Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Инсайдеры назвали предполагаемые характеристики трёх видеокарт AMD серии Radeon RX 8000
А вот сроки выпуска видеокарт пока вызывают вопросы

Судя по всему, NVIDIA и AMD в 2024 году не планируют выпускать новые поколения настольной графики. Об этом пишут аналитики и свидетельствует здравый смысл. Обычно подобные решения попадают в продажу осенью, но начинают появляться в утечках уже в начале лета. В сети публикуются многочисленные тесты, а в итоге мы знаем почти все детали за несколько месяцев до официального релиза. На этот раз информацию приходится собирать по крупицам, а отсутствие утечек намекает на то, что обе компании ещё не приступили к тестам. Можно предположить, что всё ограничивается ранними тестовыми экземплярами, которые не выходят за пределы внутренних лабораторий.

Таким образом релиз видеокарт следующего поколения в лучшем случае состоится в январе 2025 года. Но это оптимистичная оценка, тогда как более реалистичная намекает на анонс следующей весной. Альтернатив всё равно нет, поэтому геймеры будут ждать столько, сколько потребуется. 

И всё же, некоторые любопытные слухи уже начали проникать в сеть, а инсайдеры пишут о новой линейке видеокарт AMD. Первым делом подтверждается, что на этот раз красные решили сосредоточить усилия на выпуске графических чипов среднего и средневысокого сегмента. Таким образом ожидать наследника Radeon RX 7900 ХТ и тем более Radeon RX 7900 ХТХ не приходится. Скорее всего, обе видеокарты останутся самыми быстрыми на рынке, хотя и здесь возникают некоторые сомнения. По данным инсайдеров, особенно геймерам понравится Radeon RX 8800 ХТ. Предполагается, что видеокарта будет примерно равна по скоростным показателям GeForce RTX 4080, но окажется значительно дешевле. Скорее всего, дороже 600 долларов Radeon RX 8800 ХТ точно не будет, но в играх без трассировки лучей окажется быстрее субфлагмана NVIDIA. Инсайдеры пишут, что эта видеокарта будет основана на ядре Navi 48 XTX с 256-битной шиной и включает 4090 потоковых процессора. К сожалению, Лиза Су не планирует закупать видеопамять нового поколения GDDR7, поэтому видеокарта получит GDDR6, способную работать со скоростью 20 Гбит/с. Это обеспечит пропускную способность до 576 Гбит/с, но не сравнится с показателями аналогов NVIDIA.

Также указывается на скорый выпуск Radeon RX 8700 ХТ. Видеокарта основана на ядре Navi 48 XT и получит менее скоростную GDDR6 с пропускной способностью 18 Гбит/с. Заявлены 16 Гб памяти и 256-битная шина. Количество потоковых процессоров находится на отметке 3584 единицы, что немногим превосходит показатели Radeon RX 7700 XT. Перед нами видеокарта с предполагаемой стоимостью 400 долларов, обладающая внушительной производительностью, достаточной для запуска игр следующего поколения в разрешении 2К. Можно предположить, что такая видеокарта будет примерно равна по скорости Radeon RX 7800 XT, но окажется ощутимо дешевле. Также инсайдеры ожидают выхода Radeon RX 8600 ХТ. Это наиболее бюджетная видеокарта в серии, стоимость которой стартует с 300 долларов, а производительность окажется на уровне Radeon RX 7700 XT. Внутри можно будет обнаружить ядро Navi 44 XT и 12 Гб видеопамяти. Заявлена 192-битная шина, и это очень неплохо, ведь у NVIDIA в данном сегменте видеокарты получают 128-бит. Инсайдеры пока не готовы назвать количество потоковых процессоров, но полагают, что задействуется видеопамять GDDR6 со скоростью до 19 Гбит/с. 

Как уже отмечалось выше, сегодня о сроках выхода видеокарт AMD следующего поколения можно только догадываться. Всё говорит о том, что Лиза Су не намерена ввязываться в борьбу за рынок настольной графики с Дженсеном Хуангом, предпочитая сосредоточить усилия на других направлениях. В настоящее время значительно больше денег приносят высокопроизводительные графические ускорители, именно здесь и состоится очередное противостояние гигантов. Кусок пирога хочет откупить не только тётушка Су, но и компания Intel, а аналитики ожидают много интересного от 2025 года. К сожалению, всё это пройдёт мимо рынка настольной графики, ведь здесь не планируется никаких сюрпризов. Хотя, мы ещё не знаем о планах NVIDIA, а значит ближе к концу 2024 могут появиться обнадёживающие новости. 

#amd #видеокарты #radeon rx 8000
1
Показать комментарии (1)
Раскрыты характеристики памяти видеокарт Radeon RX 8000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Создатель Linux сожалеет о том, что принял файловую систему Bcachefs в состав ядра
5
GeForce RTX 5060 Mobile получит память GDDR7, TDP 115 Вт и производительность уровня RTX 4070M
12
Ранние тесты Radeon RX 8800 с 16 ГБ GDDR6 показывают, что видеокарта уступает даже GeForce GTX 1650
14
В Kaspersky назвали лучший способ, как обмениваться конфиденциальными данными в Telegram
2
H2Starfire: роторный двигатель с КПД в 60% и нулевыми выбросами
3
Очевидец снял пролёт подряд 10 крылатых ракет Х-101 по целям на Украине
1
Ryzen 7 7800X3D также получил значительный прирост производительности от обновления Windows 11 24H2
15
Свет вместо радиоволн: Li-Fi может стать новым стандартом беспроводной связи, но есть нюанс
15
В сети появились новые подробности о сиквеле Cyberpunk 2077
+
Black Myth: Wukong запустили на смартфоне с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и графикой Adreno 750
3
Между Ленинградской областью и республикой Карелией появится новая автотрасса
+
Новые игровые планшеты Red Magic представят в Китае 5 сентября
+
Обновление Windows 11 24H2 повысило FPS в играх до 32% на Ryzen 7 7700X, и до 25% на Core i5-14600K
5
Астрономы обнаружили на Полярной звезде многочисленные темные и яркие пятна
+
Министерство образования и науки России составит «Белый список» научных журналов для публикаций
2
В Большом адронном коллайдере создана идеальная жидкость из света
+
Юрист Дмитрий Кваша дал советы пользователям Telegram на фоне ареста Павла Дурова
+
Samsung внедряет голосовой помощник Bixby в бытовую технику BESPOKE AI
+
Xiaomi представит смартфон без физических кнопок уже в начале следующего года
2
Россия нарастила экспорт пшеницы в Китай
1

Популярные статьи

Кто такие Hangar 13 и чего можно ожидать от Mafia: The Old Country
2
Flintlock: The Siege of Dawn - краткий обзор игры
2
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
11
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
8
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
22
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
11
Нерожденный «Зверобой», который мог стать преемником ИСУ-152
1
Путь Халка в комиксах
1
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
2

Сейчас обсуждают

si-cat
11:16
Началось очередное гадание на ромашке 🤣
Инсайдеры назвали предполагаемые характеристики трёх видеокарт AMD серии Radeon RX 8000
Ибрагим Исмаилов
11:16
Правильно - когда нас по домам разогнали в апреле 2020 года, я потянулся не за бутылкой, а за тряпкой.
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
Ибрагим Исмаилов
11:14
Знаете - до сих пор многие думают будто теплотрубки это не что иное как медные прутья :))))
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
Sergey Vlasov
11:14
А что тебя смутило в пониженном давлении? Работаю в вентиляции. Могу объяснить что автор правильно сказал про пониженное давление внутри корпуса. Аналогия с системами дымоудаления. Если компенсации во...
Немного рассуждений о теории охлаждения ПК
VirussX
11:13
Киев желает получить от G7 до конца года $50 млрд, на любые цели и без условий
Ибрагим Исмаилов
11:11
В 2010 или в 2011 году Thermaltake SpinQ стоил 1500 рублей, точно помню. Закат эпохи "наивного искусства" (есть и такой термин) и начало эпохи рационализма. Когда значительно более дешёвый Deepcool Ic...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
vlad196
11:09
Согласен Бывает ещё, что на порт банально не дают достаточно бюджета, чтобы оно нормально тестировалось и игралось. Наглядный пример Deus Ex: mankind divided: Имеет нативный порт, вроде даже через в...
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
VirussX
11:09
Сходи, покажи как надо, диванный стратег.
Армия Беларуси стягивает к украинской границе военную технику с тактическим знаком «B»
VirussX
11:05
Угостись "деликатесом", заслужила.
Киев представит Вашингтону список целей для ударов дальнобойным оружием по России
Kaabar
11:05
То есть это не отжимание бизнеса, а нехватка сочувствия и поддержки. Присядьте голой жёппой на плитку пока мы не получим от вас слёзы сочувствия. А для поддержки вот вам телефон ТА-57 и бесплатный "зв...
Politico назвало главной причиной задержания Дурова во Франции "нежелание сотрудничать с властями"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем