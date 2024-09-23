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Bublik1
Учёные считают, что рост энергопотребления приводит к гибели даже самых развитых цивилизаций
Планета нагревается, ну а это окажет ещё более губительный эффект, чем углеродные выбросы

Глобальное потепление стремительно набирает обороты, а ситуация продолжает ухудшаться. По данным Национального агентства океанических и атмосферных исследований, с начала промышленной революции Земля нагревается с каждым десятилетием примерно на 0.06 градусов Цельсия. Что примечательно, в последние десятилетия процесс ускорился, ведь с 1982 года среднегодовой прирост температуры составил 0.20 градуса, что более чем в три раза быстрее, чем было в середине 20-го века. Не внушают оптимизма и прогнозы климатологов. Предполагается, что что к середине текущего столетия глобальная температура может вырасти на 1.5–2 градуса, по сравнению с доиндустриальным уровнем, но такие прогнозы уже сегодня называются слишком оптимистичными. Повышение температуры грозит необратимыми изменениями в экосистемах планеты и имеет катастрофические последствия для нашей цивилизации.

По мнению многих экспертов, главным источником нагревания планеты остаётся сжигание ископаемого топлива. Ну а поскольку аппетиты человечества постоянно растут, то тепловая энергия, высвобождаемая в результате использования угля, нефти и газа, способствует накоплению парниковых газов в атмосфере. Изменение климата сегодня наблюдают сотни миллионов людей, а в будущем глобальное потепление скажется на жизни большей части жителей нашей планеты. Если верить учёным Амедео Бальби и Манасви Лингаму, то глобальное потепление – это не главная проблема, с которой придётся столкнуться нашей цивилизации. Исследователи полагают, что даже без выбросов парниковых газов рост потребления энергии грозит землянам перегревом планеты. Предполагается, что любое производство энергии так или иначе приводит к выделению тепла. До определённого момента Земля способна поглощать тепловую энергию без заметных изменений, но человечество увеличивает нагрузку, а в итоге влияние на климат становится всё более серьёзным.

В настоящее время тепло играет незначительную роль в глобальном потеплении. И всё же, исследователи уверены, что в будущем этот фактор выйдет на первый план. Если текущие тенденции роста потребления энергии сохранятся, через несколько столетий оно может привести к повышению температуры на Земле на 1 градус даже без участия углеродных выбросов. На самом деле идея о том, что развитая цивилизация будет приводить к повышенному перегреву своей планеты, не нова. Ещё в 1969 году советский климатолог Михаил Будыко опубликовал работу под названием «Влияние колебаний солнечной радиации на климат Земли». Там он предположил, что вся энергия, используемая человечеством, преобразуется в тепло. Учёный считал, что при текущих темпах роста потребления энергии тепло, выделяемое в результате человеческой деятельности, уже через 200 лет окажется сопоставимо с энергией, получаемой нашей планетой от Солнца. В 70-годы прошлого столетия такие прогнозы казалась фантастичными, но сегодня потребление энергии растёт экспоненциально. Если так продолжится и дальше, то прогнозы Будыко из теоретических станут практическим руководством по крушению развитых цивилизаций. 

Дабы понять, насколько озвученная выше теория может оказаться реальной, учёные Лингам и Бальби создали теоретическую модель, учитывающую законы физики и растущее потребление энергии на нашей планете. Выводы оказались весьма неожиданными, ведь чрезмерное потребление энергии действительно способно привести к климатической катастрофе на любой обитаемой планете. Исследователи считают, что экспоненциальный рост энергопотребления может стать фундаментальной проблемой для любой технологически развитой цивилизации. Ну а это позволяет пояснить парадокс Ферми. Так, нам известно, что вокруг нас располагается множество пригодных для жизни планет, но признаков присутствия там развитых цивилизаций пока нет. Учёные не исключают, что любые высокоразвитые цивилизации рано или поздно сталкиваются с проблемой энергетического кризиса и перегрева своей планеты, что ограничивает их развитие и может даже привести к гибели. Такой сценарий может объяснять, почему мы не видим следов внеземного разума, ведь цивилизации либо уничтожают себя, либо вынуждены ограничивать технологические амбиции для выживания.

Учёные пишут, что решением проблемы может стать строительство мегаструктур, подобных Сфере Дайсона. Такая конструкция позволит окружить звезду непроницаемой оболочкой, поглощая всю выходящую энергию и направляя её в нужное русло. Такие технологии могут помочь цивилизациям управлять теплом на планетах, но пока всё это кажется слишком нереалистичным, ведь наш уровень технологий не позволяет даже отправить человека на Марс. Более реалистичным вариантом остаётся снижение энергопотребления, но в этом случае разные страны должны научиться договариваться. К сожалению, люди пока не замечены в том, чтобы страны могли столетиями выполнять взятые на себя обязательства. Обычно уже через несколько поколений уроки истории забываются, что сегодня и наблюдается на международной арене. 

#наука #интересное #исследования
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