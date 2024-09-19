Основную защиту выполняют встроенные системы смартфона, но даже они не гарантируют 100% безопасности

Существует несколько способов, позволяющих защитить свой смартфон от взлома и кражи личных данных. По мнению экспертов, ни один из методов не даёт 100% гарантии, а значит требуется комплексный подход. Известно, что хакеры активно используют миллионы мобильных телефонов и компьютеров для так называемых DDoS-атак. Идея заключается в том, чтобы направить по одному адресу много запросов. Это вызывает перегрузку системы и падение сайта на определённое время. В зависимости от сложности атаки могут быть задействованы дополнительные инструменты, ну а в атаках невольно участвуют рядовые пользователи. Большая часть из них никогда не узнает, что отправляла запросы на тот или иной сайт, позволяя мошенникам зарабатывать значительные средства. Чаще всего DDoS-атаки хорошо оплачиваются и планируются конкурентами заранее. Например, компания намерена анонсировать важный продукт. О скорм релизе узнают недоброжелатели, которые обращаются к хорошо себя зарекомендовавшим хакерам.

Сайт конкурента перестаёт работать, ну а в итоге презентация, как и репутация, оказывается подмочена. Даже наш сайт сталкивается с подобными атаками, но это уже другая история. Как бы там ни было, но участвовать в сети DDoS-атак добровольно рядовые пользователи не станут, поэтому крупные хакерские группы делают всё, чтобы контролировать как можно больше устройств. Как уже было сказано выше, чаще всего жертва даже не знает о факте взлома, а происходит это при помощи наиболее простых схем. Особенно популярна рассылка вредоносных ссылок, которые ведут на принадлежащий злоумышленникам ресурс. Как только владелец смартфона ввёл свои данные в нужной строчке или даже просто перешёл по опасной ссылке, то тут же становится жертвой мошенников. Хакеры взламывают аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, рассылая друзьям и знакомым жертвы вредоносные ссылки. Количество взломанных аккаунтов множится, ну а всё это приносит мошенникам неплохие деньги. Некоторые снимают деньги с банковских карт и получают доступ к другим финансовым инструментам, тогда как другие не обладают нужными знаниями, поэтому от имени жертвы занимаются обычным попрошайничеством. Даже такая практика приносит выгоду, но единожды взломанный смартфон уже нельзя назвать безопасным.

Если ваш телефон подвергался взломам, то эксперты рекомендуют полную очистку параметров. К сожалению, под удар могут попасть фотографии и личное видео, поэтому нужно заранее побеспокоиться о наличии облачного хранилища. Вирусы там долго не живут, ну а после всё это можно снова закачать в память гаджета. Даже в этом случае существуют риски, ведь особо опасные вирусы способны пережить обнуление данных. Многие пользователи полагают, что смартфон изначально оснащён всеми необходимыми функциями, поэтому просто обязан защищать владельца от вирусов и любых других угроз самостоятельно. К сожалению, это не так. Если ваш аппарат относительно новый и получает обновления безопасности, то можно рассчитывать на то, что встроенный антивирус будет справляться с самыми очевидными угрозами. Актуальная операционная система меньше подвержена взломам, но только в том случае, если вы сами не впустите мошенников внутрь. Переход по фишинговой ссылке запускает целый ряд необратимых последствий, справиться с которыми встроенные механизмы защиты способны далеко не всегда.

Именно поэтому многие эксперты рекомендуют рядовым пользователям скачать ещё один антивирус. Даже бесплатной версии достаточно для противостояния с основными угрозами, ну а при выборе следует ориентироваться на программное обеспечение, которое уже было скачано хотя бы 1 миллион раз. Иногда мошенники используют сложные схемы подмены, создавая сайт, копирующий интерфейс и управляющие элементы популярных ресурсов. Это может быть интернет-магазин. Пользователю приходит ссылка на товар, стоимость которого сильно снижена. Визуально интернет-магазин имеет почти 100% сходство с оригиналом, но после оплаты вернуть средства уже не получится. Методов обмана множество, а очень часто можно встретить попытки использовать QR-код. По городу расклеиваются объявления с полезным содержанием. Например, со скидками в торговой сети, анонсом востребованного продукта или услуги. Переход по ссылке приводит к тем же последствиям, как и использование фишинговых ссылок, поэтому нужно думать, прежде чем совершать опасные действия.

Эксперты также не рекомендуют использовать частные беспроводные сети без острой необходимости. Особенно не следует подключаться к общественной Wi-Fi в парке, где рядом с вами может сидеть мошенник. Такие сети часто взламываются, ну а подключённые смартфоны тут же получают комплект вредоносного ПО. Даже несмотря на проникновение в ваш телефон, мошенник сможет получить ограниченный доступ к информации. Чаще всего он видит только то, что вы сами открываете. Большая часть программного обеспечения обладает внутренними системами защиты, поэтому запускать банковские приложение при подключении к Wi-Fi в парке строго не рекомендуется. В гостинице, как правило, безопасность намного выше, но даже в этом случае можно столкнуться с неприятными последствиями. Всё это не значит, что нужно опасаться каждого сайта или бояться сканировать QR-код. И всё же, было бы неплохо думать, прежде чем совершать различные действия. Особенно это касается финансовых операций, ведь мошенники разбираются в этом вопросе гораздо лучше, чем рядовые пользователи. Они быстро выводят средства в криптовалюту, что позволяет скрыть следы и уйти от преследования со стороны правоохранительных органов. Также рекомендуется не совершать необдуманных транзакций. Если вашему знакомому срочно нужны деньги, о которых он просит по почте или в мессенджере – позвоните ему по телефону. Практика показывает, что многие люди даже не знают, что их смартфон взломан и рассылает несколько дней сообщения о переводе денег. Звонок может расставить всё по местам, а в целом всё не так страшно, ведь хороших людей гораздо больше, чем плохих.