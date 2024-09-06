Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Житель Ульяновска отсудил у интернет-магазина 1 миллион рублей
Всё закончилось хорошо, ведь теперь покупатель может купить новый ПК в более надёжном месте

Большая часть магазинов, которые реализуют продукцию на российских маркетплейсах, не занимается обманом покупателей и стремится решать все спорные вопросы в личном порядке. Проблема лишь в том, что никогда не знаешь, что следующий товар, который вам приглянется, может вообще до вас не дойти, ведь вы потенциально имеете дело с мошенником. Считается, что намного безопаснее покупать товары в интернет магазинах. Владельцы там постоянные, ну а испортив свою репутацию можно навсегда закрывать лавку, ведь дурная слава распространяется очень быстро. Похоже, некоторые владельцы подобных заведений живут в своём мире, а показательный случай произошёл в Ульяновске. Там покупатель обратился в суд, поскольку так и не смог получить компьютер, который он полностью оплатил. 

Всё началось 1 ноября 2023, когда житель города купил в интернет магазине Techout компьютер, стоимость которого составила 400 тысяч рублей. Деньги были переведены на счёт продавца, но несмотря на это новенького компьютера покупатель так и не получил. Продавец долго делал вид, что всё решится в ближайшее время, ну а в итоге дело дошло до суда. С тех пор покупатель получил всего 22 тысячи рублей, тогда как остальные деньги растворились в неизвестном направлении. Ещё в марте продавец заверил суд, что и сам стал объектом обмана. Якобы, один из поставщиков, которому была переведена вся сумма, не поставил товар, ну а это отличная причина, чтобы сослаться на непреодолимую силу, мешающую выполнять личные обязательства. После судебного разбирательства в деле была поставлена точка, но сегодня продавец явно не обрадуется, ведь он теперь должен клиенту намного больше денег. 

Согласно принятому решению, требуется вернуть 367 тысяч рублей, которые уже были ранее оплачены. Кроме того, покупателю нужно компенсировать моральный вред, ну а это ещё 10 тысяч рублей. Неустойка в рамках затягивания поставки оплаченного товара достигает 286 тысяч рублей, ну и есть ещё штраф в размере 332 тысячи, который также придётся заплатить. В конце концов владелец интернет магазина ещё и обязан покрыть все юридические расходы в размере 17 тысяч рублей. Получается, что вместо 400 тысяч рублей, которые требовалось вернуть ещё в ноябре или поставить оплаченный ПК в то же время, хитроумный владелец магазина теперь заплатит 1 миллион рублей. Если учитывать, что как минимум 50 тысяч от общей суммы – это личный заработок интернет магазина, то бизнесмену всё же не стоило спорить с законом. После оглашения приговора стало известно, что в Ульяновске многие недовольны политикой магазина Techout и даже собираются подать коллективную жалобу. Пока неясно, в чём владельца обвиняют на этот раз, но ничем хорошим для него это точно не закончится. Отметим, что делать дорогостоящие покупки всё же стоит на крупных федеральных сайтах. В городских масштабах могут промышлять мошенники, ну а сумма в 400 тысяч рублей за компьютер вскружила голову владельцу интернет магазина Techout. Даже если предположить, что его действительно обманул поставщик, то это не повод вести себя также с клиентами. Бизнес сопровождается рисками, платить за которые рядовые покупатели не обязаны. 

#интересное #истории
+
Написать комментарий (0)
В Беларуси школьник выиграл в автомате iPhone, но внутри оказалась шоколадка с плесенью
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты RTX 5090 и RTX 5080 будут представлены в сентябре 2024 года
12
Российский киберспортсмен Donk установил мировой рекорд по убийствам в CS2
1
Разработано эффективное устройство для охлаждения без кондиционеров
9
Представлен беспроводной протокол Bluetooth 6.0
5
В Подмосковье запустили новую линию по производству печатных плат
+
Xiaomi готовит к выходу Poco M7 Pro 5G
+
AMD Ryzen 5 7600X3D за $300 в играх обгоняет Intel Core i9-14900K за $530
13
Новый украинский бронеавтомобиль "Варта 2" представлен на выставке MSPO-2024
1
National Interest: Переданные Украине танки Abrams очень уязвимы перед российским оружием
1
"Искандер" атаковал склад и центр обслуживания MGM-140 ATACMS, устроив сильный пожар под Одессой
+
ВМС США установили на военном корабле нелегальный Wi-Fi с помощью антенны Starlink
+
PCGH протестировали Star Wars Outlaws с 20 процессорами и 25 видеокартами
+
Хакеры, взломавшие WazirX на $230 млн, переводят средства в Tornado Cash, санкционированный США
+
В магазинах РФ дорожает электроника, PlayStation 5 Slim за месяц прибавила 12 000 рублей
1
Команда Grass вчера анонсировала чекер для airdrop
3
Три новых телефона Sony Xperia появились в базе данных IMEI
1
MWM: Боевая эффективность Су-34 и бомбы-планеры, которые невозможно сбить, пугают Запад
+
Раскрыты характеристики процессоров Intel Core Ultra 300 следующего поколения
14
Ryzen 7 9700X протестировали в 23 играх под Windows 10, Windows 11 23H2 и Windows 11 24H2
1
Фотограф назвал две основные причины взять iPhone 16 Pro вместо iPhone 16 Pro Max
1

Популярные статьи

Делаю тесты в игровых бенчмарках и сравниваю результаты с данными GameGPU
3
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
1
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
65
Шумоизоляция шин: маркетинговый обман или полезная инновация
5
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
30
Выход GeForce RTX 5000 перенесли — выясняем, стоит ли их ждать или покупать видеокарту прямо сейчас
17
Как создавали скрипки Страдивари и почему даже сейчас не удается их повторить
4
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
1
PlayStation 5 vs игровой ПК – что выгоднее, геймерский компьютер или новая приставка Sony
7
Каким должен быть первый смартфон, и что нужно знать о правилах ношения телефона в школах РФ
+

Сейчас обсуждают

Gamandril
19:59
Иди сри у себя на кухне. Тут твой негатив ненужен.
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Gamandril
19:58
Мнение алкоголиков совершенно бесполезно в теме где надо думать головой.
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Gamandril
19:52
Ага, ваше мнение очень важно для нас. Продолжайте. Монитор 4К 300 герц уже есть чтобы был повод возбухать?
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Gamandril
19:51
О какие опусы. А ты в математику я смотрю не силен. У меня другие приоритеты, хотя сумма полагаю та же что и у тебя потрачена. Твои попытки жалкие. Только унижаешься тут. Компьютер внезапно это не тол...
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Артём Николаев
19:46
К счастью, я старый оверклокер, это у любителей всунуть и забыть беды. А мне так даже интереснее.
Intel меняет курс: отказ от техпроцесса 20A и переход на внешнее производство для чипов Arrow Lake
Gamandril
19:43
Я правда не понимаю о чем ты никто из ниоткуда. Ты же не показываешь кто ты - значит боишься что все узнают какой ты глупый.
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Зю
19:41
Из-за турбобуста подложка выгорит за год. Удачи
Intel меняет курс: отказ от техпроцесса 20A и переход на внешнее производство для чипов Arrow Lake
Gamandril
19:40
Да вообще - скажешь что Земля круглая и на костер!
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Олег
19:39
Пздц...раньше за мегагерцы платили, а ща за тдп
Раскрыты характеристики процессоров Intel Core Ultra 300 следующего поколения
Kalman Bronstein
19:28
А почему мнение этого биомусора и сына жыдонацисткой шлюхи с немецкой фамилией, должно быть кому то важно?
Автор Metal Hellsinger отказался от покупки Space Marine 2, поскольку игру сделали в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем