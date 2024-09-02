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Bublik1
Давление на Павла Дурова усиливается – в Южной Корее инициировали расследование против Telegram
Всё больше официальных лиц заявляет о своём недовольстве действиями разработчиков Telegram

Многие эксперты полагают, что наш мир уже не будет прежним, если Павла Дурова признают виновным хотя бы по нескольким пунктам обвинения. Причина в том, что Telegram является платформой для свободного распространения контента, тогда как европейские элиты хотят получить над мессенджером больше контроля. В случае, если французские следователи докажут, что владелец платформы несёт ответственность за то, как миллионы людей по всему миру ежедневно используют находящийся в их руках потенциал, то под угрозой окажутся и другие аналогичные платформы. Первым под удар попадёт социальная сеть Илона Маска, ну а миллиардер уже давно вызывает раздражение у европейских элит, не желая придерживаться строгой коррекции публикаций. Платформа «Х» считается слишком свободной, а сам Илон может быть арестован, как это уже случилось с Дуровым. Маск уже заявил, что ограничит свои поездки в Европу, ну а многие эксперты пророчат миллиардеру не лучшие времена. Так, если на выборах победит Трамп, то в США боятся Илону будет нечего, а вот приход к власти Демократов во главе с Камалой Харрис, сильно осложнит бизнес Маска по всему миру. 

Похоже, маховик глобальных изменений уже запущен, ведь к делу подключились судебные инстанции в самых различных государствах. После ареста Дурова претензии к Telegram высказали в Германии. Власти ФРГ уверяют, что глава компании не проявлял желания сотрудничать с правоохранительными ведомствами по особо чувствительным вопросом. Подобные заявления вызывают удивление, поскольку точно известно, что Дуров находился в контакте с властями европейских стран, блокируя неугодные каналы и передавая данные о тех, кого суд называл террористами. Эксперты полагают, что европейские элиты устали просить у Дурова нужную информацию каждый раз, когда возникает такая потребность, желая получить полный контроль над мессенджером. Многие аналитики считают, что основатель Telegram на такую сделку не пойдёт, но пока делать выводы слишком рано. Ну а поскольку одних только усилий французских правоохранителей явно недостаточно, то к делу начали подключать сателлитов по всему миру. Сегодня стало известно, что в Южной Корее инициировано расследование против Telegram. Утверждается, что мессенджер пестрит фейковым контентом, но разработчики не спешат предоставлять полиции все необходимые данные о владельцах подобных аккаунтов и закрытых группах. 

Указывается на трудности, возникающие между разработчиками и правоохранительными органами, но имя Дурова нигде не упоминается. Нет никаких сомнений, что всё это только начало, а подобных разбирательств станет намного больше. Ранее в фактах манипуляции признался Цукерберг, который рассказал о давлении со стороны американских властей и невозможности отказаться от сотрудничества. Сегодня Дуров находится в таком же положении, ну а чем больше стран предъявит к Telegram самые различные претензии, тем сложнее будет выйти сухим из воды. Ну а поскольку давление уже нарастает, то многие аналитики задумываются о том, кто в конечном итоге отвечает за арестом Дурова и делом против мессенджера? Похоже, ноги растут из Вашингтона, поскольку на днях стало известно о намерении Бразилии запретить социальную сеть Маска. Сам Илон не проявляет заинтересованности в том, что бы «Х» продолжала работать в этой стране, называя официальный режим диктаторским. Сегодня состоится заседание комиссии, которая примет окончательное решение о судьбе социальной сети. 

Блокировка «Х» на территории Бразилии станет лишь одним из элементов пазла, а всё больше экспертов пишет о том, что вскоре власти действительно возьмут цифровые платформы под контроль. У Дурова, Маска и тому подобных слишком много власти, а цензурирование проводится в соответствие с непонятными принципами. При этом иногда владельцы идут на контакт, а часто отказываются от сотрудничества. Например, Илон закрыл офис в Бразилии, хотя мог попытаться договорить с властями этой страны. Пока неясно, по каким законам будут работать мессенджеры и социальные сети. Если по американским или европейским, то это всё равно вызовет критику среди членов международного сообщества. Похоже, требуется выработка индивидуального подхода в работе с каждым крупным государством, а также единые правила игры, но пока представители США и Европы не готовы уступать кому бы то ни было своё право на написание глобальных законов ведения бизнеса. Проблема лишь в том, что очень часто новые законы ещё не написаны, а европейские и американские элиты просто отменяют действующие десятилетиями правила игры. 

#telegram #павел дуров
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