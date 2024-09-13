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Bublik1
Samsung способна снизить цены на SSD накопители на 50%
Главная интрига заключается в том, захочет ли Samsung снижать цены на твердотельные накопители с флэш-памятью V9 QLC

Когда твердотельные накопители только начинали завоёвывать пользовательский рынок, аналитики делали довольно смелые заявления. Отмечалось, что по мере освоения технологий удельная стоимость 1 Гб начнёт дешеветь, пока не достигнет таковой для жёстких дисков. Эксперты полагали, что случится это к 2020 году, ну а именно этот момент станет переломным для рынка. После этого начнётся стремительный отказ от старых технологий хранения информации, а HDD быстро заменят на скоростные SSD. Судя по тем новостям, которые можно прочесть в прессе, жёсткие диски не только никуда не уходят, но и прекрасно себя чувствуют. Спрос на подобные устройства стабильно высокий, а благодаря постоянному увеличению объёма производителям удаётся добиться отличного соотношения между ценой за 1 накопитель и 1 Гб свободного пространства. SSD добились серьёзных достижений, ведь сегодня значительная часть компьютеров комплектуется скоростными накопителями, но занять заметную нишу в серверном сегменте пока не получается. 

Причина в слишком высокой удельной стоимости. Как выяснилось, по мере увеличения ёмкости цена за 1 Гб на жёстких дисках становится ниже, тогда как с твердотельными накопителями такой фокус не проходит. Путём масштабирования стоимость увеличивается пропорционально объёму, а значит северный SSD ёмкостью 16 Тб будет стоить столько же, как 4 твердотельных накопителя по 4 Тб. Со временем выяснилось, что доступ к чрезвычайно высокой скорости требуется далеко не всем облачным компаниям, ну а в результате жёсткие диски не только никуда не ушли, но и остаются чрезвычайно востребованными. Как стало известно, Samsung готовит небольшую революцию на рынке, но пока сложно сказать, насколько масштабными будут последствия. Напомним, южнокорейский производитель представил флэш-память V9 на базе технологии TLC NAND ещё в апреле 2024, но только недавно приступил к массовому выпуску твердотельных накопителей на её базе.

Речь идёт о флэш-памяти V9 QLC девятого поколения, созданной с использованием технологии Channel Hole Etching. За счёт этого удалось достичь рекордного предела плотности размещения слоёв, а разработчик уверяет, что показатель оказался на 86% выше по сравнению с актуальным поколением QLC V-NAND. Устройства включают массу интересных технологий, одна из которых получила название Designed Mold и Predictive Program. Благодаря этому наблюдается рост скорости чтения и записи до 60% и производительность до 20%. Технология Low-Power Design заметно снижает напряжение для управления NAND ячейками, активируя только необходимые битовые линии. По данным Samsung, такой шаг привёл к снижению энергопотребления на 30% при чтении и на 50% при записи данных. Производитель намерен начать поставки твердотельных накопителей не только на пользовательский рынок (мобильный и настольный), но и заинтересованным лицам в серверном сегменте. Отмечается, что 280 слоёв QLC – это настоящий рекорд для рынка, поскольку ближайшие конкуренты способны предложить не более 232 слоёв. Плотность хранения V9 QLC от Samsung достигает 19.5 Гб на квадратный миллиметр, тогда как у конкурентов есть только 20,63 Гб на квадратный миллиметр. Отдельно утверждается, что новый продукт предлагает пропускную способность до 3.2 Гбит/с, а особенно интересны размышления относительно конечной стоимости. 

По данным инсайдеров, после начала массового производства Samsung может себе позволить снизить стоимость твердотельных накопителей на 50% без финансовых издержек. Особенно важно, что речь идёт не только о серверных U.2 SSD, но и пользовательских М.2. Ожидать от V9 QLC слишком высокой скорости не стоит, поскольку в продаже доступны решения, которые превосходят новый тип памяти от Samsung в 3-5 раз. И всё же, даже 3.2 Гбит/с для рядовых пользователей будет больше, чем достаточно, ну а пока неясно, каким образом южнокорейский производитель воспользуется ценовой форой. Если за новые накопители Samsung действительно будут просить на 50% меньше, чем в среднем по рынку, то шансов у конкурентов не будет. Корейцы могут занять значительную часть рынка даже без демпинговых и крайне невыгодных действий. Только несколько крупных производителей останутся на плаву, а всё говорит о масштабных переменах на рынке. На самом деле более реалистичной считается позиция руководства Samsung, в рамках которой стоимость накопителей снизится незначительно. Рынок почти не заметит изменений, а ещё один шанс сделать твердотельные накопители значительно дешевле, окажется не реализован. 

#samsung #технологии #ssd #твердотельные накопители #qlc #v9 qlc
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