских производителей передовой техники ещё не гарантирует возможности выпуска современных чипов
2
Core Ultra 9 285K набрал 44 883 балла в тесте V-Ray
8
Dimensity 9400 на 86% обошел Apple A18 Pro в тесте производительности GPU
4
88-летняя стримерша, получившая прозвище «Бабушка Скайрима», объявила о завершении карьеры
2
Человек-паук Тома Холланда получит ключевую роль в фильме «Мстители: Судный день»
+
Раскрыты характеристики камеры и зарядки OnePlus 13R
+

Популярные статьи

Авторы Hamster Kombat вынудят платить геймеров за перевод токенов на кошельки
19
В скором времени в России появится новый отечественный конкурент КамАЗа
6
Итоги гоночного уик-энда 21- 22 сентября
3
Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
11
Почему выходит так много "ненужных" ремастеров для PlayStation 5 pro
9
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
49
Новый вид оружия и старый терроризм - как гражданские технологии становятся смертельными
17
GeForce RTX 3060 vs God of War Ragnarök – какую видеокарту купить для эксклюзива с PlayStation 5
4
Не только God of War: Ragnarök — девять лучших игр разных жанров про викингов на ПК
3

Сейчас обсуждают

HREN
09:51
Автору надо отключать мозг после выхода из дома, а не wi-fi.
Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
Nvidia&Intel Hater
09:51
Не нашел сохранения с медведем даже в сети ,но зато нашел бой с Тором сохранку .на убогий .твоя в полном дерьме.жду причитаний тесты не тесты.конченый огрызок.3050 и кал это синоним.На 15 кадров мини...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Артём Николаев
09:49
Есть интересные видосы от Стратега Диванного Легиона, в частности, Парадокс капитана-предателя. Ссылки не даю, ведь скоро руководство будет требовать относиться к себе как к мёртвым - только хорошо) П...
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
Nvidia&Intel Hater
09:45
в твоих влажных мечтах.уродец зеленопопый,ты из петушиного угла что вылез то.вроде туда тебя всем сайтом загнали недавно.ты один из самых обоссываемых персонажей наряду с кламвульвой-бернинганом и фел...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Артём Николаев
09:45
5090 купят ИИ учителя, им даже 2к$ это даром по сравнению с серверными решениями. Эйфория как во времена майнинга, но конца не видно. А даже 5080 будет кастратом, отстающим в 2 и более раза. При этом,...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
09:44
и это говорит клоун у которого в компе все из говна и палок.даже 4090 самую убогую что выпускали купил.зато гордится -я зеленожоп.а по факту отпердоленный хуангом в мозг чепушила.с твоим процом не на ...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Артём Николаев
09:41
Именно из-за этой логики не удаётся победить инфляцию. Народ готов скупать вообще всё даже в кредит под 30%, потому что это лучше, чем x2 в цене через год.
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Docent
09:34
Для того Раиси и убили. Нынешний иранский презик-подпиндосник евреев тронуть не посмеет...
Axios: «Хезболла» призвала Иран присоединиться к ударам по Израилю, но Тегеран ответил отказом
Nvidia&Intel Hater
09:33
слитый это ты.клоун с калорифером, которого разрывает мой 5600.твой проц гавно.читай как мантру а сам ты тупорылый зеленожопый мудак.вы с ушлепком бернинганом не близнецы с одного яйца или с одним яйц...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
stellsnake
09:25
Можно закапывать. Хуявей это не эпл.
Huawei прекращает выпуск ноутбуков на базе Windows
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем