Например, процессоры получили аппаратную защиту от уязвимости типа Inception

О существовании уязвимостей в процессорах известно давно, но относительно недавно стало очевидно, что в продукции AMD и Intel встречаются настоящие дыры, представляющие опасность для корпоративного сегмента. Использовать подобные уязвимости для атаки на рядовых пользователей нет никакого смысла из-за их сложности, и ничего лучше создания хитроумных заплаток производители не придумали.

И вот тут выяснилось, что подобные патчи оказывают непосредственное влияние на скоростные характеристики процессоров. Особенно это заметно, когда обновление безопасности только начинает распространяться. Позднее разработчик совершенствует код, после чего падение скоростных показателей становится не таким значительным, но даже после этого в определённых сценария разница остаётся заметной. В различной степени проблема актуальная для продукции AMD и Intel, но всегда есть исключения из правил.

По данным специалистов ресурса Phoronix недавно вышедшие процессоры Ryzen 9000 на архитектуре Zen 5 получили полноценную аппаратную защиту от опасной спекулятивной атаки Inception. Дыра была обнаружена в 2023 году и потребовала усилий разработчиков для её устранения. Уязвимость найдена в архитектурах Zen 3 и Zen 4, а также нескольких актуальных поколениях Intel Core. В рамках данной уязвимости хакеры могли использовать особенности работы процессоров для извлечения нужной им информации, но все процессоры серии Ryzen 9000 неуязвимы перед Inception.

По данным Phoronix, в некоторых сценариях заплатки приводила к падению скоростных показателей до 54%, а Zen 5 стала первой актуальной архитектурой, не нуждающейся в сложных обновлениях безопасности. Специалисты отмечают, что архитектуры Zen 1, Zen+ и Zen 2 также полностью неуязвимы перед атакой типа Inception, а происходит это из-за особенности реализации блока прогнозирования ветвлений.

Ранее эксперты критиковали реализацию данной функции в процессорах AMD, но как показала реальность, иногда простое решение является наиболее эффективным. В результате старые процессоры оказались устойчивыми против крайне опасной атаки, а опыт прошлых лет был полностью реализован в Ryzen 9000. А вот на аппаратном уровне устранить зависимость от уязвимости типа Spectre V1 удалось. Архитектура Zen 5 получила целый ряд программных заплаток, но тесты доказали, что все они настолько эффективно реализованы, что не влияют на конечную производительность.

Всё это свидетельствует о том, что Zen 5 можно назвать одной из наиболее защищённых архитектур последних лет, предлагающую отличную безопасность без падения производительности. На самом деле не всё так радужно, ведь серия Ryzen 9000 может и не страдает от уязвимостей, но предлагает минимальный прирост быстродействия между поколениями. В играх получить больше 10-11% невозможно даже с использованием видеокарты за 250 тысяч рублей, тогда как в рабочих задачах Ryzen 9 9950Х лишь немногим быстрее Core i9-14900K.