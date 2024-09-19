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Bublik1
Nintendo подала иск против разработчиков Palworld из-за сходства с персонажами из покемонов
Nintendo продолжает оказывать давление на конкурентов, а в этот раз удар пришёлся по студии PocketPair

Все крупные технологические компании, которые сегодня благополучно правят рынком, начинали с копирования идей более успешных брендов. Список длинный, а в него входят Microsoft, Google и Apple. Сегодня руководство этих компаний предпочитает не вспоминать о том, с чего всё начиналось. Но дело даже не в этом, ведь многие не только забыли свою историю, но и мешают развиваться небольшим стартапам. Наиболее перспективные проекты покупаются задолго до выхода на биржи, ну а несговорчивых разоряют при помощи целого арсенала юридических инструментов. Очевидно, что если бы точно также действовали компании в 80-х годах, то Microsoft и Apple вообще бы не существовало, но есть и такие, кто патологически не любит конкурентов. 

Nintendo известна крайне агрессивной политикой и готова подать в суд на любого, кто посягает на товарные знаки компании. В интернете довольно высокой популярностью пользуется создание интересных модификаций к различным играм, но попытка вместо главных героев использовать образы братьев Марио может привести к печальным последствиям. Nintendo имеет огромный штат специалистов, следящих за появлением опасного для бизнеса компании контента, а после армия адвокатов не оставит от жертвы даже следа. Усилиями японской компании были закрыты перспективные проекты, ну а всё это напоминает действия Apple. Американская компания умудрилась запатентовать яблоко, а в прошлом даже пыталась добиться получения патента на прямоугольное цифровое устройство. Попытки монополизировать рынок доходят до абсурда, ну а Nintendo в очередной раз показа зубы. 

На этот раз удар пришёлся по PocketPair. Напомним, речь идёт о популярной игре, которая неплохо продаётся и в Steam имеет 274 тысячи положительных отзывов. Нельзя не заметить, что персонажи игры выполнены в стилистике франшизы и покемонах, но говорить о 100% плагиате не приходится. Проблема заключается в том, что вселенная покемонов так огромна, а персонажей так много, что любой причудливый рисованный монстр будет иметь черты того или иного существа, находящегося в портфолио Nintendo. В некоторых случаях студия PocketPair действительно перегибает палку, но большая часть персонажей уникальна. Несмотря на это руководство японской корпорации увидело в игре опасность для своего бизнеса и намерено добиться правосудия. Обычно это означает только одно: небольшие студии закрываются, игры удаляются, а штрафы в разы превышают доходы от реализации спорных проектов. Что на этот раз решит суд, предсказать несложно. Запрос о нарушении патентного законодательства поступил в Токийский окружной суд. На этот раз Nintendo объединилась с The Pokemon Company и намерена возместить моральный и материальный ущерб и запретить конкурентам использовать лицензионный контент в своих целях. 

Эксперты полагают, что шансов у разработчиков Palworld выйти сухими из воды нет. Японцы имеют большой опыт в таких делах, поэтому всегда добиваются своего. Учитывая тот факт, что игра вышла много месяцев назад, но до сих пор включает спорных персонажей, к разработчикам возникает много вопросов. Сходство некоторых персонажей с покемонами очевидно. Было бы разумным перерисовать черты спорных существ, что позволило бы избежать ненужной эскалации конфликта. На самом деле многие геймеры удивлены тем, что Nintendo так долго тянула с иском. Не исключено, что японцы хотели договориться мирным путём, но разработчики Palworld отказались. Длительный процесс ещё впереди, а исход предрешён. Вопрос лишь в том, насколько плохо для PocketPair всё закончится, и разрешит ли Nintendo оставить игру в урезанном виде без спорных персонажей. 

#nintendo #palworld
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