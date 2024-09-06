YouTube не хочет платить деньги российским авторам за контент, но и отпускать их тоже не желает

Сегодня замедление YouTube в России стало обыденным делом. Пользователи, которые хотели и дальше смотреть американскую платформу, но столкнулись с целым рядом ограничений, уже давно нашли нужное решение. Например, можно было скачать одну из популярных утилит, которая позволяла обойти блокировки видеохостинга, вернув привычную скорость доступа к контенту. Довольно заметная часть пользователей подошла к решению вопроса довольно серьёзно. Известно, что некоторые провайдеры переусердствовали с блокировкой YouTube, а особенно это было заметно в регионах. В результате в некоторых случаях до 20% пользователей перешли к другим операторам, что привело к значительным убыткам у тех, кто неверно оценил рекомендации со стороны властей. В прессе пишут, что многие провайдеры осознали свои ошибки и даже предлагают встроенный инструменты, позволяющие обходить блокировки, но в данном случае важно лишь то, что все ключевые решения со стороны властей уже приняты.

Эксперты полагают, что уход американского видеохостинга с территории России неизбежен, а вопрос лишь в том, когда это событие произойдёт. В настоящее время жители страны всё ещё активно смотрят на YouTube ролики, но довольно значительная часть пользователей уже перешла на другие платформы. Здесь вариантов множество, а некоторые используют сложные алгоритмы для поиска нужного видео. Например, «Яндекс» предлагает возможности найти тот или иной ролик на альтернативных площадках по всему миру, а после посмотреть его в самом браузере. Часть пользователей перешла на российские аналоги. Например, на Рутуб или VK Видео наблюдается прибавка уникальных пользователей, ну а особенно интересен сервис, позволяющий обеспечить быструю релокацию с YouTube. Благодаря возможностям VK Video Transfer и «Перенос видео с YouTube» (для Рутуба) авторы на американской площадке могли скопировать до двух тысяч своих роликов, а после разместить всё это в новом или уже существующем канале на российской платформе.

Как оказалось, Google не очень довольна происходящим и без боя отпускать российских авторов не готова. Прежде всего на YouTube были введены технические ограничения. Что любопытно, аналоги подобных сервисов существовали уже давно, но никогда в головы американцам не приходила идея запрещать скачивать контент владельцам каналов. Похоже, что разрешено всем другим – запрещено для российских блогеров, ведь сегодня работа инструментов для пакетного скачивания роликов сильно затруднена. Даже крупные площадки, которые занимаются подобными услугами на платной основе, столкнулись с проблемами, ну а всё это привело к тому, что очередь из желающих перенести свой канал на российских видеохостинги продолжает увеличиваться. В некоторых случаях YouTube даже может заблокировать за массовое скачивание, ну а это значит, что проблема будет решаться как-то иначе. Возможно, в инструменты внесут изменения, ведь договориться с руководством американской платформы всё равно не получится. Со временем количество русскоязычного контента в YouTube будет сокращаться, но пока многие авторы предпочитают использовать различные лазейки, оставленные американскими разработчиками.

Например, можно внести изменения в профиль, указав другую страну проживания. В этом случае автор продолжит получать просмотры и деньги за рекламу, хотя выводить на российские карты их всё равно будет невозможно. Потребуются дополнительные решения, но это уже проблемы самих блогеров. Эксперты пишут, что у российских аналогов YouTube есть уникальный шанс, которым следует воспользоваться. Прежде всего автором нужно заинтересовать экономически. Уникальный контент стоит дорого, ну а популярные блогеры и вовсе на вес золота. Выплаты за рекламу должны быть не меньше, чем на американской платформе, хотя многие блогеры имеют больше денег от прямого сотрудничества с тем или иным брендом. Именно поэтому даже после того, как деньги за просмотры перестали поступать, авторы продолжили генерировать контент, ну а подтолкнуть их к переходу на Рутуб или VK Видео способна правильная политика и здравый подход к распределению рекламных средств. Потребуется привлечь рекламодателей, но это уже вопросы, которые будут решаться в ближайшие годы, ведь пока YouTube никуда не денется.