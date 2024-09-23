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Bublik1
Центр цифровой экспертизы предупреждает об опасностях, связанных с находкой чужого смартфона
Прежде всего такие действия подпадают под уголовную статью, но есть и другие проблемы

Примерно лет 15 назад автор данного материала случайно нашёл на улице мобильный телефон. Устройство было выпущено Nokia и имело цветной экран. Корпус был чрезвычайно прочным, а в этот самый момент велись поиски гаджета для ребёнка. В аппарате не было СИМ-карты и карты памяти. Находка обнаружилась во время пикника в лесу за городом, поэтому вести поиски владельца не стали. Телефон несколько лет прослужил, а после был заменён на полноценный смартфон. К чему всё это? Сегодня найти смартфон не так легко, но в реальности подарок судьбы может оказаться хитро расставленной мошенниками ловушкой. 

По словам главы Центра цифровой экспертизы Роскачества, в последнее время фиксируется всё больше случаев, когда найденный аппарат участвует в скрытых схемах, доставляя нашедшим сплошные проблемы. Сергей Кузьменко рассказал о главных опасностях, с которыми мы сегодня и ознакомимся. Прежде всего, найденный аппарат подпадает под российское законодательство. Это статья 227-й Гражданского кодекса РФ согласно которой обнаруживший дорогой гаджет не может оставить его себе. Если телефон найден в кинотеатре или общественном транспорте, то вы должны передать устройство владельцу или представителям владельца этого помещения или транспортного средства. Если такой телефон себе присвоить, то по статье 158 УК РФ вам инкриминируется кража, ну а это уже само по себе большая проблема. Статистика показывает, что в зажиточной Германии граждане отдают находки в полицию, но в России достаток не такой большой, поэтому многие люди хотят оставить смартфон себе. 

Из приятного: если вы отнесли аппарат в полицию, но после шести месяцев поисков владельца не нашли, то находка становится вашей. В теории, ведь на самом деле вы её вряд ли увидите. И всё же, это не повод оставлять найденный на улице телефон себе. Глава Центра цифровой экспертизы Роскачества не исключает, что устройство было намеренно оставлено на улице и служит для обмана рядовых пользователей. Вполне возможно, что внутри уже могут содержаться вирусы. Вы вводите свой логин и пароль, а также многие другие важные данные, которые тут же становятся известны мошенникам. По словам эксперта, с каждым годом злоумышленники становятся всё более изобретательными, ну а рядовым гражданам нужно оставаться бдительными. Достаточно ввести в найденный смартфон банковские данные, после чего можно попрощаться с накоплениями, а злоумышленник ещё и наберёт от вашего имени кредитов. 

Но бывает и так, что на этом мошенники не останавливаются. Обнаруженный вами телефон тщательно отслеживается, а после счастливчику поступают угрозы о привлечении к уголовной ответственности по одной из указанных выше статей. Мошенники занимаются обычным вымогательством, требуют за молчание денег и угрожая обратиться в полицию. Ну а ситуация может быть ещё более запутанной. Например, мошенник переводит со своего счёта крупную сумму, а после оставляет смартфон на видном месте. Благодаря отслеживанию полиция быстро выходит на нашедшего гаджет человека, ну а законный владелец обвиняет счастливчика в краже большой суммы денег. Доказать свою невиновность практически невозможно, как и добиться справедливости, ведь у мошенника на руках банковские выписки, а нашедший телефон действительно мог снять средства. Эксперты не готовы назвать все схемы, которые применяют злоумышленники, ведь новые идеи появляются регулярно. Из последних новшеств замечено использование смартфона в мошеннических целях, а после умышленная его потеря. 

Например, через аппарат переводили взятки, обналичивали украденную криптовалюту или делали другие противозаконные действия. Если вы начнёте использовать такой аппарат, то правоохранительные органы могут нагрянуть к вам с обыском, а доказать свою непричастность окажется крайне сложно. Если вы нашли смартфон, то прежде всего хорошенько подумайте. Вдруг его потеряла небогатая семья, которая на последние деньги купила аппарат в школу для ребёнка. Для таких людей потеря обернётся огромными проблемами, ну а вам не даст ничего. Моральная сторона в данном случае очень важна, ведь во многих европейских страна акцент делается не только на неминуемости наказания, но и необходимости учитывать интересы окружающих людей. В итоге потерянная вещь с высокой вероятностью к вам вернётся, а нашедший будет рад тому, что ему подвернулась возможность выполнить свой гражданский долг. 

#смартфон #интересное #полезные советы
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