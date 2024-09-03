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Bublik1
Урсула фон дер Ляйен требует дать дорогу женщинам, включая в списки политиков правильного пола
Пока подобные требования встречают ожесточённое сопротивление со стороны европейских элит

Сегодня мы живём в мире, где женщины и мужчины имеют равные права. По крайней мере в теории, ведь тысячелетия патриархата дают о себе знать. Так сложилось, что ключевые должности во многих отраслях занимают мужчины, а слабый пол лишь относительно недавно начал проникать в политику.

Многие философы полагали, что как только женщина начнёт руководить миром, то войны тут же исчезнут, а человечество начнёт жить в счастливом и справедливом обществе. Так казалось, пока мы не увидели, что амбиции женщин мало чем отличаются от аналогичных проявлений мужчин, и живым опровержением заветов философов стала Урсула фон дер Ляйен. Дама занимает пост главы Еврокомиссии и отличается остро агрессивной риторикой. Большую часть инициатив фон дер Ляйен можно смело назвать провальными, но "правильная" позиция позволяет ей оставаться на посту. Дама отметилась антироссийской риторикой, играя на стороне ястребов Вашингтона и считается одним из главных приверженцев санкций. 

Несмотря на не самые лучшие результаты европейских выборов, фон дер Ляйен всё равно оставили на прежней должности, и теперь она решила привести в политику больше женщин. По данным неназванных дипломатов, глава Еврокомиссии оказывала давление на несколько стран содружества, принуждая их выдвигать в парламент больше женщин. Точно известно, что давление оказывалось на Словению и Мальту, но источники уверяют, что требования выдвигались властям пяти государств. Идея заключалась в том, чтобы выдвигать на тот или иной пост представителей обеих полов, а в дальнейшем выбор будет делаться на более справедливых основаниях. Что любопытно, подобную политику Урсула пыталась реализовывать и раньше, но столкнулась с тем, что многие страны отказались от введения гендерных квот. В итоге в Брюсселе всё ещё намного больше политиков мужского пола, что сильно раздражает главу Еврокомиссии. Сама фон дер Ляйен крайне недовольна происходящим и настаивает на том, что гендерные квоты должны беспрекословно соблюдаться. 

Открыто спорить с главой Еврокомиссии никто не станет, многие действующие власти Евросоюза просто продолжат игнорировать указания из Брюсселя. Возможно, со временем в политику и придёт больше женщин, но пока здесь наблюдается точно такая же ситуация, которая уже оказала негативное влияние на целый ряд отраслей. Как вы могли слышать, несколько лет назад ведущие разработчики видеоигр приступили к реализации гендерного равенства. В команды набирали программистов женского пола без опыта работы и нужных навыков, и всё это привело к задержкам и снижению качества тех или иных проектов. Сегодня о подобных экспериментах в прессе не пишут, а значит боссы крупных студий сделали нужные выводы. На пути к осознанию ошибок находится и Голливуд. Там в руки неопытных сценаристов и режиссёров женского пола дали слишком сложные проекты, а в результате целая череда потенциальных хитов провалилась в прокате. При этом американские студии кроме гендерной политики продвигают также расовую повестку. Индустрия кино складывалась десятилетиями, и взять нужное количество актёров с правильным цветом кожи просто негде. Всё стало только хуже, когда студии начали работать согласно правилам, требующим обязательного участия в проектах некоторых лиц. 

Подобные решения уже сказались на качестве, и сегодня глава Еврокомиссии хочет насытить парламент Европы неопытными политиками, главная заслуга которых заключается в принадлежности к правильному полу. Всё это не значит, что женщины не могут и не должны заниматься политикой, но требуется время и опыт, не говоря уже о личных качествах и талантах. В США не стесняясь говорят о странных высказываниях Камалы Харрис. А между прочим дама может уже совсем скоро стать президентом ядерной державы. Ясно, что Харрис продолжит выполнять то, что ей говорят умудрённые опытом политики, но в таком случае участие женщины останется номинальным, а сама она зависимой от указаний мужчин.  

#политика #урсула фон дер ляйен
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