О факте удара написали не только российские, но и украинские каналы

По мнению экспертов, FPV-дроны стали одним из наиболее значимых элементов украинского конфликта, позволяющим достигать поставленных целей с высокой эффективностью. Подобные устройства выводят из строя технику и личный состав противника, а на некоторых участках количество беспилотников так велико, что использования танков считается необоснованным риском. За несколько лет операторы научились виртуозно управляться с техникой, а также знают наиболее слабые места техники противника. Обе стороны конфликта учатся, а в качестве защиты используются средства радиоэлектронной борьбы. За счёт подобных устройств удаётся снизить опасность для техники, поскольку только наиболее дорогие и сложные дроны способны пройти через заслон помех. Ну а поскольку обе стороны активно применяют такие технологии, то инженеры пытаются найти наиболее простой выход из сложившегося положения.

Как стало известно, российские бойцы во время атаки на тыловой лагерь ВСУ использовали решение на базе массивного дрона, выступавшего в качестве авиаматки для других беспилотников. Идея заключается в том, чтобы отправить в тыл украинской группировки максимально защищённый многоразовый летательный аппарат, который будет не только переносить небольшие дроны-камикадзе, но и сможет вести разведку. Как только цели будут определены, от основного БПЛА отделяется несколько боевых единиц и приступает к выполнению поставленных задач. На этот раз за счёт использования такой технологии удалось доставить FPV-дроны на расстояние 40 километров, что ранее считалось недоступным из-за постоянной работы средств подавления сигнала. Информацию подтвердили украинские военкоры, рассказавшие о том, что связка из авиаматки и FPV-дронов российскими войсками используется впервые. Там же утверждается, что главный беспилотник не только прошёл заслон из помех, но и выступал в качестве ретранслятора. За счёт этого дроны-камикадзе смогли нанести точечный удар, ну а в этот момент эффективность штатных средств РЭБ снизилась до нуля.

Насколько вся эта информация верна, ещё только предстоит выяснить, но украинские паблики вряд ли будут хвалить российских бойцов. Инцидент доказывает, что обе стороны активно развивают технологическую базу. По большей части у ВСУ это происходит за счёт помощи стран ЕС и США. Союзники поставляют Киеву готовы решения, ну а выводы об эффективности тех или иных средств делаются на передовой. Всё это позволяет странам НАТО получать ценные тактические уроки без потерь в личном составе, тогда как сам Зеленский с гордостью сообщает о том, что рядовые украинцы сражаются за интересы дядюшки Сэма. Ранее в прессе писали, что российские инженеры занимаются созданием крупногабаритных беспилотных аппаратов, способных переносить снаряды или выступать в качестве мобильных пусковых установок. За счёт большого размера на такой БПЛА устанавливались средства борьбы с РЭБ противника, ну мы видим успешную реализацию намеченного плана. Добавим, что украинская армия применяет нечто подобное уже достаточно давно. У ВСУ есть «Баба-яга», которая не только способна выступать в качестве ударного дрона, но и авиаматки. Российские военкоры пишут, что бойцы ведут настоящую охоту за украинскими дронами, но отследить и уничтожить все не выходит. Учитывая озвученную выше информацию о потенциальной возможности ударов по тыловым лагерям, возможности украинской группировки станут меньше, что позволит снизить количество дронов ВСУ на передовой.