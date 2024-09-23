Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Энтузиаст установил в компактный игровой ПК Xyber XPC Cybertruck видеокарту GeForce RTX 4090
Xyber XPC представляет собой копию автомобиля Cybertruck и включает мощную начинку в виде процессора и видеокарты

Большая часть пользователей предпочитает привычные по размеру системные блоки в форм-факторе Midi-Tower. Такие корпуса имеют высоту до 50 сантиметров и ширину до 25 сантиметров и легко вмещают любые комплектующие. В зависимости от бренда размер может быть немного меньше, но в целом различия не влияют на компоновку, ведь сюда можно поместить не только процессор с мощной системой жидкостного охлаждения, но и флагманскую видеокарту. В последние годы увеличивается спрос на корпуса в форм-факторе Mini-Tower. Здесь высота ограничивается 37 сантиметрами, но чаще такие системные блоки не превышают 30 сантиметров. Большая часть видеокарт всё ещё доступна для установки, но прокачанные флагманы приходится оставлять за бортом.

Существуют ещё Micro-Tower и несколько других форм-факторов, но особняком стоят небольшие корпуса, легко помещающиеся на листе бумаги А5. Подобные устройства включают энергоэффективные процессоры и выступают в роли переносных компьютеров. 

За счёт появления сверхъёмких накопителей, объём встроенной памяти там может быть очень большим, но особой популярности такие компьютеры не имеют. Пожалуй, интерес подобные устройства чаще всего вызывают среди энтузиастов. В начале 2024 был представлен Xyber XPC. Небольшой компьютер выполнен в виде электрического пикапа Cybertruck и вызвал повышенный интерес среди экспертов. Внутри располагался мощный процессор AMD Ryzen 7 8845HS с интегрированной графикой Radeon 780M. Такая комплектация позволяет играть в популярные шутеры и классические игры, а также запускать не самые требовательные новинки последних лет. Xyber XPC может похвастать не только мощным процессором и графической частью, но и наличием движущихся компонентов. Так, у копии Cybertruck открываются двери, капот и багажник, а фары будут зажжены, если система подключена к сети. Словом, разработка интересная и уже продаётся небольшими партиями. Спрос нельзя назвать огромным, но иногда энтузиастам в голову приходят ещё более странные идеи. Автор популярного канала Dawid Does Tech Stuff купил Xyber XPC и превратил его в сверхмощный игровой ПК за счёт установки видеокарты GeForce RTX 4090. Очевидно, что флагман NVIDIA внутрь бы просто не поместился, поэтому блогер пошёл другим путём. 

Первым делом автор ролика решил воспользоваться вторым слотом М.2. Проблема заключалась в том, что Xyber XPC крайне плохо поддаётся разборке, а сам интерфейс расположен рядом с рулём. Вместо этого было решено задействовать дополнительный адаптер для рабочего слота PCIe. Наиболее простым вариантом стало устройство с поддержкой M.2 WiFi, которое без проблем справилось с поставленной задачей. И всё бы ничего, но в результате скорость передачи данных оказалась крайне низкой, поскольку подобный интерфейс не может превысить 32 Гбит/с, тогда как PCIe 4.0×4 выдаёт ровно в 2 раза больше. Тесты доказали бесперспективность такой идеи, поскольку GeForce RTX 4090 потребляла всего 60 Вт и оказалась даже медленнее интегрированной Radeon 780M. После этого автор канала решил снять шасси и подключить видеокарту к разъёму M.2 to OCuLink. Благодаря этому флагман NVIDIA ожил и начал демонстрировать впечатляющие возможности, потребляя до 400 Вт. Задействовать весь потенциал видеокарты не удалось, но в данном случае такая установка смотрится очень серьёзно.

Автор ролика признаёт, что сама по себе идея кажется интересной, но реализация её не очень практична. Использовать такую сборку для дома глупо, ну а в качестве компактного игрового устройства лучше обойтись интегрированной видеокартой. Кроме того, даже если у вас есть подходящая GeForce RTX 4090, то под неё всё равно понадобится отдельный блок питания, а всё это выглядит намного хуже, чем может показаться. 


#интересное #cybertruck #xyber xpc
+
Написать комментарий (0)
Исследователи Кембриджского университета: Жизнь на Землю могли принести кометы
14 000 лет назад в Европе жили карликовые слоны и бегемоты, но люди уничтожили этих животных
Bloomberg: студенты из Омска создали ПО для игры в покер и смогли заработать миллионы долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA анонсирует GeForce RTX 50: как новые блоки питания меняют правила игры
37
Steam может уйти из России из-за ужесточения санкций США
32
Для новейших игр 2024 года требуется как минимум GeForce RTX 4070
35
Hamster Kombat показал пользователям, сколько монет они смогут вывести
2
Генсек ООН призвал к реформе Совета Безопасности организации и предупредил о рисках множащихся кризисов
1
OpenAI движется к 3-му этапу развития ИИ и набирает таланты для создания «мультиагентной» команды
2
Politico: столкновения между Израилем и «Хизбаллой» могут привести к конфликту в регионе
1
По данным Reuters, члены «Хизбаллы» получили пейджеры за несколько часов до их взрывов
+
В России реализован самый масштабный проект создания источника возобновляемой энергии
+
Составлен топ-5 самых надежных китайских двигателей
2
Производительность чипсетов Apple A18 Pro и Snapdragon 8 Gen 3 сравнили в игре Genshin Impact
1
Впервые в мире робот провёл инспекцию внутри реактора термоядерного синтеза без участия человека
4
iPhone 16 Pro Max занял четвёртое место в тестах камеры DxOMark
+
Утечки Rockstar: GTA 6 и Red Dead Redemption 1 на подходе для ПК
+
Диспетчер задач Windows 11 позволит получить быстрый доступ к информации о накопителе
+
Galaxy S24 Ultra превосходит все iPhone 16 в тесте аккумулятора
1
Linux запустили на древнейшем Intel 4004 образца 1971 года — на загрузку ОС ушло более 8 дней
1
Народный SSD Kingston NV3 почти на 50% обошел NV2 и достиг уровня топового WD Black SN850X
5
Обновление macOS Sequoia от Apple: неприятный сюрприз для разработчиков кибербезопасности
+
Улучшенный генератор кадров AFMF 2 повысил fps для AMD Radeon 890M в полтора-два раза
+

Популярные статьи

Как авторы тестов видеокарт манипулируют цифрами, и что делать, если эксперты не честны на руку
77
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки. Часть 2
5
Сколько сегодня стоит мощная игровая сборка для 2K@60fps, и почему без видеокарты AMD не обойтись
25
Сентябрьская презентация State of Play станет главным игровым событием 2024 года
2
Продажи консолей PlayStation 5 и Xbox Series по состоянию на 2024 год
6
Ремонтируем колесо мыши Lenovo Legion M600 в домашних условиях
10
Выпущен Chimbalix 24.4 Alphachi: Обновлено ядро, меню "Пуск", и прочие доработки
15
Где скачать и как играть в EA SPORTS FC 25 без защиты Denuvo
6

Сейчас обсуждают

Alex TOPMAN
11:49
Заслуженно. Ты погугли про ресурс QLC в сравнении с TLC, MLC и SLC. И всё сразу понятно станет.
Samsung начала производство V9 QLC NAND 9-го поколения
Артём Николаев
11:41
А как же Сухая Речка 1950? https://kontingent.press/post/kak-amerikancy-i-sssr-dogovorilis-chto-pereputali-istoriya-odnogo-aviavranya
Зеленский рассказал, как Украина «спасла» США от катастрофы
Пузо
11:41
Кого он там обошёл то на QLC? За пределами SLC кэша там всё сильно посредственно. Ну и ресурс тоже такой же.
Народный SSD Kingston NV3 почти на 50% обошел NV2 и достиг уровня топового WD Black SN850X
Китя
11:41
Так все красиво говоришь. но реальности так все уродливо и не красиво проверено. мной и блогерами.
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Китя
11:39
DLSS FG и FSR FG. Эти технологий которые строит совершенно новые промежуточные кадры. В игре God of War Ragnarok не работает вылеты через каждые 5 минут, лучше выключить проверено.
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Артём Николаев
11:37
А помните времена, когда хайэнд комп под бубликом и праймом кушал 500 Вт? https://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/26716-Energopotreblenie_komp_juterov_tak_skol_ko_nuzhno_vatt
NVIDIA анонсирует GeForce RTX 50: как новые блоки питания меняют правила игры
Iscariot
11:33
У пацанчика много свободного времени и руки заняты не тем.
Выпущен Chimbalix 24.4 Alphachi: Обновлено ядро, меню "Пуск", и прочие доработки
FelsheR-BANz
11:32
С 1776 года прямой конфрантации не было, а тут раз и зеленский спас!? Клоун то фартовый!
Зеленский рассказал, как Украина «спасла» США от катастрофы
Артём Николаев
11:31
А тарасики в окопах знают, что они добровольно приносят себя в жертву, чтобы это не пришлось делать американцам?
Зеленский рассказал, как Украина «спасла» США от катастрофы
Артём Николаев
11:28
Нужна статья о том, что ЭЛТ монитор типа Сони Тринитрон - лучший для всего.
Ремонтируем колесо мыши Lenovo Legion M600 в домашних условиях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем