Со временем идея превратилась в известную компанию Bot Farm Corporation

По мнению экспертов, карточный покер приносит огромные деньги. В сети можно встретить десятки популярных сайтов, где десятки миллионов людей ежегодно тратят миллиарды долларов. Пользовательская база не снижается, как и интерес к покеру. Наиболее популярные ресурсы проводят соревнования с огромным призовым фондом, где для победы остаётся только получить удачную раздачу. Не секрет, что многие сайты занимаются откровенным обманом игроков, а в итоге казино никогда не проигрывает. Правоохранительные органы постоянно борются с мошенниками, но на место одной отрубленной головы виртуальной гидры приходят сразу две. Пока эффективных методов борьбы с подобным бизнесом не придумано, но иногда случается, что сами пользователи не честны на руку. Как уже отмечалось выше, соревнования по покеру проводят крупные ресурсы, привлекая тысячи профессионалов. Иногда раздачи ведутся в режиме онлайн, ну а это хорошая возможность для тех, кто пытается использовать технологии для получения преимущества.

Любопытной информацией поделились авторы Bloomberg. Там пишут о выходцах из российского города Омск. Оказывается, ребята основали бизнес, который при помощи искусственного интеллекта позволяет им зарабатывать большие деньги. Журналисты взяли у команды интервью и выяснили целый ряд интересных подробностей. Прежде всего выяснилось, что парни живут в Ереване и владеют компанией Bot Farm Corporation (BF Corp), которая предоставляет услуги по разработке программного обеспечения для онлайн-покера. Бизнес легальный, но начинался он с попытки победить других игроков при помощи умных алгоритмов. Всё началось, когда несколько жителей Омска учились в местном университете. Они начали изучать теорию вероятности и пришли к выводу, что при помощи правильного алгоритма можно выигрывать в онлайн-покер у рядовых пользователей. Деньги на первый проект были получены у родителей, ну а в результате появилась программа, которая легко обыгрывала большую часть наивных фанатов карточной игры.

В какой-то момент деятельность группы студентов привлекла внимание преподавателя московской бизнес школы. Он был родом из Миччигана и предложил финансовую поддержку, если ПО действительно способно выигрывать в покер. Технология казалась интересной, поэтому американец поставил следующее условий: нужно было выиграть на крупном турнире, где собираются не только рядовые пользователи, но и известные в мире покера лица. После доработки программного обеспечения выходцы из Омска выполнили стоящую перед ними задачу и получили нужное финансирование. Сегодня доходы компании BF Corp составляют десятки миллионов долларов год, а создатели могут назвать себя состоятельными людьми. Что примечательно, они не стали заниматься мошенничеством, предпочитая вести легальный бизнес. Программное обеспечение позволяет повысить интеллектуальные способности умных алгоритмов, которые используют различные онлайн-площадки. В результате выиграть у компьютера становится всё сложнее, ну а это приносит клиентам BF Corp хорошие деньги.