Два из трёх хакеров уже находятся под стражей

BlackRock – это частная управляющая компания, владеющая 438 фондами, общая оценочная стоимость капитала в которых превышает 3 триллиона долларов. Это значит, что руководство финансового монстра имеет неограниченный капитал и способно создать давление на любой сектор рынка. Чаще всего представители BlackRock не делают резких движений, предпочитая оставаться в тени. Вместо этого используют мелкие фонды, и всё это генерирует огромные доходы. Сегодня под управлением BlackRock находится только одних Bitcoin ETF на сумму свыше 21 миллиарда долларов, но есть ещё 1 миллиард в Ethereum. Таким образом компания за короткий срок ворвалась в число самых крупных на рынке криптовалют и планирует и дальше увеличивать своё присутствие. Сегодня руководство компании рассматривает Bitcoin в качестве инструмента, позволяющего диверсифицировать инвестиции. Отмечаются экономические сложности в мировой экономике, острый дефицит бюджета США и многие другие проблемы, обойти которые можно при помощи криптовалют.

Можно предположить, что BlackRock продолжит вкладывать в цифровое золото средства в самое ближайшее время, ну а примеру крупных фондов следуют и другие компании. Вот только уровень защищённости там не такой серьёзный, а в результате хакеры могут получить доступ ко всем активам. Как стало известно, не так давно мошенники увели около 4 тысяч ВТС со счёта одного из клиентов сервиса Genesis. По курсу на утро 20 сентября – это около 250 миллионов долларов. На след хакеров вышел известный криптовалютный детектив ZachXBT, раскрывший массу любопытных деталей. Прежде всего выяснилось, что мошенники использовали сложную многоуровневую атаку, провести которую без личного участия было невозможно. Один из хакеров взял на себя роль сотрудника технической поддержки Google. Второму доверили выступать в качестве представителя сервиса Genesis, ну а ещё один оставался в тени, выступая в качестве режиссёра операции. Афера удалась, ведь мошенники смогли вывести со счёта клиента 4064 ВТС.

Монеты тут же были разбросаны по 15-ти биржам, где конвертированы в Monero и другие полностью анонимные токены. В результате отследить активы не представлялось возможным, но ZachXBT всё же напал на след преступников. Криптодетектив обнаружил, что план хакеров был почти идеальным, но человеческий фактор привёл к появлению ошибок. Это позволило вычислить личные данные участников операции. Удивительно то, что сами мошенники даже не думали скрываться. Они начали скупать дорогие автомобили и активно демонстрировать своё богатство в социальных сетях. ZachXBT сопоставил все имеющиеся у него сведения и смог доказать причастность двух злоумышленников. Кража криптовалюты была совершена 19 августа, ну а уже 18 сентября полиция арестовала попавших в поле зрения криптодетектива мошенников. На изъятых ПК обнаружены все доказательства причастности парочки к совершению преступления. Например, есть видео, зафиксировавшее переговоры хакеров и момент, когда они празднуют победу. Один из умников жил в Майами, тогда как другой расположился в Лос-Анжелесе. Оба под следствием и уже дают показания. По горячим следам заморожены средства на 9 миллионов долларов, а 500 тысяч даже возвращены владельцу. Если учитывать, что клиент сервиса Genesis потерял 250 миллионов, то такое количество не кажется значительным.

А вот найти следы третьего хакера пока не удалось. Всё это время он действовал анонимно, а сам криптодетектив не исключает, что мозг операции мог подставить своих подельников. ZachXBT обратил внимание, что переписка велась через защищённые каналы, а на компьютерах мошенников никаких точных данных о третьем обвиняемом нет. Таким образом, если все деньги делились на три части, то вернуть больше 150 миллионов жертве всё равно не удастся. Но это в лучшем случае, ведь за месяц мошенники умудрились часть средств уже потратить. ZachXBT пользуется высоким уважением и уже не раз раскрывал сложные схемы деятельности хакерских группировок. Например, не так давно он доказал, что с кошелька сооснователя Ripple были похищены средства на $112 миллионов. Крис Ларсен подтвердил информацию и даже заявил, что хакеры обнесли его личный кошелёк. Будем надеяться, что это не последние деньги Ларсена, ну а преступников найти пока не удалось. По данным аналитиков, чаще всего хакерам удаётся унести украденное, а в лучшем случае эксперты могут заморозить небольшую долю средств. Причина в том, что специализированные сервисы способны отслеживать каждую цифровую монету, поэтому скрыть всё награбленное и перевести его в анонимные токены не всегда удаётся.