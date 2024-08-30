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Bublik1
Reuters: китайские учёные продолжают получать патенты США несмотря на запреты со стороны Белого дома
Происходящее сильно беспокоит американских политиков

В последние годы мы видим разрушение глобальной торговой системы, существовавшей многое десятилетия. Формирование её происходило после Второй мировой, ну а к началу 90-х она успешно обслуживала интересы европейских и американских бизнесменов. Сегодня выясняется, что китайские предприниматели научились извлекать выгоду из действующих правил, а значит требуется не только пересмотр отдельных позиций, но и отмена многих пунктов. ВТО, которая ещё десять лет назад казалась одной из важных частей мирового пазла, больше не способна выполнять свои обязанности и предпочитает игнорировать нарушающие основные правила международной торговли санкции. США и вовсе не интересует мнение подобных органов, а политики открыто говорят о том, что демократия должна обслуживать интересы местных элит, а не способствовать усилению конкурентов по всей планете. Насколько действующие правила изменятся через десять лет, никто не знает, но пока одним из ключевых системообразующих факторов остаётся патентная система. 

Существуют некоторые расхождения в понимании патентного законодательства в различных странах, но в целом здесь всё пока выглядит относительно стабильно. Судя по той информации, что сегодня циркулирует в прессе, ястребам США не нравится текущее положение дел, поскольку равные права позволяют Китаю получать слишком много преференций, регистрируя патенты в особо чувствительных отраслях. По данным Reuters, иногда ситуация кажется абсурдной, ведь в последние годы американское правительство оказывало значительную финансовую поддержку исследованиям, которые привели к выдаче более 1000 патентов для китайских изобретателей. Эти патенты охватывают важные и чувствительные области, такие как биотехнологии и полупроводники, что вызывает серьёзные вопросы о национальной безопасности и политике сотрудничества с Китаем. Патентное ведомство США недавно предоставило данные по этим патентам комитету Палаты представителей, занимающемуся вопросами Китая, что усилило дискуссии о необходимости пересмотра или аннулирования Соглашения между США и Китаем о науке и технологиях.

Согласно данным Патентного и товарного бюро США, с 2010 по первый квартал 2024 года было выдано 1020 патентов, которые были частично профинансированы правительством США и включали участие хотя бы одного изобретателя из Китая. Эти патенты касаются широкого спектра технологий, включая стратегически важные для обеих стран области. Например, биотехнологии, фармацевтика, полупроводники, нанотехнологии и химическая инженерия. Особый интерес вызывает тот факт, что финансирование этих исследований осуществлялось различными правительственными органами США, включая Министерство обороны, Министерство энергетики и даже NASA. Из этих агентств Министерство здравоохранения и социальных служб оказалось крупнейшим источником финансирования, обеспечив получение 356 патентов. Пентагон поддержал исследования, позволившие получить 92 патента китайцам, ну а Министерство энергетики ответственно за выдачу 175 патентов. А вот NASA не было таким щедрым, выделив всего 4 патента. Но даже это вызывает вопросы со стороны американских политиков, поскольку космическому агентству официально запрещено сотрудничать с Китаем или китайскими компаниями. Всё это должно блокироваться на законодательном уровне, а отдельные лица даже заговорили о необходимости инициирования процедуры обнуления тех или иных патентов. 

Проблема в том, что для того, чтобы забрать у китайцев патенты потребуется серьёзное основание, ну а пока на такие шаги открыто идти в Вашингтоне не готовы. На днях председатель специального комитета по вопросам Китая, республиканец Джон Муленар, выразил глубокую обеспокоенность по поводу того, что американские налогоплательщики даже не знают о том, что финансируют выдачу патентов китайским гражданам, которые так или иначе могут быть связаны с правительством КНР. Вся информация была отправлена комитету Патентным бюро 14 августа 2024 года. Сложность в том, что сами законодатели решили не афишировать точное описание патентов, отмечая лишь тот факт, что всё это стало возможно благодаря Соглашению между США и Китаем о науке и технологиях, подписанному в 1979 году. Многие эксперты полагают, что документ привёл к стремительному росту технологий и позволил обеим странам извлечь пользу из совместных разработок. В последнее время Соглашение стало предметом критики со стороны американских законодателей, обеспокоенных растущим влиянием Китая в научно-технической сфере. По данным Reuters, количество выданных китайцам патентов продолжает снижаться. Так, в 2019 году было выдано 99 патентов, тогда как в 2023 всего 61. 

В первом квартале 2024 года было зарегистрировано 16 патентов, несмотря на возросшую обеспокоенность со стороны американского правительства, указывающего на угрозы, которые китайские научно-технические достижения могут представлять для национальной безопасности США. Этот спад может свидетельствовать о более жёсткой политике контроля и пересмотра сотрудничества в научной сфере. Напомним, в августе 2023 года срок действия соглашения истёк, а после этого обе страны два раза продлевали его на 6 месяцев. 27 августа Соглашение ушло в историю, ну а будут ли американцы отнимать уже выданные ранее патенты, пока неясно. Если нечто подобное произойдёт, то это разрушит глобальную патентную систему и позволит Китаю и многим другим государствам использовать наработки США в самых различных областях без обременяющих запретов и ограничений. Пожалуй, именно это сегодня сдерживает наиболее агрессивные меры со стороны действующей администрации Белого дома. Не исключено, что в ближайшие дни может произойти новое краткосрочное продление Соглашения, поскольку обе стороны продолжают обсуждать возможные изменения условий договора.

#сша #торговая война #торговая война китай и сша
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Утрата ВСУ боевой единицы, конечно радует. Но больше огорчает их непереставаемое присутствие в Курской области. А как быстро применили бы ЯБП USA если бы , к примеру Мексика вторглась в Техас?
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