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Bublik1
В Брюсселе обвинили Венгрию в невозможности передать Украине оружие на €6 млрд из фонда мира
Одновременно с этим увеличиваются призывы к членам НАТО разрешить удары собственным оружием по территории РФ

Не секрет, что иногда бывает сложно понять образ мышления даже живущих десятилетиями рядом людей. Идеи, которые кажутся нам правильными, воспринимаются другими в штыки, но порой всё заходит так далеко, что ни о каком здравом смысле уже речь не идёт. На днях очередной порцией заявлений разразился Жозеп Боррель. Главный поборник европейской демократии и преданный фанат Зеленского заявил, что существует прямая связь между началом мирных переговоров и ударами оружием НАТО по территории России. Политик полагает, что решения Брюсселя приведут к тому, что стороны сядут за стол переговоров, поэтому призвал глав государств разрешить Украине применять полученное оружие для ударов по российским городам. Ещё год назад нечто подобное вызвало бы бурную реакцию, но сегодня воспринимается как нечто обыденное. Европейские ракеты то и дело летят в сторону Крыма, а боевые действия в Курской области сделали подобные заявления неактуальными. 

Сегодня представители Минобороны Нидерландов заявили, что разрешают ВСУ применять истребители F-16 для ударов по российским регионам, а это вызывает беспокойство у целого ряда политиков. Большая часть европейских элит молча поддерживает инициативы Брюсселя, но сегодня всё упирается в Венгрию. По словам всё того же Борреля, сегодня Украина не может получать новое оружие только потому, что один из министров иностранных дел Европейского союза упорствует. Оказывается, деньги в так называемый фонд мира уже перечислены. Сумма равняется 6 миллиардам евро и должна была поступить на счета военных предприятий. Представители этих структур приступили бы к отгрузке оружия, что позволит повысить боеспособность украинской армии. Несмотря на то, что всё уже готово, Венгрия продолжает ставить единой позиции палки в колёса, настаивая на том, что дело нужно решать мирным путём. Такая позиция встречает ожесточённое сопротивление в Брюсселе, где всё ещё верят в то, что у Киева есть шансы получить преимущество в рамках действующего конфликта. 

В свою очередь министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто называет призывы наносить удары европейским оружием по территории РФ опасными. Он отмечает возрастающее напряжение и полагает, что таким образом Европа может стать одним из действующих участников конфликта. Как уже было сказано выше, удары уже наносятся, ну а главный вопрос заключается в том, где сегодня находятся F-16. Украина получила всего несколько самолётов, но пока зафиксировать их на одном из военных аэродромов не выходит. Вчера ходили слухи о том, что в ходе удара 26 августа погиб один из лётчиков, который проходил обучение пилотированию американского истребителя. Даже если это так, то свидетельств уничтожения F-16 нет, а многие эксперты полагают, что истребители физически не находятся в Украине. Вполне возможно, что они располагаются на аэродромах НАТО, а в данном случае речь действительно может идти об опасном прецеденте.

Ещё год назад идея наносить удары по территории РФ ракетами стран НАТО голову Борреля даже не посещала, а сегодня политик говорит об этом без тени сомнения. Долгое время европейские лидеры отказывались от того, чтобы их оружие применяли для таких целей, но сегодня как по команде делают одинаковые заявления. Не исключено, что такая же ситуация будет происходить и с самолётами. F-16 будут прятать в Венгрии, а в нужный момент перебрасывать в Украину. Там навешивать ракеты и наносить удары по целям на территории РФ. После этого авиацию снова выведут в Румынию, которая находится под защитой НАТО. Если ещё недавно казалось, что на такие действия Европа не решится, то сегодня уверенности в этом нет никакой. 

#политика #сво
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