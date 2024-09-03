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Bublik1
Глава компании, выпустившей криптосмартфон Saga, потратил все деньги на Lamborghini и развлечения
По крайней мере так утверждает бывшая сотрудница компании Osom Products

Многие главы крупных компаний буквально живут своим делом. Они могут находиться на рабочем месте неделями, жертвуя личной жизнью ради той или иной цели. Но бывает и так, что глава компании – это очередной временщик, который успел засветиться на руководящих должностях, где продемонстрировал определённые успехи. Всё это не значит, что человек обладает нужным опытом и правильными знаниями, но таких людей немало, а значит далеко не всегда попытки усилить команду за счёт известного эффективного менеджера приводят к позитивным последствиям. Любопытной историей поделилась Мэри Стоун Росс, ранее занимавшая пост директора по конфиденциальности в компании Osom Products. По словам дамы, действующий генеральный директор ведёт бизнес к краху и активно использует средства компании для личных нужд. Иск в адрес Джейсона Китса был подан 30 августа и включает серьёзные обвинения. Если истцу удастся доказать хотя бы часть своих слов, то генеральному директору может грозить тюремное заключение.

Росс покинула компанию в мае 2024 и рассказала о том, что что генеральный директор неоднократно использовал деньги компании для приобретения предметов роскоши. Например, он купил на средства компании два автомобиля марки Lamborghini, на которых никто кроме него самого не ездит. Также Китс использовал средства компании для покрытия ипотеки и часто покупал билеты первого класса в рамках регулярных перелётов. Китс увлечён автогонками, ну а в результате средства Osom Products идут на оплату хобби главы компании. Росс утверждает, что имеет доказательства финансовых нарушений и требует проведения масштабного расследования. Она просит суд предоставить ей доступ к финансовой документации компании, поскольку документы содержат ключевые доказательства вины Китса. Пока неясно, примет ли суд требования Росс во внимание, поскольку разбирательство только началось, а обе стороны готовятся к затяжному противостоянию. По данным Росс, проблемы с финансами в Osom Products начались не сегодня. Оказывается, предыдущий финансовый директор компании покинул свой пост после того, как выразил неудовлетворённость подходом главы компанию к трате корпоративных средств. Вместо того чтобы решить проблему, глава компании назначил нового финансового директора, который, оказался более лоялен к его методам управления и не предпринимает никаких действий для предотвращения нецелевого использования средств компании.

Мэри Росс утверждает, что ранее корпорация HP рассматривала возможность приобретения Osom Products. HP неоднократно инициировала переговоры по сделке, но по непонятным причинам встреча то и дело переносилась. При этом стоимость соглашения то и дело снижалась, что связано с удручающим финансовым положением, руку к которому приложил сам Китс. По данным Росс, Osom Products находится в крайне сложном положении. Финансовые ресурсы почти исчерпаны, а привлечение дополнительного капитала со стороны инвесторов встречает на пути очевидные препятствия. До недавнего времени главе компании удавалось залатывать дыры при помощи небольших вливаний, но рано или поздно деньги придётся отдавать. Представители Osom Products все обвинения в адрес главы компании отвергают и заявляют о готовности оспорить иск в судебном порядке. Утверждается, что управление финансами осуществляется в строгом соответствии с корпоративными стандартами, ну а сама Росс стала жертвой своих амбиций и не соответствует занимаемой должности. 

Напомним, Osom Products была основана в 2020 году выходцами из компании Essential. Ну а это один из наиболее амбициозных проектов прошлого десятилетия. Во главе Essential стоял Энди Рубин, считающийся «отцом» мобильной операционной системы Android. Essential привлекла внимание рынка в 2017 году выпуском смартфона Essential Phone PH-1. Аппарат имел модульную конструкцию, что в теории позволяло пользователям оснащать его самыми различными модулями. Проблема оказалась в том, что разработка модулей буксовала, а количество готовых компонентов оказалось небольшим. Сам Essential Phone PH-1 продавался за 700 долларов и уступал по своим характеристикам всем флагманам. Релиз вызвал разочарование у потенциальных покупателей и привёл к финансовым проблемам Essential. Попытки компании реабилитироваться с помощью нового устройства, Essential Phone PH-2, не увенчались успехом. Смартфон получил вытянутый и узкий дисплей и должен был стать оптимальным инструментом для просмотра социальных сетей. Концепция не вызвала интереса у покупателей, ну а в результате Джейсон Китс и несколько других ключевых сотрудников решили основать собственный стартап, назвав его Osom Products. Идея заключается в выпуске аппарата, имеющего повышенную безопасность. Смартфон Osom OV1 должен был выйти на рынок летом 2022 года. Аппарат позиционировался как устройство с акцентом на безопасность и конфиденциальность данных пользователей. Вот только летом 2022 руководство заявило об изменении планов. OV1 переименовали в Saga, а инвесторам сообщили о желании развивать сегмент криптовалют. Телефон планировалось создать в сотрудничестве с блокчейн-проектом Solana, а первые аппараты появились на рынке в 2023. Широкого интереса со стороны пользователей криптосмартфон не вызвал, но в 2025 на рынок поступит Mobile Chapter 2. Если верить Росс, то средств на производство аппарата у компании нет, а виной всему расточительность генерального директора. 

#saga #osom products
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Количество предзаказов на поддерживающий криптовалюты смартфон Saga достигло 100 000
CoinDesk: Solana Mobile планирует выпустить второй блокчейн-смартфон
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Глава компании, выпустившей криптосмартфон Saga, потратил все деньги на Lamborghini и развлечения
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13:54
Да нет, как раз ты.
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Значит писдабол ты
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