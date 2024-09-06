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Bublik1
Павел Дуров впервые вышел на связь после ареста и поделился своим мнением с пользователями Telegram
Ничего конкретного основатель Telegram так и не сказал

Арест Павла Дурова стал полной неожиданностью для сотен миллионов и даже миллиардов людей по всему миру. Казалось, что сейчас голову подымут тысячи ведущих европейских журналистов и видных борцов за свободу слова, но на этот раз по какой-то загадочной причине все эти люди предпочли сделать вид, что ничего не произошло. Ещё не так давно борцы за демократию упрекали Россию за попытку блокировать Telegram, но довольно спокойно отреагировали на то, как Макрон арестовал основателя самого мессенджера. В настоящее время Дуров находится во Франции, а эксперты не исключают, что дело затянется на несколько лет. Исход предсказать невозможно, но пока волнения вокруг этой истории улеглись. Французская Фемида явно переоценила свои возможности, а теперь помощи будут просить у дядюшки Сэма, который давно недоволен слишком свободной позицией модерации контента в Telegram. 

Поговаривают, что в какой-то момент Дуров и вовсе может сбежать, поскольку никакой слежки за ним нет, а сам он волен передвигаться по стране, сообщая в нужные инстанции о подобных решениях заранее. Пока же Павел опубликовал первое заявление относительно своего ареста, с которым мы с вами и ознакомимся. В обращении через личный канал Telegram он прежде всего поблагодарил своих сторонников за поддержку. Дуров вспомнил о многочисленных мемах, которые помогают ему в трудное время и заверил всех пользователей мессенджера, что обеспечение безопасности остаётся ключевой задачей команды разработчиков. Известно, что у Павла был заранее заготовлен план на случай ареста, поэтому все ключевые решения перешли к доверенным лицам, а работа Telegram продолжается в прежнем режиме. Дуров отметил, что борьба с преступной деятельностью является одной из главных задач, а в ближайшем времени на платформе появится целый ряд детальных отчётов, свидетельствующих о значительных результатах, достигнутых в рамках сотрудничества с правоохранительными органами самых различных стран. 

Среди прочего Дуров пообещал усилить модерацию контента, поскольку с ростом числа пользователей до 950 миллионов увеличивается количество злоупотреблений. Он подчеркнул, что Telegram ежедневно удаляет миллионы вредоносных сообщений и каналов, и компания тесно сотрудничает с неправительственными организациями для оперативного решения подобных проблем. Павел признал, что был удивлён арестом во Франции, ведь ранее он сам лично создал горячую линию для спецслужб этой страны, позволяющую мгновенно реагировать на те или иные события с целью предотвращение терактов. Возможно, имеется в виду недавно завершившаяся Олимпиада в Париже, где риски терактов оценивались как очень высокие. Павел не видит причин для выдвинутых ему обвинений, напомнив о том, что существуют каналы, по которым власти различных европейских стран могут направлять свои предложения и претензии, а всё это рассматривается в сжатые сроки. Дуров обеспокоен тем фактом, что преследование разработчиков может запугать людей по всему миру, заставив создателей популярных платформ опасаться ответственности за злоупотребления со стороны пользователей. Он отметил, что подобный подход может навредить технологическому развитию и созданию новых инструментов. В своём заявлении Павел также затронул сложный вопрос поиска баланса между конфиденциальностью и безопасностью. По его словам, Telegram всегда готов к конструктивному диалогу с властями и регуляторами. 

Многие эксперты после ареста Дурова начали задумываться о том, что у основателей и владельцев крупных мессенджеров и социальных сетей слишком много власти. Тот же Цукерберг признался в том, что под давлением американского правительства оказывал влияние на выдачу контента, ну а всё это сильно беспокоит власти многих государств. Если тот же Telegram продолжит проводить идущую вразрез с законами той или иной страны политику, но будет считать себя правым с точки зрения некого свода свобод, то уже вскоре претензии Павлу будет прилетать ежедневно. Места, где можно будет спрятаться не останется, ну а под крылом у американских спецслужб работать можно, но только в том случае, если отдать им ключи от всех дверей. Добавим, что на фоне ареста Дурова, Илон Маск заявил о решении сократить полёты в страны Европейского союза. Ну а в данном случае неясно, какие законы вообще должна соблюдать платформа уровня Telegram. Пока большая часть подобных ресурсов придерживается законов США, но очень часто они вступают в противоречия с национальными интересами тех или иных государств. Попытки модерации контента не устраивают дядюшку Сэма, а всё это вызывает слишком много вопросов, ответы на которые ещё пока не сформулированы. 

#telegram #павел дуров
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