В теории ёмкость увеличилась на 6%, но в реальности заметить прирост почти невозможно

Если вы смотрите тесты смартфонов перед покупкой, то могли заметить одну крайне любопытную деталь. Так, популярные блогеры обязательно выясняют, сколько времени сможет работать тот или иной аппарат в различных сценариях. Чаще всего информация расходится с официальными данными от производителя, ну а дома вы выясняете, что экран на вашем аппарате работать 8 часов просто не в состоянии. Некоторые пользователи пытаются понять, куда так быстро девается заряд батареи, но получают довольно пространные комментарии. Выясняется, что тестирование блогеры и разработчики проводят в близких к идеальным условиям. Так, на дисплее может запускаться только фильм или музыка, ну а в итоге полученные выводы не соответствуют действительности. Мы не всегда знаем, какая яркость дисплея была выставлена во время тестирования, а ведь есть ещё и масса программ, которые активно потребляют энергию. Даже если вы смотрите на экране видео, то в этот момент работают мессенджеры и десятки других программ. Вы можете отвлечься на переписку, а всё это повышает нагрузку на систему.

В конечном счёте идеальные показатели потребления никогда не совпадают с реальными. И поскольку у рядовых пользователей слишком много забот, чтобы заниматься подсчётом цифр, то производители без труда манипулируют цифрами, с каждым годом делая всё более фантастичные заявления. В интернете можно встретить информацию о том, что iPhone 15 Plus или любая другая модель производства Apple, имеет лучшее время автономной работы на рынке. Чаще всего об этом пишут люди, которые финансово заинтересованы в продвижении яблочной продукции, но проблема ещё и в том, что фанаты во всё это верят. В бытовых условиях iPhone 15 разряжается также быстро, как и любой другой флагман, ну а особенности работы мобильных сетей способны снизить время работы на целый час. Словом, когда вы слышите информацию о том, что Apple выпустила уникальную серию мобильных телефонов, то можете смело закрывать вкладку, ведь перед вами либо реклама, либо обычная глупость. Продажи новинок по всему миру стартуют сегодня, но в России ничего подобного не случится. Санкции снова помешают миллионам фанатов яблочной компании купить новый смартфон, хотя наиболее состоятельные граждане могут претендовать на свой аппарат в ближайшие дни. Поскольку эмбарго на обзоры было снято, то вчера появилось несколько роликов, авторы которых расхваливали серию iPhone 16. Более реалистичные обзоры станут доступны через несколько дней, ну а пока самое время изучить ёмкость аккумулятора.

Представьте себе, что Apple официально такие сведения не предоставляет, поскольку не хочет перегружать пользователей ненужной информацией. Вместо этого производитель рассказывает сказки об увеличении автономности, хотя на этот раз некоторые улучшения всё же есть. Так, iPhone 16 получил аккумулятор ёмкостью 3561 мА*ч. Это на целых 6.3% больше, чем было в прошлом поколении, вот только из-за увеличения размера дисплея разница может оказаться незаметной. Батарея iPhone 16 Plus увеличилась на 6.6% по сравнению с аппаратом прошлой серии и достигла 4674 мА*ч. А вот iPhone 16 Pro может похвастать аккумулятором на 3582 мА*ч, хотя это и прирост на целых 9.4%. Учитывая не самый рекордный размер дисплея и относительно компактный корпус, больше вместить инженеры Apple не смогли. Рекордсменом серии стал iPhone 16 Pro Max. Аккумулятор здесь достигает 4685 мА*ч, а это всё те же 6% прироста по сравнению с iPhone 15 Pro Max.

Как уже было сказано выше, автономность зависит от множества факторов, ну а 6% - это слишком мало, чтобы обычные пользователи могли заметить изменения. Хотя, если смотреть рекламу и убедить себя в том, что Apple снова выпустила самый продвинутый смартфон на планете, то эффект плацебо способен творить настоящие чудеса. Учитывая возросшую производительность процессора, 6% действительно потеряются, а особенно разочаровывает мощность зарядки. Узнать максимальную мощность проводной зарядки пока не удалось. Это очень большой секрет, знать который рядовым фанатам яблочной продукции не положено. А вот через беспроводную MagSafe обычный iPhone 16 сможет заряжаться чуть быстрее, чем iPhone 15, поскольку здесь присутствует поддержка мощности 25 Вт. iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Pro поддерживают 30 Вт, но вам в любом случае потребуется купить отдельное зарядное устройство. Кстати, поскольку в комплекте нет блока питания, то большая часть владельцев новых телефонов продолжит заряжать флагманы через старую зарядку мощностью 9 Вт. Таким образом получить 100% с iPhone 16 Pro Max удастся всего через 3 часа у розетки. Неплохо, ведь это всего в 3-4 раза хуже, чем предлагают китайские бренды за $300, поголовно имеющие комплектную зарядку мощностью 67 Вт. Ну а если купить телефон китайского производства за $500, то можно получить зарядку мощностью 120 Вт. Пожалуй, такая информация действительно расстраивает фанатов яблочной компании, уверенных в том, что iPhone 16 Pro Max – это вершина технологической мысли.