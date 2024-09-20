Небольшая популяция людей за 10 веков полностью уничтожила карликовых слонов и бегемотов в Европе

Не секрет, что влияние человека на окружающую природу приводит к трагичным последствиям. Мы вырубаем леса, засоряем мировой океан и генерируем огромное количество выбросов. Рыбная ловля с использованием современных инструментов поставила на грань вымирания ценные сорта рыб, ну а вытеснение животных и расширение земельных угодий будет иметь крайне неблагоприятные последствия для нашей планеты. Учёные пытаются контролировать процесс истребления видов, но действия научного сообщества не всегда могут остановить браконьеров и решения властей беднейших стран. Например, в настоящее время некоторые правительства африканских государств разрешили массовое уничтожение слонов на фоне усиливающейся засухи. Хороших решений нет, ну а богатейшие страны продолжают инвестировать средства в оружие. В лучшем случае речь идёт о переходе на возобновляемые источники генерации энергии, но даже это не способно остановить уничтожение флоры и фауны. Принято считать, что наш вид приступил к истреблению природы относительно недавно, но исследователи доказывают, что человек делает это уже много тысячелетий. В 20-м веке масштабы стали более значительными, а информация популяризируется в СМИ.

По словам учёных, сотни тысяч лет на островах Средиземноморья жили уникальные животные. Это были карликовые слоны и бегемоты, которые обитали на Кипре, Крите, Мальте, Сицилии и Сардинии. Феномен островной карликовости возникает в том случае, когда крупные виды адаптируются к ограниченным ресурсам и отсутствию хищников, становясь меньше в размерах. Вот только такая эволюционная адаптация делает их уязвимыми перед новыми угрозами, в том числе и перед людьми. Похоже, самым маленьким представителем этой группы был кипрский карликовый бегемот, эволюционировавший от обыкновенного бегемота около 1.5 миллиона лет назад. Кипрский карликовый слон также значительно уменьшился в размерах, достигая лишь 10% от массы своего материкового предка.

Долгое время учёные не считали, что люди могли стать причиной исчезновения этих животных на Кипре. Предполагалось, что наш вид прибыл на остров после вымирания карликовых слонов и бегемотов. Также предполагалось, что численность людей была слишком низкой и не угрожала популяции животных. Согласно новым исследованиям, именно человек стал причиной исчезновения уникальных видов, проживавших больше 1 миллиона лет на изолированных островах Европы. Археологические данные указывают на то, что первые люди появились на Кипре 14 000-13 000 лет назад. Случилось это задолго до исчезновения карликовых бегемотов и слонов. Более того, численность человеческого населения росла очень быстро, достигнув нескольких тысяч за короткое время. Несмотря на это оставался нерешённым вопрос: могла ли небольшая популяция людей привести к полному исчезновению двух видов животных?

Для ответа были созданы сложные математические модели. Проанализировав данные о весе карликовых бегемотов и слонов, их вероятную продолжительность жизни и плодовитость, исследователи смоделировали сценарии, при которых древние охотники могли оказать решающее влияние на такие популяции. Результаты показали, что даже небольшая группа охотников, численностью от 3000 до 7000 человек, была способна за менее чем 1000 лет полностью уничтожить этих животных. Учитывая тот факт, что людей в то время было намного больше, наш вид вполне мог справиться за 500 и менее лет. Это значит, что деятельность людей уже достаточно давно стала причиной массового вымирания видов. Даже небольшая популяция за десять веков или меньше способна опустошить фауну нескольких островов, ну а миллиардное население планеты оказывает на планету чрезвычайно сильное давление. Нам требуются новые подходы в выращивании культур, а защита вымирающих видов должна быть более эффективной. Древние люди плохо осознавали последствия своих действий, но сегодня мы способны дать себе отчёт в том, к чему приведёт агрессивная аграрная и добывающая политика.