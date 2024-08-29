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Bublik1
В Испании наблюдаются массовые протесты местных жителей против туристов
Пока владельцы отелей и ресторанов фиксируют миллиардные прибыли, рядовые испанцы становятся с каждым годом беднее

Согласно общедоступным данным, 99% всех богатств нашей планеты принадлежит 1% населения. Эти люди получили в своё владение природные ресурсы, мощности по генерации энергии и зарабатывают там, где остальные влачат жалкое существование. Сегодня часть стран Африки пытается сбросить с себя колониальную удавку, но сделать это оказывается непросто. Выясняется, что право на добычу полезных ископаемых принадлежит джентльменам в дорогих смокингах. По мнению экспертов, сегодня расслоение общества достигло своего пика, но проблема никак не решается. В теории, социальную напряжённость можно было бы снизить за счёт повышения налогов на наиболее состоятельных людей, но пока власти большинства стран на такие меры идти не готовы. Рядовые немцы фиксируют снижение покупательской способности, а крупные химические предприятия вынуждены закрываться. В то же время местные миллиардеры себя очень даже неплохо чувствуют. Даже российские олигархи, потерявшие часть своих состояний из-за санкций, смогли успешно наверстать упущенное, фиксируя высокую прибыль. 

Если сравнивать с концом 2022 года, когда за 1 доллар давали 65 рублей, то покупательская способность многих жителей России снизилась, но всё это никак не отразилось на доходах тонкой прослойки наиболее состоятельных граждан страны. Похоже, точно такая же ситуация наблюдается и в Испании, где всё популярнее становятся протесты против расширения туристической отрасли. Известно, что туризм в 2023 году сгенерировал 13% ВВП этой страны. Порядка 25% всех рабочих мест так или иначе связаны с обслуживанием туристов, но местное население продолжает оставаться недовольным. При этом в 2024 году эту страну посетит 100 миллионов человек, что станет настоящим рекордом, ведь годом ранее было только 85 миллионов. Благодаря этому Испания станет самой посещаемой страной на планете, вот только никакой национальной гордости в глазах у испанцев не наблюдается. Этим летом от Барселоны до Канарских прокатилась волна протестов против туризма, когда тысячи людей вышли на улицы с плакатами, призывающими туристов покинуть страну, обвиняя их в разрушении городов и ухудшении качества жизни местных жителей.

Чаще всего всё заканчивалось выкрикиванием лозунгов, но в некоторых городах активисты вооружались водяными пистолетами, нападая на туристов, мирно попивающих кофе на улицах испанских городов. Другие активисты преследовали туристов на пляжах, ну а всё это вызывает удивление у людей, платящих довольно значительные суммы за отели и отдых под палящим солнцем. Эксперты полагают, что причины такого отношения к туристам могут быть связаны с несправедливым распределением доходов от сферы туризма. Многие работники гостиничного бизнеса в Испании вынуждены работать за минимальную зарплату, едва превышающую 1100 евро в месяц. В то же время, рост краткосрочной аренды привёл к значительному увеличению стоимости жилья, особенно в популярных туристических зонах. В результате некоторые сотрудники отелей вынуждены жить в палатках или автомобилях из-за невозможности снять жильё. Жители также обвиняют туристов в усугублении транспортных проблем, нехватке воды, загрязнении окружающей среды и перегрузке местной инфраструктуры, включая больницы и общественный транспорт. Наблюдаются сложности и со стоимостью продуктов питания. Из-за засилья туристов супермаркеты взвинтили цены до небес, что сделало мясо и колбасы слишком дорогими для многих испанцев. 

Несмотря на то, что доходы владельцев отелей и ресторанов продолжают расти вместе с наплывом туристов, денег рядовые служащие больше получать не стали. Всё это провоцирует социальное напряжение, а ситуация в целом застала политиков врасплох. Первоначально власти полагали, что протестующие устанут биться в закрытые двери и разойдутся, вот только всё зашло слишком далеко. Миллионы людей заявляют об отчаянном финансовом положении, обвиняя в своих бедах туристов, превративших их жизнь в кошмар. Сегодня власти пытаются найти решение проблемы, обсуждая непопулярные меры. Например, введение дополнительного налога на туризм, ограничение краткосрочной аренды, ужесточение правил для туристических групп и увеличение инвестиций в инфраструктуру. Несмотря на попытки политиков погасить недовольство протестующих, количество инцидентов продолжает расти. Сотни тысяч испанцев заявляют, что не могут себе позволить жить там, где их семьи проживали веками, призывая туристов убираться восвояси. Возможно, местным жителям стоило бы направить хотя бы немного своего гнева на миллиардеров, которые получают большую часть прибыли от потока туристов, но предпочитают забывать о своих социальных обязанностях, набивая карманы деньгами. 

#туризм #испания
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