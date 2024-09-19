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Bublik1
В Британии начали разбирать истребители Typhoon с целью поддержания парка боевой авиации
Британия сталкивается с финансовым кризисом и намерена и дальше урезать оборонный бюджет

Британию можно назвать уникальной страной, ведь там происходят процессы, которые вызывают изумление не только у местных жителей, но и у аналитиков по всему миру. Уже несколько лет идёт борьба за кресло премьер-министра. Бориса Джонсона буквально вынесли на руках, ну а пришедшая ему на смену Лиз Трасс отметилась целым рядом скандальных реформ. Всё стало ещё хуже после прихода к власти Риши Сунака, но интересно даже не это. Каждый новый кандидат обещал разобраться с накопившимися проблемами, но не обладал нужными знаниями и решимостью для того, чтобы решать стоящие перед ним задачи. В итоге риторика с внутренних проблем смещалась в сторону России и Украины, а после премьер лишался своего поста. 

Летом 2024 к власти пришли Лейбористы, а их лидер Кир Стармер стал новым премьером. За последние несколько лет политик ежедневно критиковал находящихся у власти лидеров, требуя сместить внимание с украинского конфликта и санкций против России на решение проблем рядовых англичан. Удивительно, но как только Стармер занял пост премьера, то мысли в голове у него перемешались, а сам он начал делать ровно то же, что и его предшественники. Спустя несколько месяцев он приближается к званию самого ненавистного премьера за всю историю Британии и лишь немногим уступает Сунаку. Вот только последний продержался на посту почти два года, тогда как Стармера могут отправить в отставку намного раньше. Внутренние проблемы тянут рядовых англичан на дно, но власти пока слишком заняты, чтобы заниматься такими глупостями, как решением экономических вопросов. По данным издания UK Defence Journal, бездействие властей привело к крайне опасному прецеденту, ведь сегодня численность армии сократилась до исторического минимума, составив всего 73 тысячи военнослужащих. Ну а это самый низкий показатель с XIX века. Вот только тогда в стране не было так много людей, а соседи не располагали миллионными армиями. 

Журналисты пишут, что стоящие перед Британией вызовы требуют своевременных решений, поскольку конфликты в Украине и на Ближнем Востоке доказывают необходимость выработки новой оборонной доктрины. Кроме того, где-то совсем рядом находится усиливающий свою военную мощь Китай, а всё это ставит перед действующим премьером массу сложных вопросов. Особенно тревожное положение наблюдается в Королевском флоте. Из шести эсминцев только два остаются на ходу, из девяти фрегатов могут выполнять свои обязанности всего пять, а оба десантных корабля класса Albion выведены из строя. Подобное состояние флота ставит под вопрос возможность Британии находиться в числе наиболее мощных в военном плане стран на международной арене. Не лучше обстоят дела и с другими кораблями флота, а нехватка финансирования и дефицит личного состава затрудняет способность армии выполнять поставленные задачи. Немногим лучше идут дела в Королевских военно-воздушных силах. 

Несмотря на кажущиеся перспективы, программа закупки истребителей F-35B стоит под вопросом, а денег на новую партию уже нет. Транспортные самолёты C-130 больше не включены в планы закупок, а обновление флота A400M Atlas остаётся под вопросом. Истребители Typhoon приходится отправлять на покой, а в последнее время наблюдается крайне тревожная картина. По данным UK Defence Journal, денег в оборонном бюджете так мало, что приходится разбирать старые Typhoon, которые идут на запчасти, продлевая жизнь более новым экземплярам. Какое-то время всё это позволит поддерживать авиацию в боеспособном состоянии, но надолго запасов не хватит. Проект нового боевого самолёта Tempest также находится под угрозой, а пока разработчики не могут гарантировать, что прототип поднимется в воздух в 2027 году. Как оказалось, ничего лучше сокращения расходов на оборону новое правительство не придумало. 

Критики властей отмечают, что в стране огромное количество миллиардеров, но налог на богатство так и не был введён, что говорит о чрезвычайной высокой коррупции в органах власти. Ну а пока Британия сталкивается с финансовым кризисом, правительство решило подсластить пилюлю, указывая на успехи в рамках модернизации Challenger 2 до версии Challenger 3. В рамках выставки Army Expo 2024 компания Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) представила публике новый основной боевой танк страны. Разработчики уверяют, что он стал самым мощным и совершенным среди членов НАТО и готов к любым вызовам. И вот тут выясняется, что за красивой картинкой стоят удручающие цифры. Так, всего было выпущено два прототипа, а первая сборка в автоматическом режиме стартует в 2025 году. План модернизации затянется на много лет, а всего планируется выпустить 148 машин. Власти готовы выделить 1.17 миллиарда долларов, а эксперты отмечают, что Challenger 3 устарел ещё на стадии проектирования. В целом Challenger 3 представляет собой значительное обновление по сравнению с Challenger 2, находящимся на службе с 1990-х годов. Одной из главных фишек станет 120-мм гладкоствольная пушка L55A1, заменившая старое нарезное орудие. И всё же, сегодня главную скрипку на поле боя играют дроны, ну а британский танк не кажется защищённым от воздушных атак, а значит представляет собой лёгкую мишень. 

#истребители #британия #самолёты #typhoon
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