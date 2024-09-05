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Bublik1
Анонс Nintendo Switch 2 состоятся в сентябре, но приставка не будет дешёвой и может стоить $499
Очередная порция слухов и приставке следующего поколения 2

Nintendo Switch появилась на прилавках магазинов в 2017 году и казалась экспертом по всему миру полным провалом. Внутри расположился бюджетный и довольно старый чип производства NVIDIA, а в результате смартфоны того времени могли предложить более значительные скоростные показатели. С тех пор прогресс ушёл намного дальше, а у Switch кроме OLED дисплея ничего нового не появилось. Несмотря на это на конец августа 2024 было реализовано почти 143 миллионов приставок, тогда как к лету 2025 планируется продать немыслимые 155 миллионов. Это настоящий рекорд, доказывающий одну простую истину: графика в видеоиграх занимает второстепенное значение. Выяснилось, что продуманные виртуальные миры, широкие возможности, уникальный геймплей и проработанный сценарий с живыми персонажами способен вызвать настоящий ажиотаж, а хиты с Switch не раз становились лучшими играми года на всех платформах. 

Уже несколько лет в прессе пишут о планах Nintendo о выпуске второй версии Switch, но пока информации об этом немного, а слухи продолжают курсировать по сети. По данным инсайдеров, анонс может быть ближе, чем мы ожидаем. Предполагается, что в сентябре состоится масштабное мероприятие, в рамках которого Nintendo представит второе поколение самой популярной актуальной приставки на планете. Анонс будет громким и привлечёт огромное количество разработчиков. Фанаты согласятся, что для продукции Nintendo главное значение имеют игры, а значит кроме самой консоли представят несколько популярных тайтлов, многие из которых покажут рекордные продажи и привлекут миллионы геймеров по всему миру. А вот с началом продаж не всё понятно. Инсайдеры полагают, что японская компания будет готова только к весне 2025, но релиз может быть назначен и на лето 2025. Причин для такого решения может быть множество. Например, потребуется обеспечить достаточно большой запас консолей на старте. 

Поскольку спрос окажется огромным, то хорошо бы собрать как минимум 10 миллионов единиц. На это может уйти много месяцев, а значит фанатам придётся подождать. Существуют сложности и с разработкой игр. Инсайдеры пишут, что студии только в начале 2024 получили полноценные инженерные версии Switch 2, хотя разработка проектов могла начаться и раньше. В любом случае точных данных на этот счёт нет, но есть несколько удручающих слухов. Прежде всего считается, что приставка следующего поколения не будет дешёвой. Напомним, за полноценную Switch на старте просили $299, а инсайдеры не исключают, что Switch 2 обойдётся в 500 долларов. Более умеренные прогнозы сулят $400, но и это довольно много, ведь традиционно Nintendo не стремится догнать и перегнать конкурентов по мощности железа. Те же инсайдеры пишут, что на рынок может выйти сразу две версии консоли, а внутри расположится графический чип NVIDIA, созданный на архитектуре Ampere. Это предыдущее поколение настольной графики, но размеры GPU даже в ноутбуках слишком большие, поэтому ожидать чего-то сверхмощного не приходится. В сети пишут, что внутри разместится аналог мобильной GeForce RTX 2050, но это вполне может быть и более свежая архитектура. 

Главная задача, которую ставят перед собой NVIDIA и Nintendo заключается в том, чтобы выпустить приемлемый по скоростным показателям чип, который будет стоить недорого. Ну а поскольку фанатам Switch не привыкать, то и на этот раз графикой высокого качества баловать их не станут. А вот решать проблемы с низкой производительностью будут за счёт технологии масштабирования. Ожидается появление DLSS, а также трассировки лучей, со всеми её положительными и отрицательными особенностями. Предполагается, что таким образом удастся добиться запуска игр даже в разрешении 4К, но только в случае подключения контроллеров к базовой станции. Инсайдеры намекают на полную совместимость с Switch, а значит можно будет поиграть в любую игру, которая вышла за последние 7 лет. Кто-то пишет о появлении скоростной зарядки мощностью 60 Вт, но в такие технологии внутри Switch 2 верится с большим трудом. Понадобиться комплектный адаптер и более дорогой чип, ну а всё это деньги, которые Nintendo привыкла оставлять себе, а не инвестировать в бесполезные технологии. 

#nintendo #игровые приставки #switch #nintendo switch 2
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