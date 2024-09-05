Власти США уже никому не отдадут право управлять самой крупной биржей на планете

Чем больше у человека власти, тем сильнее он боится её потерять. Это же относится и к правящим элитам, десятилетиями контролирующим финансовые потоки по всему миру. Не секрет, что сегодня США медленно уходят с позиции мирового Гегемона, ну а самого дядюшку Сэма такой расклад не устраивает. Американские власти делают всё, чтобы задержаться на мировом Олимпе как можно дольше, приводя в реальность принцип «разделяй и властвуй». За последние несколько десятилетий США устроили множество цветных революций по всей планете, а также открыто вторгались в независимые государства, выкачивая ресурсы и активно забивая местное население в многочисленных гражданских войнах. Государственная доктрина американского правительства предполагает постоянное наращивание военного бюджета, ну а в итоге США – это самый настоящий банкрот. Стране должна больше 35 триллионов долларов, возврат которых может занять десятилетия. В связи с этим стареющий гегемон пытается взять под контроль основные цифровые потоки планеты, уделяя особое внимание криптовалютам.

Ну а поскольку самым крупным игроком на рынке остаются биржа Binance, то было решено начать именно с этой компании. Напомним, осенью уголовное обвинение было выдвинуто против руководства биржи, ну а в ходе соглашения спор удалось урегулировать. Binance выплатила Минюсту США 4.3 миллиарда рублей, а глава компании Чанпэн Чжао признал свою вину и штраф в размере 50 миллионов долларов. Основатель биржи не прятался и добровольно прибыл в зал заседания. Казалось, что между сторонами найден консенсус, но в последний момент власти объявили, то Чжао должен посидеть в тюрьме, что позволит ему понять неправильность своих поступков. Обвинение просило больше, но адвокатам удалось сократить срок до четырёх месяцев. 29 сентября глава самой крупной криптовалютной биржи на планете выйдет на свободу, но доступ к Binance ему окончательно закрыт. Многие аналитики пишут, что Чжао ещё легко отделался, ведь американская Фемида не стала отбирать у него деньги, а только слегка подтолкнула к правильным решениям. Сразу же после того, как глава биржи ушёл в отставку, новый генеральный директор сообщил о планах создания официальной штаб-квартиры в США, а также обещал тесное сотрудничество с регулятором.

Поговаривают, что контроль над всеми цифровыми потоками биржи осуществляется из Вашингтона, а значит дядюшка Сэм знает о каждом, кто когда бы то ни было пользовался услугами Binance. Чжао заявлял, что не будет возвращаться к управлению биржи, ведь у него появился уникальный шанс заняться инвестициями в другие криптовалютные проекты, но на самом деле мнения основателя Binance никто не спрашивал. Сегодня стало известно, что совет директоров принял решение о пожизненном отстранении бывшего главы от управления. Таким образом находящиеся в руках Чжао ценные бумаги не позволяют ему влиять на те или иные решения, принимаемые руководством компании. Как уже было сказано выше, Чжоа дали возможность уйти без значительных финансовых потерь, а сам останется мажоритарным акционером биржи. Денег у бывшего главы довольно много, что позволяет ему заниматься любым интересующими его делом за исключением управления Binance. И вот здесь самое время вспомнить о соглашении, которое было подписано между сторонами. Тогда Министерство юстиции США постановило отстранить Чжао от управления биржей сроком на три года, но сегодня мы наблюдаем, как под диктовку из Вашингтона принимаются более жёсткие решения.

Формально, правительство США не имеет к пожизненному отстранению никакого отношения, но на самом деле очевидно, что без звонка из Белого дома не обошлось. Чжао потерял свой пост, место в совете директоров и право влиять будущее созданной им лично компании. Предполагается, что он отправится в страну, которая проводит относительно независимую политику и прекратит все контакты с Binance. Какое-то время Чжао не будет слышно, ну а потом он вполне может появиться с новым проектом, ведь деньги у основателя Binance никто отнимать пока не планирует.