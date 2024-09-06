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Bublik1
AMD выпустила Ryzen 5 7600X3D, но ограничит продажи двумя магазинами
Скоростной Ryzen 5 7600X3D будет доступен только в Microcenter и в MindFactory

Сегодня одним из самых популярных игровых процессоров остаётся Ryzen 7 7800X3D. 8-ядерный камень AMD считается самым быстрым на рынке, предлагая невероятную производительность по довольной разумной стоимости. Core i9-14900K значительно дороже, а вялый старт продаж процессоров AMD серии Ryzen 9000 привёл к росту продаж решений предыдущего поколения. Известно, что маржа с таких процессоров может достигать нулевого значения и даже уходить в минус, а сами камни нужны только для того, чтобы удерживать место на рынке. Именно поэтому крайне популярная серия Ryzen 5000 будет выводиться из продажи, а особенно это касается процессоров, созданных с использованием технологии 3D V-Cache. Например, довольно неплохо продаётся Ryzen 7 5700X3D, который способен предложить отличные скоростные показатели и стоит очень недорого. Если учитывать, что камень идеален для апгрейда, то усилить старую систему на сокете АМ4 можно за счёт смены одного процессора. Такой возможностью пользуются десятки тысяч геймеров, но всё идёт к тому, что такие процессоры будут из розницы медленно выводиться. 

Не так давно сообщалось о появлении совершенно нового 6-ядерного Ryzen 5 7600X3D. Камень получил ярко выраженные игровые характеристики, но первоначально был заявлен только для американского рынка. Он должен был стать эксклюзивом для Microcenter, где его планировали продавать за $300. Что любопытно, 6-ядерник Ryzen 5 9600Х значительно дешевле, а значит новинка претендует на лавры одного из самых мощных игровых решений. Как стало известно, процессор также поступит в европейскую розницу, где будет доступен в магазине MindFactory. Это немецкий ритейлер, реализующий решения для рядовых геймеров и энтузиастов, в котором продукция AMD традиционно пользуется высоким спросом. Известно, что камень разгоняется до 4.7 ГГц и может похвастать довольно большим объёмом кеш-памяти в размере 102 Мб. Показатель TDP не превышает 65 Вт, а в целом камень не требовательный и не получит потенциала для разгона. И всё бы ничего, но после приезда в немецкую розницу стоимость процессора по непонятной причине сильно пошла вверх. Купить его в MindFactory можно за €330, а это на целых $65 больше, чем просят за Ryzen 5 7600X3D в американском Microcenter.

Эксперты уже получили новый камень в свои руки и даже успели провести тестирование. Результаты оказались противоречивыми, но в данном случае выводы зависят о конечной стоимости. Если учитывать, что американский покупатель может получить Ryzen 5 7600X3D всего за $300, ну а комплект из геймерской материнской платы на чипсете В650 и 32 Гб оперативной памяти DDR5-6000 ещё за $150, то сделка кажется выгодной. В случае же, если конечная стоимость такого же набора в MindFactory перевалит за $550, то предложение уже не кажется таким щедрым. Согласно тестам, AMD совершенно случайно выпустила настоящего убийцу для Ryzen 7 7800X3D. Новый 6-ядерник демонстрирует почти аналогичные показатели в большинстве игр в разрешении 2К и показывает ровно столько же в 4К. Даже в 1080р, если выставить настройки графики на максимальные, разница не превышает нескольких процентов, а Ryzen 5 7600X3D отстаёт только в том случае, если в народном разрешении графику сбросить до самого низкого качества. 

Учитывая, что такой камень покупают вместе с мощной игровой видеокартой, то необходимости в таком странном сценарии использования Ryzen 5 7600X3D не будет, как нет причин переплачивать за 8-ядерный Ryzen 7 7800X3D. Очевидно, что в AMD заранее осознавали потенциал нового камня, поэтому ввели искусственные ограничения для его продажи. Купить Ryzen 5 7600X3D открыто в рознице не получится, ну а даже в указанных выше магазинах запасы его быстро иссякнут. Так уже было с ранее выпущенным Ryzen 5 5600X3D, который оказался эксклюзивным для Microcenter и продавался по очень выгодной стоимости. Учитывая, что перед нами перспективная платформа АМ5, то ценность Ryzen 5 5600X3D возрастает, ведь он ещё несколько поколений останется актуальным, а в итоге в 2027 его можно будет заменить на более мощное решение в игровом сегменте. Если такое появится, ведь серия Ryzen 9000 оказалась разочаровывающей и прибавила по сравнению с прошлым поколением в играх всего 10%. 


#amd #процессоры #ryzen 5 7600x3d
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