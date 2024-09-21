Warta 2 получила необычное расположение башни, а в итоге люди ростом 175 и выше сантиметров будут биться головой о потолок даже без каски

Несмотря на то, что большая часть оружия в Украине выпускалась по технологиям доставшимся после развала СССР, страна до начала СВО входила в число самых крупных экспортёров на мировом рынке. Дешёвое оружие покупали страны Африки и Азии, а власти медленно распродавали склады с боеприпасами, доставшиеся им совершенно бесплатно. Киев предпринимал попытки создать что-то новое, но чаще всего подобные боевые единицы представляли собой глубокую модификацию уже существующей техники. В рамках боевых действий такое оружие показало низкую эффективность ещё в начале 2022 года. В итоге основной акцент сместился в сторону советского оружия, а после и поставок со стороны стран НАТО. При этом киевские власти регулярно рассказывают о больших технологических прорывах. В прессе пишут о тысячах мастерских, где сутками делают дроны-камикадзе и даже отливают 155-мм снаряды. Временами можно встретить указание на разработку морских беспилотников, но эксперты полагают, что сегодня украинские инженеры по большей части могут заниматься отвёрточной сборкой. Союзники поставляют запасные части или даже готовые изделия, ну а в Украине всё это перекрашивается и отправляется в бой. Как бы там ни было, для Киева важно показать способность выпускать технику даже в сложных условиях, а любопытный анонс был замечен в рамках выставки MSPO 2024 в Польше.

Там публике представили броневик украинского производства под названием Warta 2. Машина была разработана инженерами компании Ukrainian Armor, а производитель уверяет, что смог полностью отказаться от использования советских и российских деталей. Найти первые становится всё труднее, ну а поставок со стороны РФ ожидать было бы глупо. Именно поэтому Ukrainian Armor полагается на запчасти, подаренные производителями из Европы и Америки. Часть деталей создана в Украине, но насколько глубоким является проникновение импортных компонентов, остаётся только догадываться. Один из авторов издания Defence24 побывал на выставке и не смог себе отказать в том, чтобы как следует изучить новый продукт украинской военной промышленности. По его словам, особый интерес представляет дистанционно управляемая башенная система «Сич». Она была разработана компанией Promintex и ранее засветилась в составе модернизированных БМП-1. Такая техника впервые была замечена в конце 2023 года и присутствует в СВО в количестве нескольких единиц. По логике установки на колёсное шасси с приводом 4х4 Warta 2 подозрительно похожа на российский «Тайфун-ВДВ», но эксперты не могут подтвердить или опровергнуть заявленную точность стрельбы.

Основное вооружение башни представлено автоматической пушкой ЗТМ-1 калибра 30 мм с углами вертикального наведения от -10 до +60 градусов. Также установлен спаренный пулемёт КТ (представляющий собой украинскую версию ПКМ) 7.62 мм калибра. Остаётся место для установки противотанковой ракетной установки с управляемыми боеголовками, но пока ничего подобного инженеры в башню не интегрировали. Инфракрасный прицел и лазерный дальномер служат для повышения боевой эффективности, а в целом значительных отличий от аналогичной техники не наблюдается. А вот эргономика машины вызывает массу вопросов. Журналист Defence24 пишет о том, что внутри башни ужасно тесно, поскольку она располагается слишком низко. Это создаёт очевидное неудобство для экипажа, а в итоге находиться там в каске могут только низкорослые люди. Например, человеку ростом 175 сантиметров тесно даже без каски, а значит потребуется набирать личный состав до 170 сантиметров. Экипаж во время поездки по пересечённой местности будет биться головами о верх башни, а всё это можно назвать ключевым инженерным промахом.

Согласно опубликованным данным, защита экипажа и десанта соответствует общепринятым стандартам: 3a/3b и STANAG 4569. Это должно гарантировать защиту от бронебойных пуль калибра 7.62×51 мм и взрыва 10 килограмм под колесом или даже днищем. Наступление ВСУ в 2023 доказало, что подобные стандарты плохо себя показывают в реальных боевых условиях, где может взрываться не одна, а сразу несколько мин. В таком случае защита перестаёт работать, а техника выходит из строя. В качестве шасси используется платформа BASE 4x4 (BS360-14C) производства Турции. Она пришла на замену советской КрАЗ-5233. Броневик приводится в действие дизельным двигателем Cummins ISB мощностью 360 л.с. с автоматической коробкой передач Alisson 3200SP. Благодаря этому удаётся разогнаться до 110 км/ч даже при наличии полной загруженности до 14 тонн. Интересным решением считается комплектный беспилотник, обладающий дальностью полёта до 30 километров. Он подключён к информационной системе ICoMWare и выполняет разведывательный функции, повышая осведомлённость членов экипажа. Отдельно упоминается система радиоэлектронной борьбы KVERTUS AD KRAKEN, но подробностей о работе данного механизма нет. Можно сделать вывод, что Warta 2 представляет собой сборную солянку, созданную из компонентов, щедро подаренных иностранными поставщиками. Начать выпуск такой машины будет крайне сложно, но украинские власти и не планируют никакого масштабного производства. Вся техника приходит к ним совершенно бесплатно, а представленное решение должно показать союзникам, что Киев способен на самостоятельные решения, пусть и в масштабе одного экземпляра.