Это также создаст острый дефицит энергии на рынке Европы, где Франция занимает лидирующие позиции

Несмотря на то, что США и страны Европы уже два с половиной года поставляют на Украину оружие и обучают личный состав, Россия все еще поставляет иностранным клиентам целый спектр дефицитной продукции. До тех пор, пока Северные потоки не очутились на дне, через две трубы проходила львиная доля поставок газа. Даже сегодня через украинскую ГТС Европа закачивает немалое количество голубого топлива. Есть ещё Турецкий поток, по которому газ идёт в Южную Европу. Ну а там власти не менее активно шлют Киеву оружие и являются членами НАТО. Уже два года Европа пытается увеличить производство оружия, ну а всё это без энергоносителей невозможно. После уничтожения Северных потоков доля РФ снизилась, но остаётся заметной и превосходит поставки из США. Таким образом многие эксперты спрашивают, почему российский газ идёт в Европу, где его превращают в энергию и используют для производства оружия? Ответов на такие вопросы нет, ну а некоторые эксперты отмечают, что речь идёт о наполнении российского бюджета. Единовременный отказ от поставок приведёт к острому дефициту средств, ну а это окажет негативное влияние на экономику страны. Одним словом, вопрос сложный и требует внимания, о чём недавно заявил В. Путин.

По словам президента, сегодня нужно задуматься о том, чтобы ввести ограничения на поставки урана, титана, никеля и других ценных ресурсов в адрес недружественных стран. Поручение о разработке соответствующего плана было дано главе правительства М. Мишустину, ну а эксперты полагают, что всё это окажет остро негативное влияние на экономику Франции. Напомним, значительную часть урана Париж получал из Нигера. После смены власти и установления дружественных отношений с Москвой, власти африканской страны отказались поставлять сырьё во Францию. У Макрона ещё есть варианты, но положение становится всё более сложным. Причина в том, что Франция сильно зависит от атомной энергетики. Сегодня здесь вырабатывается больше 60 ГВт, что делает эту страну лидером по генерации атомной энергии. Для сравнения, Россия получает от атомной энергетики около 30 ГВт, ну а это позволяет входить в пятёрку лидеров. По оценкам экспертов, за последние годы Россия никогда не поставляла Франции меньше половины всех потребностей в обогащённого урана, ну а это ставит Париж в зависимость от Москвы.

Как уже отмечалось, Макрон может обратиться и к другим поставщикам, но рынок урана прогнозируемый, а значит быстро увеличить производство не сможет ни одна страна. Например, Казахстан, Канада и Австралия добывают урана больше, чем это происходит в РФ, но топливо ещё нужно сделать пригодным для использования на атомных реакторах, ну а это сложный процесс, технология которого доступна единицам. Таким образом даже если Париж и получит нужное количества сырья, то воспользоваться им всё равно не удастся. Аналитики рисуют мрачную картину, ожидая самых негативных последствий в случае решения Москвы отказаться от поставок урана в адрес Франции. Ожидается, что нехватка урана приведёт к закрытию атомных электростанций, что приведёт к падению экономики на 12%. Если учитывать, что ВВП страны в 2023 достиг 1.45 триллиона евро, то потери уже не кажутся незначительными. В 2023 Франция увеличила генерацию энергии на томных станциях на 5-10%, но имеет некоторый запас по мощности. Без урана из России как минимум половина объектов придётся временно закрыть, ну а получить нужное количество сырья из других источников быстро не выйдет.

Стоит добавить, что в 2023 Франция стала лидером в мире по экспорту электричества с показателем 17.6 ТВт*ч. Главными импортёрами остаются Британия и Италия, ну а экономика этих стран также пойдёт вниз, ведь поставки из других регионов сильно ограничены. Чистая энергетика пока не приносит ожидаемого эффекта, хотя экстремальная жара 2023 позволила солнечным станциям Испании серьёзно нарастить прибыль, поставив на рынок Европы 8.8 ТВт*ч энергии. По мнению некоторых экспертов, Россия продолжит экспортировать уран и другие полезные ископаемые в Европу до тех пор, пока европейцы готовы будут платить за всё это деньги. Причина в том, что уход с рынка грозит не только финансовыми потерями, но и серьёзными последствиями. Сегодня РФ поставляет во Францию 50% обогащённого урана, а конкуренты не спешат наращивать выпуск, поскольку не видят перспектив. Как только РФ самоустранится, то конкуренты за несколько лет нарастят выпуск обогащённого урана, ну а вернуться на французский рынок Россия уже не сможет. Всё это ставит сложные вопросы перед правительством. С одной стороны – отказ от экспорта способен охладить горячую голову Макрона, ну а с другой – последствия для РФ будут иметь крайне неблагоприятный экономический фон.