Если технологические нормы 18А не будут готовы к концу 2025 года, то Intel можно списывать со счетов

Ещё совсем недавно казалось, что инвесторы могут разорвать Intel на несколько частей, а после поделить прибыль, полученную в ходе продажи старейшего чипмейкера планеты. В сеть попали планы совета директоров, в рамках которых литейное производство должно было уйти с молотка, тогда как разработка чипов и патенты могли достаться неназванному конкуренту. На прошлой неделе стало ясно, что правительство США не готово на крайние меры, а в результате был подключён административный резерв. Министр труда побеседовала с главами NVIDIA и Apple, а в итоге сам Дженсен Хуанг заявил, что готов размещать заказы на фабриках США, даже если это будет стоить дороже, а продукция окажется менее производительной. Ясно, что от декларации намерений до их реализации очень далеко, но сегодня можно сделать вывод, что усилия руководства Intel не остались без внимания.

Как стало известно, Amazon решила разместить на мощностях Intel крупный заказ по выпуску чипов для обучения ИИ. Новость вызвала воодушевление среди инвесторов, а акции американского чипмейрера в моменте подорожали на 8%. Происходящее считается крайне позитивным сигналом для рынка, где в последнее время преобладают пессимистичные настроения. Эксперты отмечают, что в настоящее время речь идёт о заключении контракта, тогда как реализация его пока находится под вопросом. Проблема в том, что подразделение Intel Foundry Services так и не смогло приступить к выпуску чипов в 2024 году на основе техпроцесса под названием 20А. Анонс высокотехнологичного узла состоялся достаточно давно, но инженеры оказались не способны наладить оборудование для его стабильной работы. Пэт Гелсингер уверяет, что компания находится на пути освоения более эффективного 18А. Якобы, процент годных чипов превышает самые строгие нормы, ну а отказ от освоения 20А сэкономит солидную сумму денег. Вполне возможно, что мы не знаем всех деталей, но в данном случае можно сделать вывод, что от способности начать выпуск продукции в рамках нового технологичного процесса зависит судьба всей компании. По данным Amazon сделка оценивается в 7.8 миллиарда долларов и нацелена на усиление позиций компании в области обработки данных и искусственного интеллекта. Что примечательно, процессоры будут выпускаться не только на базе узла 18А, но со временем перейдут на более технологичные 18AP и 14A.

Подробности контракта не разглашаются, но некоторые детали всё же в прессу попали. Так, первоначально в ход пойдёт технологический процесс Intel 3, в рамках которого будет выпускаться кастомная версия чипа Xeon 6 для Amazon. Ожидается, что за счёт этого продукта удастся повысить производительность на 20% по сравнению с действующими мощностями, что позволит оптимизировать затраты. Следом за этим последует новый чип AI fabric, который будет создан для подразделения Amazon AWS. Процессор будет полагаться на нормы 18А и должен доказать, что Intel способна выпускать продукцию на основе самых актуальных технологий. Инсайдеры пишут о том, что интерес к решениям Intel и узлу 18А проявляет Broadcom. Пока неясно, какого подрядчика выберет американский технологический гигант, ведь в 2025 году TSMC точно приступит к выпуску чипов по 2-нм нормам. Эксперты полагают, что чип AI Fabric будет выпускаться на базе архитектуры ARM, но пока информации на этот счёт слишком мало. Главный вопрос заключается в том, сможет ли Intel уложиться в сроки реализации проекта. В последние годы американская компания стала настоящим разочарованием для рынка и то и дело переносила освоение ключевых технологических норм.

Ну а всё это привело к сильному падению ценных бумаг и срыву перспективных контрактов. Как выяснилось, Intel могла стать главным подрядчиком, отвечающим за выпуск чипов для новой PlayStation 6. Компания находилась на этапе переговоров с Sony ещё в 2022 году, но не смогла удовлетворить требования японцев. В итоге сделку выиграла AMD, тогда как противоречия между Intel и Sony оказались слишком существенными. А между тем сделка могла принести порядка 30 миллиардов в рамках выпуска чипов и позволила бы американской компании выйти из тупика. Не сложилось, ну а на этот раз Intel получила последний шанс. Если по каким-либо причинам инженеры компании не успеют уложиться в сроки, то компания действительно может быть разделена на части и продана ближайшим конкурентам.