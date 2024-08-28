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Bublik1
В Латвии хотят ввести обязательный призыв для женщин, и уже стоят планы по росту численности армии
Пока неясно, будут ли спрашивать мнения рядовых граждан, или инициативу реализуют в принудительном порядке

Власти разных европейских государств смотрят на будущее своих стран под особым углом. Кто-то видит перспективы в сотрудничестве с Китаем, тогда как многие полагают, что помощи стоит ждать только от США. Европейские элиты долго и мучительно спорят о вопросах экологии и снижении выбросов, но есть тема, которая объединяет большую часть действующих правительств. Речь идёт о противостоянии с Россией, где Европа демонстрирует удивительное единство. Из каждого правила есть исключения, но в данном случае важно лишь то, что украинский конфликт стал определённым триггером, оказавшим сильное влияние на формирование военных настроений в ЕС. Сегодня лидеры стран НАТО пытаются увеличить производство оружия, а крупные концерны буквально купаются в деньгах. Заказы формируются на годы вперёд, ну а львиную долю получают американские и немецкие предприятия. В средствах массовой информации царит полное единодушие, ну а нарастающая истерия должна формировать правильное мировоззрение. 

В теории рядовые немцы и жители других государств должны с радостью отдавать налоги на армию, вот только пока в Европе наблюдаются сильные антивоенные настроения. Количество желающих подписать контракт становится всё меньше, а в результате власти заговорили о всеобщей воинской повинности. Особенно активен в этом вопросе министр обороны Борис Писториус, который и предложил призвать на службу миллион молодых немцев. Мало того, он же заговорил о необходимости призывать на военную службу женщин, указывая на примеры успешного введения подобного законодательства в ряде других стран. Пока Писториуса в его желании увеличить армию практически никто не поддержал. Правящая коалиция разразилась критикой, указывая на экономическую сторону вопроса. Как оказалось, у Германии просто нет денег, чтобы увеличить свою армию. Бюджет трещит по швам, а экономика уходит в рецессию. Если так пойдёт и дальше, то придётся искать деньги на обслуживание текущих интересов, тогда как армия в 1 миллион человек потребует выделения сотен миллиардов евро. Идея зависла в воздухе, а пока о возвращении обязательной военной службы в Германии никто не говорит. Что плохо немцу – хорошо жителю Латвии. Любопытной новостью поделился министр обороны этой страны. 

По словам Андриса Спрудса, Латвия планомерно движется к тому, чтобы ввести обязательную воинскую повинность для представительниц слабого пола. В настоящее время призывают только мужчин, ну а новая инициатива позволит увеличить численность армии, сделав её более боеспособной. По крайней мере так считает сами министр обороны. Спрудс констатирует, что прямо сегодня загнать в бараки женщин никак не получится. Оказывается, мешают законы, которые придётся переписать. Также на пути стоят технические барьеры, включая создание специализированной формы для женщин. Необходимо учитывать физиологические особенности слабого пола, а на всё это уйдут годы. Между тем сам Спрудс уверен, что уже в 2028 году первая партия женщин встанет под ружьё. Министр обороны сетует на то, что без общественного обсуждения инициативы не обойтись. Судя по ранее проведённым опросам, инициатива провалится, но у политика есть своё мнение по этому вопросу. Сам он планирует начать готовить инфраструктуру уже в ближайшее время, делая прохождение службы для представительниц слабого пола максимально комфортным. 

Сложно сказать, намерен ли вообще Спрудс спрашивать мнение самих женщин. За последние годы в стране были проведены законы, которые вызвали недовольство большинства, но отказываться от подобных решений никто не намерен. Неясно, где Латвия также будет брать деньги на увеличение количества военнослужащих. Возможно, там надеются на безлимитный кредит со стороны США, а значит без провокаций в сторону РФ никак не обойтись. Градус продолжит нарастать, но пока всё это не оказывает нужного влияния на общественное мнение. Рядовые европейцы привыкли хорошо жить и не готовы менять гаджеты, вкусную еду и поездки по миру на сидение в окопах. Это значит, что загнать женщин на службу удастся только принудительным способом. Добавим, что инициатива в целом не популярна, а сегодня всего несколько европейских стран призывают на службу женщин. Это Норвегия и Швеция, тогда как Дания только рассматривает такой сценарий. 

#латвия #воинская служба
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