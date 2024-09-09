Причина в том, что украинские дроны становятся умнее

Не секрет, что военные технологии в мирное время развиваются достаточно медленно. Власти не видят угрозы для страны, поэтому предпочитают тратить деньги на другие направления. Ну а когда конфликт стучится в двери и армия вынуждены приспосабливаться к быстро меняющимся условиям, технологии показывают бурный рост. Что примечательно, в рамках СВО мы видели уже несколько технологических волн, когда ранее считавшиеся оптимальными стратегии начинают давать сбой.

Похоже, сегодня мы становимся свидетелями значительных изменений, о приходе которых знают всего небольшое количество экспертов. Происходящее тесно связано с логикой применения так называемых антидроновых ружей. Напомним, когда специалисты засекают приближающиеся беспилотники противника, то пытаются сбить их при помощи самых различных средств.

Это может быть стрелковое оружие и даже обычные ружья, стреляющие дробью в сторону опасных объектов. Применяются зенитные установки, а особенно эффективными считались антидроновые ружья. Требовалось навести прицел на БПЛА, после чего в дело уступала хитроумная система подавления связи между дроном и оператором. Какое-то время такая технологии приносила пользу, но в последнее время заметно снижение эффективности антидроновых ружей. Причина в том, что украинская сторона внесла изменения в программный код управления беспилотниками. Так, если раньше после пропажи сигнала такой дрон зависал в воздухе или снижался на землю, то теперь просто поднимается в воздух. Благодаря этому устройство оказывается вне досягаемости для помех, расставленных антидроновым ружьём, а после спокойно возвращается к выполнению поставленных задач. Информацией поделился командир одного из подразделений радиоэлектронной борьбы российской армии. Боец сообщил, что на передовой ружья потеряли всякий смысл, тогда как даже в тылу только в 10% случаев справляются с поставленными задачами. Дроны противника стали слишком умными, и всё это ведёт к очередному витку технологического противостояния.

Нужно отметить, что аналогичным способом программируют беспилотники и российские инженеры, речь идёт о системном явлении, когда технология перестаёт обеспечивать преимущество по вполне очевидным причинам. Российские эксперты отмечают, что ставить крест на антидроновых ружьях слишком рано. Инженеры обязательно что-то придумают, ну а противнику придётся искать новые решения. В пример приводится адаптация подобных устройств для работы против украинского дрона «Баба-яга». Речь об ударном беспилотнике, ставшем настоящей проблемой для российских военнослужащих. Инженеры внесли в антидроновые ружья изменения, позволившие сбивать даже считавшиеся ранее защищёнными украинские беспилотники. Пока разработка новых технологий движется, эксперты считают наиболее эффективным средством против дронов обычные охотничьи ружья и дробовики. Проблема лишь в том, что они способны сбивать летательные аппараты с расстояния 50 метров, а это требует не только выучки, но и быстроты реакции.