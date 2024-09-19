Эксперты полагают, что ждать релиза на ПК Grand Theft Auto VI придётся до 2026 года или даже дольше

Grand Theft Auto V вышла на игровые приставки PlayStation 3 и Xbox 360 в далёком 2013 году. Ровно через год состоялся релиз игры с более продвинутой графикой на консоли PlayStation 4 и Xbox One, ну а до персональных компьютеров самый популярный проект студии Rockstar добрался с большим запозданием. На самом деле слухи о скором релизе на ПК Grand Theft Auto V ходили с 2013 году, но в реальности игра вышла только в 2015. С тех пор игровой мир значительно расширился за счёт выхода дополнений к Grand Theft Auto Online, которая и приносит разработчикам львиную долю прибыли. Согласно официальным данным, продажи Grand Theft Auto V перевалили за 200 миллионов, ну а ключом к успеху считаются бесплатные дополнения. Rockstar одаривает фанатов интересным контентом, что позволяет удерживать у мониторов и телевизоров десятки миллионов геймеров. Аудитория достаточно стабильная, но на подходе уже следующая игра легендарной серии.

Grand Theft Auto VI выйдет осенью 2025 и должна стать самой продаваемой за всю историю видеоигр. Аналитики полагают, что Rockstar заработает несколько миллиардов долларов за первую неделю, ну а первыми обладателями новинки станут владельцы игровых консолей текущего поколения. Судя по всему, PlayStation 4 окажется за бортом, ну а хороших новостей для владельцев персональных компьютеров пока нет. Официально Rockstar анонсирована только на актуальные консоли PlayStation и Xbox, а значит задержка может снова достичь двух лет. Если верить инсайдерам, то разработка компьютерной версии Grand Theft Auto VI идёт полным ходом. Недавно сообщалось, что проект активно тестируют на видеокартах серии GeForce RTX, пытаясь добиться высокой совместимости с не самыми дорогими решениями. Слухи свидетельствуют о том, что трассировка лучей станет одной из главных фишек игры, поэтому потребуется высокая вычислительная мощь. Выход Grand Theft Auto VI на ПК могут отложить до 2026 или до 2027, когда ожидается появление более производительных графических чипов одного из следующих поколений. Слухов много, ну а в одном из обновлений античит-системы BattleEye в сеть попали любопытные данные.

Сообщается, что внутри содержалась информация о Grand Theft Auto VI и Red Dead Redemption. Кроме того, ожидается выход очередного большого технического дополнения к Grand Theft Auto V для персональных компьютеров. Подробности утечки не приводятся, ну а разработчики уже удалили все намёки на указанные выше релизы из Rockstar Launcher. Эксперты пишут, что указание игр в списке BattleEye ещё не значит, что всё это появится на компьютерах в ближайшее время. Ждать придётся долго, ну а многие геймеры уже сегодня задумываются о приобретении PlayStation 5 Pro. В сети можно встретить заявления нескольких разработчиков компьютерных игр, которые восторженно отзываются о высокой производительности новой игровой приставки. Отмечается, что обычная PlayStation 5 будет тянуть Grand Theft Auto VI, но только прокачанная модель окажется способна запускать игру в разрешении 4К со стабильными 60 кадрами в секунду.

Предполагается, что именно релиз Grand Theft Auto VI станет тем главным стимулом, который вынудит миллионы фанатов популярной серии купить PlayStation 5 Pro. Пока же аналитики пишут, что приставка неоправданно дорогая. Например, PlayStation 4 Pro, вышедшая в 2016 году, стоила 400 долларов и имела полноценный привод для чтения дисков в комплекте. PlayStation 5 Pro в Европе оценивается в 800 евро, но будет продаваться без дисковода. Устройство потребуется купить отдельно за 100 евро, ну а большая часть приводов благополучно исчезла с рынка. В некоторых регионах наблюдается дефицит, а всё это говорит о том, что спрос на PlayStation 5 Pro окажется высоким. Что до Grand Theft Auto VI, то игра выходит в идеальное время. На руках у геймеров находится больше 60 миллионов PlayStation 5 и около 30 миллионов Xbox Series S/X (28.5). Такие крупные проекты требуют наличия огромной пользовательской базы, а релиз к концу жизненного цикла платформы характерен для Rockstar. Скорее всего, после начала продаж PlayStation 6 в продажу поступит версия Grand Theft Auto VI с улучшенной графикой, ну а владельцам ПК придётся запастись терпением. К счастью, Sony в последние годы радует эксклюзивами, что может скрасить длительное ожидание. Ну а тем, кто хочет в первых рядах ворваться в виртуальную вселенную Grand Theft Auto VI, остаётся только купить PlayStation 5 Pro.