Всё закончилось хорошо, ведь теперь покупатель может купить новый ПК в более надёжном месте

Большая часть магазинов, которые реализуют продукцию на российских маркетплейсах, не занимается обманом покупателей и стремится решать все спорные вопросы в личном порядке. Проблема лишь в том, что никогда не знаешь, что следующий товар, который вам приглянется, может вообще до вас не дойти, ведь вы потенциально имеете дело с мошенником. Считается, что намного безопаснее покупать товары в интернет магазинах. Владельцы там постоянные, ну а испортив свою репутацию можно навсегда закрывать лавку, ведь дурная слава распространяется очень быстро. Похоже, некоторые владельцы подобных заведений живут в своём мире, а показательный случай произошёл в Ульяновске. Там покупатель обратился в суд, поскольку так и не смог получить компьютер, который он полностью оплатил.

Всё началось 1 ноября 2023, когда житель города купил в интернет магазине Techout компьютер, стоимость которого составила 400 тысяч рублей. Деньги были переведены на счёт продавца, но несмотря на это новенького компьютера покупатель так и не получил. Продавец долго делал вид, что всё решится в ближайшее время, ну а в итоге дело дошло до суда. С тех пор покупатель получил всего 22 тысячи рублей, тогда как остальные деньги растворились в неизвестном направлении. Ещё в марте продавец заверил суд, что и сам стал объектом обмана. Якобы, один из поставщиков, которому была переведена вся сумма, не поставил товар, ну а это отличная причина, чтобы сослаться на непреодолимую силу, мешающую выполнять личные обязательства. После судебного разбирательства в деле была поставлена точка, но сегодня продавец явно не обрадуется, ведь он теперь должен клиенту намного больше денег.

Согласно принятому решению, требуется вернуть 367 тысяч рублей, которые уже были ранее оплачены. Кроме того, покупателю нужно компенсировать моральный вред, ну а это ещё 10 тысяч рублей. Неустойка в рамках затягивания поставки оплаченного товара достигает 286 тысяч рублей, ну и есть ещё штраф в размере 332 тысячи, который также придётся заплатить. В конце концов владелец интернет магазина ещё и обязан покрыть все юридические расходы в размере 17 тысяч рублей. Получается, что вместо 400 тысяч рублей, которые требовалось вернуть ещё в ноябре или поставить оплаченный ПК в то же время, хитроумный владелец магазина теперь заплатит 1 миллион рублей. Если учитывать, что как минимум 50 тысяч от общей суммы – это личный заработок интернет магазина, то бизнесмену всё же не стоило спорить с законом. После оглашения приговора стало известно, что в Ульяновске многие недовольны политикой магазина Techout и даже собираются подать коллективную жалобу. Пока неясно, в чём владельца обвиняют на этот раз, но ничем хорошим для него это точно не закончится. Отметим, что делать дорогостоящие покупки всё же стоит на крупных федеральных сайтах. В городских масштабах могут промышлять мошенники, ну а сумма в 400 тысяч рублей за компьютер вскружила голову владельцу интернет магазина Techout. Даже если предположить, что его действительно обманул поставщик, то это не повод вести себя также с клиентами. Бизнес сопровождается рисками, платить за которые рядовые покупатели не обязаны.