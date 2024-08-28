Чем всё это закончится, остаётся только догадываться

Уже больше месяца в России наблюдается довольно любопытная ситуация. Почти все владельцы компьютеров и смартфонов почувствовали проблемы с доступом к YouTube. У некоторых американский видеохостинг стал работать слегка медленнее, тогда как у других не способен даже проигрывать ролики в разрешении 720р. В редких случаях сайт и вовсе недоступен, а в регионах наблюдается массовая миграция пользователей. Похоже, некоторые операторы переусердствовали, чем вызвали недовольство потребителей.

По некоторым данным, сменить провайдера могли до 20% абонентов, и многие операторы тут же начали принимать меры, позволяющие остановить падение прибыли.

Как стало известно, некоторые местные операторы начали самостоятельно внедрять в свои сети решения, позволяющие потребителям не испытывать никаких ограничений с доступом к YouTube. Речь идёт о программных заплатках, которые часто используют рядовые пользователи на локальном уровне. Обычно подобное ПО приходится часто перенастраивать и устанавливать снова, поскольку операторы то и дело блокируют хитроумные утилиты. Как бы то ни было, но подобные действия со стороны провайдеров считаются временными, поскольку окончательное решение о блокировке принимает правительство страны. В настоящее время ограничения вводятся в тестовом режиме, а многие пользователи без проблем могут смотреть ролики в 1080р. Даже в этом случае возникает дискомфорт, что уже привело к некоторым изменениям на рынке.

По данным аналитиков, среднестатистический житель РФ тратил до 52 минут в сутки на просмотр YouTube. Данные соответствуют началу лета текущего года, но в июле всё начало резко меняться. Так, уже через неделю показатель сократился до 49 минут в день, а после продолжил постепенно снижаться. В настоящее время жители РФ тратят на YouTube до 38 минут в сутки, ну а это довольно значительное падение для устоявшегося рынка. Одновременно с этим фиксируется рост количества пользователей российских видеохостингов. Кроме того, многие жители РФ активно переходят на иностранные ресурсы, которые имеют большую библиотеку видео, но не подвержены блокировкам на территории России. Аналитики полагают, что дальнейшая судьба YouTube в России будет зависеть от принимаемых властями решений. В настоящее время всё зависло, а регулятор и провайдеры не предпринимают резких действий. Многие пользователи ищут альтернативы, тогда как другие задействуют специализированное ПО, позволяющее вернуть прежнюю скорость доступа к YouTube. Никаких мер контроля и противодействия не принимается, и некоторые провайдеры настолько осмелели, что начали вносить изменения в свою серверную часть.

Как долго такой хаос продлится, не знает никто. Судя по высказываниям того же Д. Медведева, правительство не раз предлагало Google вести в России прозрачный бизнес. К сожалению, подобные просьбы нечасто доходят до нужных инстанций, а в итоге на YouTube публикуется откровенно враждебный контент. Даже если учитывать всю ценность платформы для рядовых пользователей, противоправные действия не могут оставаться без внимания, ну а сама Google пользуется монопольным положением, удерживая сотни миллионов людей в цифровом рабстве. Именно поэтому ведётся активная работа по расширению базы российских аналогов американского видеохостинга. Например, Рутуб стремительно растёт и предлагает всем владельцам каналов на YouTube удобный инструмент, способный обеспечить пакетное копирование видео. В сети подобная инициатива была принята с энтузиазмом, но проблема не только в количестве роликов, но и в их качестве.

Что бы не говорили политики и не думали общественные деятели, но YouTube – это прежде всего заработок. Десятки тысяч блогеров получают возможность вести привычный образ жизни за счёт рекламных объявлений и прямых контрактов с тем или иным брендом. Российский рынок пока не способен генерировать высокие доходы, а значит многие авторы будут и дальше работать где-то посредине юридического поля. Например, многие блогеры делают регистрацию в одной из стран СНГ, продолжая выпускать контент на русском языке. Такие ролики на YouTube смотрят люди из разных государств, ну а встроенная система рекламы обеспечивает высокую прибыль. Рутуб довольно быстро наращивает базу, но пока не может похвастать таким же мощным рекламным сервисом. Например, если вы будете смотреть ролик на YouTube в Тайланде или Англии, то увидите таргетированную рекламу для своего региона. Увы, но с этим пока у Рутуб всё довольно сложно, хотя некоторые подвижки и заметны. Проще говоря, нужно выходить за пределы зоны комфорта, создавая контент международного уровня, выплачивая авторам не меньше, чем это делают другие популярные платформы. Возможно, после этого блогеры начнут более активно мигрировать на Рутуб.