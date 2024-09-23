Xyber XPC представляет собой копию автомобиля Cybertruck и включает мощную начинку в виде процессора и видеокарты

Большая часть пользователей предпочитает привычные по размеру системные блоки в форм-факторе Midi-Tower. Такие корпуса имеют высоту до 50 сантиметров и ширину до 25 сантиметров и легко вмещают любые комплектующие. В зависимости от бренда размер может быть немного меньше, но в целом различия не влияют на компоновку, ведь сюда можно поместить не только процессор с мощной системой жидкостного охлаждения, но и флагманскую видеокарту. В последние годы увеличивается спрос на корпуса в форм-факторе Mini-Tower. Здесь высота ограничивается 37 сантиметрами, но чаще такие системные блоки не превышают 30 сантиметров. Большая часть видеокарт всё ещё доступна для установки, но прокачанные флагманы приходится оставлять за бортом.

Существуют ещё Micro-Tower и несколько других форм-факторов, но особняком стоят небольшие корпуса, легко помещающиеся на листе бумаги А5. Подобные устройства включают энергоэффективные процессоры и выступают в роли переносных компьютеров.

За счёт появления сверхъёмких накопителей, объём встроенной памяти там может быть очень большим, но особой популярности такие компьютеры не имеют. Пожалуй, интерес подобные устройства чаще всего вызывают среди энтузиастов. В начале 2024 был представлен Xyber XPC. Небольшой компьютер выполнен в виде электрического пикапа Cybertruck и вызвал повышенный интерес среди экспертов. Внутри располагался мощный процессор AMD Ryzen 7 8845HS с интегрированной графикой Radeon 780M. Такая комплектация позволяет играть в популярные шутеры и классические игры, а также запускать не самые требовательные новинки последних лет. Xyber XPC может похвастать не только мощным процессором и графической частью, но и наличием движущихся компонентов. Так, у копии Cybertruck открываются двери, капот и багажник, а фары будут зажжены, если система подключена к сети. Словом, разработка интересная и уже продаётся небольшими партиями. Спрос нельзя назвать огромным, но иногда энтузиастам в голову приходят ещё более странные идеи. Автор популярного канала Dawid Does Tech Stuff купил Xyber XPC и превратил его в сверхмощный игровой ПК за счёт установки видеокарты GeForce RTX 4090. Очевидно, что флагман NVIDIA внутрь бы просто не поместился, поэтому блогер пошёл другим путём.

Первым делом автор ролика решил воспользоваться вторым слотом М.2. Проблема заключалась в том, что Xyber XPC крайне плохо поддаётся разборке, а сам интерфейс расположен рядом с рулём. Вместо этого было решено задействовать дополнительный адаптер для рабочего слота PCIe. Наиболее простым вариантом стало устройство с поддержкой M.2 WiFi, которое без проблем справилось с поставленной задачей. И всё бы ничего, но в результате скорость передачи данных оказалась крайне низкой, поскольку подобный интерфейс не может превысить 32 Гбит/с, тогда как PCIe 4.0×4 выдаёт ровно в 2 раза больше. Тесты доказали бесперспективность такой идеи, поскольку GeForce RTX 4090 потребляла всего 60 Вт и оказалась даже медленнее интегрированной Radeon 780M. После этого автор канала решил снять шасси и подключить видеокарту к разъёму M.2 to OCuLink. Благодаря этому флагман NVIDIA ожил и начал демонстрировать впечатляющие возможности, потребляя до 400 Вт. Задействовать весь потенциал видеокарты не удалось, но в данном случае такая установка смотрится очень серьёзно.

Автор ролика признаёт, что сама по себе идея кажется интересной, но реализация её не очень практична. Использовать такую сборку для дома глупо, ну а в качестве компактного игрового устройства лучше обойтись интегрированной видеокартой. Кроме того, даже если у вас есть подходящая GeForce RTX 4090, то под неё всё равно понадобится отдельный блок питания, а всё это выглядит намного хуже, чем может показаться.



