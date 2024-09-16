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Bublik1
Российские инженеры приступили к изучению взрывателя и других частей крылатой ракеты Storm Shadow
Судя по всему, российские специалисты получили в своё распоряжение достаточное количество частей Storm Shadow

Тема ударов по территории России дальнобойными ракетами США и Европы вызвала бурные обсуждения и была одной из основных на прошлой неделе. Ожидается, что на этой неделе дискуссии продолжаться, поскольку Зеленский лично едет к Байдену, где представит очередной "победный" план. Что ещё может Киев предложить Вашингтону, остаётся только догадываться. Идея захвата Курской АЭС не была реализована, ну а со временем украинская группировка войск будет медленно выдавливаться за пределы страны. Военкоры сообщают, что уже сегодня у ВСУ в Курской области наблюдаются сложности с поставками оружия и припасов, а всё это станет ещё более заметным в ближайшие недели. Несмотря на давление со стороны Украины и призывы многочисленных ястребов, в Белом доме не решились дать добро на удары по территории РФ своими дальнобойными ракетами. Отмечается, что страны Европы в одностороннем порядке могут такое решение принять, но в данном случае ничего подобного без одобрения дядюшки Сэма не произойдёт. 

Есть мнение, что пыл функционеров в Пентагоне охладили заявления В. Путина. Напомним, президент отметил, что Россия примет ответные меры, а действия Европы и США не останутся в Москве незамеченными. Эксперты полагают, что до прямых ударов по военным аэродромам НАТО не дойдёт, но РФ может поставить многочисленным влагам США гиперзвуковое оружие. Если Хуситы начнут применять такие ракеты по военным американским кораблям, то судоходство в определённых регионах станет опасным не только для торговых судов ЕС, но и для боевых субмарин НАТО. Есть и другие перспективы, ну а в результате обе стороны занимают выжидательную позицию. Некоторые аналитики уверены, что по мере эскалации конфликта США в любом случае дадут добро на применение своих дальнобойных ракет, ну а пока в России пытаются изучить уже ранее поставленные варианты. Как стало известно, российские инженеры получили в своё распоряжение достаточно частей ракеты Storm Shadow и могут приступить к её детальному изучению. В настоящее время исследуется донная часть крылатой ракеты, но со временем очередь дойдёт и до других элементов. Выбор донной части связан с тем, что именно здесь находится взрыватель и промежуточный заряд, а эти элементы активируют боевую часть во время удара по тому или иному объекту. 

Логика заключается в том, что первоначально пробивается верхняя часть укрепления. Происходит это за счёт предзаряда, после чего кумулятивная струя создаёт отверстие, а следом активируется боевая часть. Если российские инженеры выяснят все нюансы работы Storm Shadow, то сбивать такие ракеты станет намного проще. На малых высотах ракета способна пройти 560 километров, двигаясь со скоростью до 1000 км/ч. По данным российских военкоров, в последнее время за счёт использования систем РЭБ удаётся глушить частоты американской GPS. У Пентагона есть секретная военная спутниковая система, но пока доступ Украине к ней не дают. Шольц в очередной раз отказался даже говорить о передаче Киеву крылатой ракеты Taurus, ну а заявления о том, что Storm Shadow у европейцев осталось совсем мало, не соответствуют реальности. Очевидно, что запасы не безграничны, но сотни ракет есть в Англии, во Франции, в Италии и даже в Греции. 

Пока ОАЭ, Катар и другие страны отказываются отдавать свои ракеты обратно европейским поставщикам, но политические настроения в мире меняются, а производство не стоит на месте. Это значит, что Украина может получить десятки и даже сотни Storm Shadow, а всё зависит от политической воли Вашингтона. В настоящее время там довольствуются полумерами. По словам польского министра Сикорского, главным триггером, после которого военная помощь со стороны Запада перейдёт на новый уровень, станет обрушение позиций украинской армии на нескольких направлениях. Как только ВСУ начнут стремительно отступать, это станет своеобразным сигналом для союзников Украины. Польша может решиться сбивать российские ракеты над западными областями Украины, ну а Вашингтон отдаст приказ бить по регионам РФ дальнобойными ракетами. 

#военные технологии #storm shadow #крылатые ракеты
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Reuters назвали цели, по которым ВСУ хотят бить ATACMS и Storm Shadow
Британская пресса сомневается в возможности использования английских ракет для ударов по РФ
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