Несмотря на санкции Samsung пока не продаёт предприятие в РФ, предпочитая сдавать мощности в аренду

Сложно сказать, какие цели преследовали иностранные компании, когда дружно уходили с российского рынка. Вполне возможно, что многие руководители просто не осознавали последствия своих действий. А может быть причина лежала в том, что эти ребята надеялись на то, что санкции и экономические сложности вынудят российские власти пойти на попятную. Как бы там ни было, но сегодня значительная часть дыр, образовавшихся после ухода иностранных брендов, благополучна закрыта, тогда как оставшиеся будут залатаны в ближайшие годы. Особенно активно происходит процесс импортозамещения на рынке программного обеспечения. Здесь зависимость от крупных компаний из США и Европы всегда была тотальной, ну а освободив рынок эти ребята создали идеальные условия для становления российских проектов. На отечественные ОС и программные комплексы переводятся сотни тысяч компьютеров, а аналитики полагают, что вернуться в Россию беглецы уже не смогут. Даже если санкции будут сняты, российский бизнес и госсектор уже не будет возвращаться к прежним позициям, ну а всё это безвозвратные потери, которые придётся списывать в убытки.

Многие зарубежные компании за несколько десятилетий инвестировали в российский рынок огромные средства, ну а часть активов выкуплена, тогда как другая ожидает своего часа. Многие бизнесмены не готовы уходить с рынка РФ несмотря на вторичные санкции со стороны США, тогда как некоторые предпочли уйти как можно быстрее. По мнению экспертов, наибольшие потери фиксирует Samsung. Производитель из Южной Кореи слишком поспешно присоединился к санкциям, а сегодня сталкивается со сложностями. Официально смартфоны Samsung в РФ не завозятся, но поставляются по параллельному импорту. Согласно официальным данным, за первые 6 месяцев в РФ реализовали 14.1 миллиона аппаратов. Это на 10% больше, чем было в 2023, а вот доля южнокорейского бренда продолжила снижаться. По итогам первого полугодия текущего года, первое место заняла Xiaomi с показателем 24%, тогда как у Samsung только 10% рынка. Это столько же, как и у китайской Infinix, а в целом бренды из Поднебесной реализовали 11.4 миллиона смартфонов из указанных выше 14.1 миллиона. Цифры удручают, но всё идёт к тому, что Samsung не только не сможет вернуть долю на российском рынке, но и потеряет принадлежащие ей ранее мощности.

Как стало известно, на предприятии в Калужской области, которое долгое время было гордостью Samsung, стартовал выпуск мониторов. За производство отвечает российская компания «Гравитон», а продукция создаётся для нужд госсектора. На этом же заводе налажен выпуск печатных управляющих плат, а значит большая часть комплектующих создаётся из отечественных компонентов. Первая партия составляет 1000 мониторов, ну а через полгода планируется выйти на 60 тысяч единиц. Согласно озвученным планам, на заводе будут выпускать мониторы с диагоналями 24 и 27 дюймов, которые больше всего востребованы в госсекторе. Операционный директор компании «Гравитон» не стал вдаваться в подробности и рассказывать о том, кто значится в числе первых клиентов отечественного производителя. Телевизоры будут стоить от 10 000 рублей, но конечная цена зависит от модели и размера поставки. Информации об инвестициях в прессе также нет, а сама фабрика всё ещё принадлежит Samsung.

Напомним, завод начал работу в 2008 году, выпуская не только телевизоры, но и бытовую технику. В марте 2022 деятельность предприятия была приостановлена, ну а летом производство возобновилось, но поставлялось исключительно на экспорт. Завод расположился на площади 465 тысяч метров квадратных, а в начале 2022 там работало 1000 человек. В 2022 выручка ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» составила 27.4 миллиарда рублей при чистом убытке в 6.9 миллиарда. В 2023 завод принёс прибыль в размере 4.2 миллиарда, но для понимания происходящего достаточно оценить показатели 2021 года. Ну а тогда Samsung выручила 69.5 миллиарда рублей. По мнению аналитиков, корейский бренд может отказаться от владения заводом, поскольку опасается вторичных санкций со стороны США. Сама Samsung не имеет ничего общего с деятельностью, которую ведёт компания «Гравитон». В настоящее время российский производитель арендует там мощности и даже не вносил серьёзных изменений в работу оборудования. Российские юристы не исключают, что вскоре завод будет продан, но пока неясно, идут ли переговоры, или же Samsung предпочтёт ухватиться за российский рынок, надеясь вернуться с минимальными потерями.