Такое решение ударит по репутации производителя оборудования и навредит конечным клиентам компании

Целых три десятилетия крупные европейские и американские компании тратили огромные деньги на удержание и расширение своих позиций на российском рынке. Никому и в голову не приходило называть получаемую прибыль крошечной, ну а большая часть бизнесменов то и дело фиксировала высокие доходы. В 2022 многие международные компании стремительно покинули российский рынок, ну а некоторые повели себя довольно неожиданно. Например, Mercedes-Benz не только отказалась продавать машины собственного производства в России, но и прекратила техническое обслуживание. В какой-то момент немцы пошли ещё дальше, остановив выпуск обновлений программного обеспечения для уже поставленных автомобилей. А между тем всё это было прописано в договоре купли-продажи, а значит на наших глазах происходят удивительные перемены, когда крупные бренды отказываются от своих обязательств под давлением политических кругов. Очевидно, что происходящее вредно для бизнеса и опасно для репутации, но все решения уже приняты, ну а ребята из Mercedes-Benz просто сделали немного больше, чем другие.

Китайский рынок намного больше российского, ну а для многих компаний он был если не основным, то генерировал значительную часть доходов. Согласно официальным данным, поставки литографического оборудования ASML в Китай обеспечили нидерландской компании не меньше 40% доходов. В 2024 экспорт стал ещё более значительным, продолжая увеличиваться несмотря на существующие санкции. Причина в том, что часть оборудования не попадала под ограничения, поскольку могла выпускать чипы по сильно устаревшим нормам. Казалось, что такие меры сильно ограничат китайскую полупроводниковую отрасль, но вдруг выяснилось, что местная SMIC вместе с Huawei применяет новые методы, позволяющие добиться впечатляющих результатов. Уже полтора года в смартфонах Huawei находятся процессоры собственного производства, созданные по 7-нм нормам. Эксперты отмечают, что большинство высокотехнологических устройств построено на довольно старых чипах. Центральный процессор может быть создан по нормам 5-нм техпроцесса, тогда как большая часть оборудования не нуждается в современных технологиях. Ну а поскольку Китай активно скупает литографическое оборудование, то растут угрозы относительно монополизации рынка.

Похоже, под давлением США ASML решила пойти на крайние меры, что несомненно будет иметь самые негативные последствия. По данным Bloomberg, теперь китайские импортёры не только не смогут получать актуальные литографы, но и потеряют возможность технической поддержки для уже ранее поставленных экземпляров. Запрет поступил со стороны правительства Нидерландов, ну а в данном случае очевидно, что на власти этой европейской страны прямое давление оказали из Вашингтона. Судя по всему, решение не стало неожиданным для китайских импортёров. Крупные компании уже давно разобрались с технической частью старых литографов, а вот не самые крупные производства всё ещё зависят от европейских специалистов. В настоящее время принято решение отказать в обслуживании оборудованию, осуществляющему выход полупроводников по технологии DUV. Ну а это прямое давление на SMIC и Huawei, которые владеют большей часть подобного железа. Под давлением правительства Нидерландов, ASML не станет продлевать истекающие лицензии, ну а всё это ударит по и без того не самой зрелой полупроводниковой отрасли Поднебесной.

Решение кажется чрезмерно суровым, поскольку таким образом ASML нарушает собственные гарантийные обязательства. Долгое время руководство этой компании не решалось на крайние меры, но в данном случае окончательное решение принято вышестоящими инстанциями. Представители ASML могут заявить, что стали жертвами санкций, ну а всё это никак не решает главную проблему. Несмотря на все попытки китайские инженеры так и не смогли создать собственные литографы, ну а отставание от зарубежных компаний будет становиться всё более критичным. В 2025 тайваньская TSMC переходит на 2-нм узел, ну а SMIC на пару с Huawei продолжат выпускать чипы на базе 7-нм технологических норм. Даже если китайские компании и сумеют совершить переход на 5-нм узел, то выход годных чипов будет небольшим, а значит потребуются годы и значительные инвестиции, чтобы заставить старое железо работать по современным нормам.