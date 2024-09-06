Владелец заявляет, что никому не обещал, что внутри автомата будут находиться настоящие смартфоны

Практика доказывает, что законы лучше всего соблюдаются в тех странах, где система штрафов стимулирует людей думать, прежде чем совершать те или иные поступки. Предположим, что в Германии вы решили открыть бизнес по производству продуктов питания. Например, булочек. Если вдруг вашим продуктом массово отравятся школьники, то властей не будет волновать тот факт, что во всём виноват поставщик масла или сметаны. Нет никаких сомнений, что штрафы и даже тюремное заключение грозит всем нарушителям, ну а неотвратимость наказания приводит к тому, что желающих экономить на здоровье людей находится не очень много.

Проблем с трактовкой законодательства огромное количество, всё это позволяет мошенникам средней руки безнаказанно нас с вами обманывать. Показательный случай произошёл в Беларуси. Все вы видели красивые автоматы, в которых при помощи ловкости и удачи можно выиграть электронный гаджет. Шансы крайне малы, а различных видов таких игровых автоматов множество. Так вот, один из местных школьников ухватил удачу за хвост, выиграв в таком вот автомате ценный приз в виде iPhone. Вот только внутри вместо смартфона оказалась шоколадка, срок годности которой давно прошёл. Мальчик оказался сильно разочарован, а отец вынес информацию на широкое обсуждение. Журналисты связались с владельцем автомата, получив от него весьма неожиданные комментарии. Представьте себе, что такое бы случилось в той же Германии. Скорее всего, владелец уже приносил бы свои извинения мальцу, лично доставив ему домой последнюю модель флагманского iPhone последней серии. Вот только этот умник живёт в Беларуси, где у него достаточно связей для дерзких заявлений.

Именно поэтому на претензии журналистов владелец автомата заявил, что не обязан туда класть то, что нарисовано на коробке. По его мнению, там может находиться что угодно, ведь чётких правил на самом автомате нет. Ну а играющие сами придумали, что кто-то может за скромное вознаграждение дать им мобильный телефон за 50 или даже 100 тысяч рублей. Владелец был недоволен тем, что тема вынесена в публичное поле. По его словам, с родителями малька достигнуто некое соглашение, условия которого он раскрыть отказался. С заявлением о том, что таким образом он обманывает людей, владелец автомата не согласился, считая себя непричастным к происходящему. И вообще, если, заплатив 5 рублей, мальчик выиграл шоколадку за 35, то это настоящая удача, а значит всё в полном порядке. Юристы пишут, что на автомате действительно не указаны правила игры, в которых чётко написано о том, что в качестве призов выдаются смартфоны и другие гаджеты. Именно поэтому владелец может чувствовать себя относительно спокойно.

Проблема лишь в том, что в Европе разместить игровой автомат, на котором не указаны правила и все мельчайшие детали никто бы не позволил. Возможно, в Беларуси со временем требования законодательства станут более строгими, ну а пока мошенники будут продолжать обманывать наивных людей. Скорее всего, аналогичные ситуации происходят и в России, ну а сам владелец так напрягся только потому, что боится потерять клиентов. Если все люди в городе узнают, что он мошенник и вместо ценных призов кладёт внутрь просроченный шоколад, то желающих поиграть в такой автомат больше не будет. Добавим, что шансы выигрыша в подобных устройствах обычно стремительно приближаются к нулевым. Именно поэтому логика размещения действительно ценных гаджетов в качестве призов полностью оправдана. Выиграть могут единицы, ну а счастливчики должны получать достойное вознаграждение, а иначе играть на своих аппаратах владельцы будут сами. К слову, представители Совета Федерации РФ ещё в 2019 году предлагали приравнять подобные аппараты к лотерее. В этом случае шансы выигрыша и наполнение призовой корзины регулировалось бы на уровне закона, но пока инициатива до нужных инстанций не дошла.