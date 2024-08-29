Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Экологи подали жалобу на Илона Маска, обвиняя xAI в чрезмерно высоких выбросах оксида азота
Илон Маск пока от комментариев воздерживается

В современном обществе существуют люди, деятельность которых генерирует непрекращающиеся проблемы для всех окружающих. Кто-то занимается паразитированием на интеллектуальной собственности. Скупаются старые патенты, а после производятся попытки выбить денег с технологических гигантов за использование тех или иных технологий. Часто подобные действия приносят патентным троллям огромные прибыли, но на этом список паразитов не заканчивается. Например, существуют так называемые экологические компании, выполняющие заказы сильных мира сего и ведущие себя как свора голодных собак. Обычно при помощи подобных структур осложняют деятельность конкурентов, ну а в результате экономика теряет огромные деньги, уплывающие в бездонные карманы продажных адвокатов. 

Простой пример, Amazon и Microsoft владеют огромными серверными мощностями, предлагая клиентам безграничные возможности для хранения и обработки информации. В прессе нет даже приблизительной оценки потребляемой электроэнергии этих и других компаний, но всё это не сильно волнует экологов. Та же Apple повесила на крышу солнечные панели и предпочитает подкармливать армию экологов, долго и душевно рассказывая о своём стремлении к снижению выбросов и переходе на чистую энергетику. Ну а поскольку экологи кормятся с рук яблочной компании, то продолжают делать вид, что не замечают кобальтовых рудников в Конго, а также всей грязной цепочки производства литий-ионных аккумуляторов, установленных в смартфонах Apple. Похоже, Илон Маск пропустил день выплат в адрес армии паразитирующих на технологической индустрии экологов. А может просто этим ребятам кто-то заплатил немного больше. Как бы там ни было, но «Южный центр экологического права» обвиняет xAI в чрезмерном загрязнении окружающей среды. 

Якобы, Илон подключил 18 газовых турбин, которые вырабатывают энергию для работы установок по обучению системы на базе искусственного интеллекта. Экологи и активисты уверяют, что Маск в ответе за вредные выбросы азота, увеличивая давление на экологию и приближая глобальное потепление. Некая Аманда Гарсия полагает, что xAI непрозрачная организация и требует предоставить журналистам и всем заинтересованным сторонам все данные о потреблении энергии, выбросах и контроле за экологическими программами. Как уже было сказано выше, дама по вполне понятной причине не станет выдвигать подобные претензии к Apple, не говоря уже о многочисленных майнерах, сжигающих невероятное количество энергии для генерации виртуальных монет. Сам Илон пока хранит молчание, но в данном случае дело находится в ведении юристов компании. А между тем ответственная за создание ChatGPT компания OpenAI обладает намного более значительными мощностями, а значит выбрасывает намного больше выбросов, чем это делает подконтрольная Маску xAI. К счастью, у указанной выше Аманды Гарсия претензий к OpenAI нет. Может потому, что дама активно пользуется ChatGPT для генерации текстов?

В ближайшее время активисты намерены получить разрешение, позволяющее им провести замеры воздуха вокруг объектов xAI. Если выяснится, что генеративный интеллект потребляет слишком много энергии, то у Илона могут возникнуть проблемы. Экологи уверяют, что в настоящее время уже установленные турбины xAI способны выбрасывать около 130 тонн оксидов азота в год. Это привело к тому, что молодая компания Маска стала девятой в штате по количеству выбросов. А между тем все другие компании занимаются производством, тогда как миллиардер проводит облачные вычисления. Уже заявленных мощностей xAI хватило бы для обеспечения 50 000 домохозяйств электричеством, но аппетиты Илона продолжают расти. 

#илон маск #xai
+
Написать комментарий (0)
Трамп сообщил о готовности включить Илон Маска в своё правительство
Марк Цукерберг признался в сокрытии и цензурировании информации
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия вновь вернулась к проекту Северо-Сибирской магистрали - железной дороги в обход Казахстана
16
Vivo T3 Pro 5G с чипом Snapdragon 7 Gen 3 и AMOLED-дисплеем с яркостью 4500 нит оценён от $300
+
Инсайдер раскрыл новые детали GTA 6 - два новых острова и реальный дирижабль
+
Xiaomi опубликовала официальный список телефонов, которые получат HyperOS 2.0
2
POCO F7 может выйти до конца года
+
В Южной Корее приняли закон, ужестоящий требования к электромобилям и зарядным станциям
+
Аналитики назвали сроки бычьего цикла Bitcoin, поясняя причины чрезвычайно высокой волатильности
+
Star Wars Outlaws протестировали с GeForce RTX 4090, RTX 4080 и Radeon RX 7900 XTX
9
Раскрыты характеристики и дизайн смарт-часов Amazfit T-Rex 3 с временем работы до 21 дня
+
Раскрыты характеристики памяти видеокарт Radeon RX 8000
7
На конференции Hot Chips 2024 Nvidia представила архитектуру Blackwell
1
Раскрыты ключевые характеристики планшета Xiaomi Pad 7
1
Владельцы Google Pixel 9 Pro XL жалуются на проблемы с беспроводной зарядкой
2
Linux стремительно набирает популярность, переманивая недовольных Windows 11 пользователей
15
Информатор сообщает об отказе Samsung выпускать складной смартфон под названием Galaxy Z Fold6 Slim
+
Власти США могут воспользоваться открытым реестром майнеров РФ для введения новых санкций
2
Олимпиада в Париже нанесла удар по отелям столицы, а туристов уже никто не ждёт
3
На российском заводе «Автотор» приступили к производству электромоторов для автомобилей
+
Рендеры предстоящего Galaxy S25 Ultra демонстрируют значительное изменение в дизайне
1
Сверхскоростной поезд на магнитной подушке завершил демонстрационные испытания на севере Китая
+

Популярные статьи

Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
59
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 3
4
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
23
В РФ ожидается подорожание электроники – выбираем видеокарты и процессоры пока не началось
39
Nvidia ION - луч света в атомарной тьме Intel
10
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
48
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
39
Нерожденный «Зверобой», который мог стать преемником ИСУ-152
2
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
30
Можно ли выявить качество бензина по цвету и запаху, и почему экономия не всегда бывает экономной
7

Сейчас обсуждают

Дамен Мершед
17:38
4-е поколение должно стоить в два раза меньше, как и rdna 3. С чего это они делают такие бабки на правах монополистов. Да, кто-то скажет курс рубля такой, но все равно карта за 4070 ti super за 90к- н...
NVIDIA внесла изменения в чипы Blackwell для увеличения производительности
Edward Elrik
17:37
Твикер нормальный появится под Win 11 ( не ломающий систему обновлений) и можно переходить. Пользователям всегда! при переходе не нравится новый интерфейс и куча ненужного функционала.
Microsoft подтвердила дату прекращения поддержки Windows 10
Eugen Klein
17:36
Она как бы в России и не продается)
Star Wars Outlaws протестировали с GeForce RTX 4090, RTX 4080 и Radeon RX 7900 XTX
denacifikator
17:29
а на украинских фронтах тем временем крышки котлов захлопываются.
Украинцам предложили перейти на 10-часовой рабочий день для «повышения обороноспособности страны»
Rainhardt78
17:29
"Вы удивитесь, но в библиотеках есть майн кампф, фашистские и нацисткие статьи времён второй мировой, да тот же солженицын поганый. Но их не изымают и охоту на ведьм не устраивают" Вы, наверное, тоже...
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
VirussX
17:25
А что их не было? 🤔
Эксперты ожидают нашествия клопов во Франции этой осенью
OgoGoLog
17:20
"ваши ожидания - это ваши проблемы" Это было бы правдой, если бы разработчики сами не заявляли о функционале. Это потом уже, они игру из тру РПГ в экшон РПГ переквалифицировали. На счёт нелинейности б...
CD Projekt Red планирует выпустить Cyberpunk 2 раньше ремейка The Witcher
OgoGoLog
17:16
Реальность по Оруэлу, он не социализм, а по факту евросовок описывал.
В Брюсселе обвинили Венгрию в невозможности передать Украине оружие на €6 млрд из фонда мира
Eppius
17:15
И какой онлайн у нее в среднем?
Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
PanzerK
17:14
Ну первого автора я во вранье не обвинял, эт два клоуна нагло врут, а первый клоун ваодит людей заблуждение. Косяков там в видео куда больше чем 5, ибо я дальше 2ой части игры не смотрел, а там ещё т...
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем