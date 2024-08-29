Илон Маск пока от комментариев воздерживается

В современном обществе существуют люди, деятельность которых генерирует непрекращающиеся проблемы для всех окружающих. Кто-то занимается паразитированием на интеллектуальной собственности. Скупаются старые патенты, а после производятся попытки выбить денег с технологических гигантов за использование тех или иных технологий. Часто подобные действия приносят патентным троллям огромные прибыли, но на этом список паразитов не заканчивается. Например, существуют так называемые экологические компании, выполняющие заказы сильных мира сего и ведущие себя как свора голодных собак. Обычно при помощи подобных структур осложняют деятельность конкурентов, ну а в результате экономика теряет огромные деньги, уплывающие в бездонные карманы продажных адвокатов.

Простой пример, Amazon и Microsoft владеют огромными серверными мощностями, предлагая клиентам безграничные возможности для хранения и обработки информации. В прессе нет даже приблизительной оценки потребляемой электроэнергии этих и других компаний, но всё это не сильно волнует экологов. Та же Apple повесила на крышу солнечные панели и предпочитает подкармливать армию экологов, долго и душевно рассказывая о своём стремлении к снижению выбросов и переходе на чистую энергетику. Ну а поскольку экологи кормятся с рук яблочной компании, то продолжают делать вид, что не замечают кобальтовых рудников в Конго, а также всей грязной цепочки производства литий-ионных аккумуляторов, установленных в смартфонах Apple. Похоже, Илон Маск пропустил день выплат в адрес армии паразитирующих на технологической индустрии экологов. А может просто этим ребятам кто-то заплатил немного больше. Как бы там ни было, но «Южный центр экологического права» обвиняет xAI в чрезмерном загрязнении окружающей среды.

Якобы, Илон подключил 18 газовых турбин, которые вырабатывают энергию для работы установок по обучению системы на базе искусственного интеллекта. Экологи и активисты уверяют, что Маск в ответе за вредные выбросы азота, увеличивая давление на экологию и приближая глобальное потепление. Некая Аманда Гарсия полагает, что xAI непрозрачная организация и требует предоставить журналистам и всем заинтересованным сторонам все данные о потреблении энергии, выбросах и контроле за экологическими программами. Как уже было сказано выше, дама по вполне понятной причине не станет выдвигать подобные претензии к Apple, не говоря уже о многочисленных майнерах, сжигающих невероятное количество энергии для генерации виртуальных монет. Сам Илон пока хранит молчание, но в данном случае дело находится в ведении юристов компании. А между тем ответственная за создание ChatGPT компания OpenAI обладает намного более значительными мощностями, а значит выбрасывает намного больше выбросов, чем это делает подконтрольная Маску xAI. К счастью, у указанной выше Аманды Гарсия претензий к OpenAI нет. Может потому, что дама активно пользуется ChatGPT для генерации текстов?

В ближайшее время активисты намерены получить разрешение, позволяющее им провести замеры воздуха вокруг объектов xAI. Если выяснится, что генеративный интеллект потребляет слишком много энергии, то у Илона могут возникнуть проблемы. Экологи уверяют, что в настоящее время уже установленные турбины xAI способны выбрасывать около 130 тонн оксидов азота в год. Это привело к тому, что молодая компания Маска стала девятой в штате по количеству выбросов. А между тем все другие компании занимаются производством, тогда как миллиардер проводит облачные вычисления. Уже заявленных мощностей xAI хватило бы для обеспечения 50 000 домохозяйств электричеством, но аппетиты Илона продолжают расти.