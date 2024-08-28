А вот сроки выпуска видеокарт пока вызывают вопросы

Судя по всему, NVIDIA и AMD в 2024 году не планируют выпускать новые поколения настольной графики. Об этом пишут аналитики и свидетельствует здравый смысл. Обычно подобные решения попадают в продажу осенью, но начинают появляться в утечках уже в начале лета. В сети публикуются многочисленные тесты, а в итоге мы знаем почти все детали за несколько месяцев до официального релиза. На этот раз информацию приходится собирать по крупицам, а отсутствие утечек намекает на то, что обе компании ещё не приступили к тестам. Можно предположить, что всё ограничивается ранними тестовыми экземплярами, которые не выходят за пределы внутренних лабораторий.

Таким образом релиз видеокарт следующего поколения в лучшем случае состоится в январе 2025 года. Но это оптимистичная оценка, тогда как более реалистичная намекает на анонс следующей весной. Альтернатив всё равно нет, поэтому геймеры будут ждать столько, сколько потребуется.

И всё же, некоторые любопытные слухи уже начали проникать в сеть, а инсайдеры пишут о новой линейке видеокарт AMD. Первым делом подтверждается, что на этот раз красные решили сосредоточить усилия на выпуске графических чипов среднего и средневысокого сегмента. Таким образом ожидать наследника Radeon RX 7900 ХТ и тем более Radeon RX 7900 ХТХ не приходится. Скорее всего, обе видеокарты останутся самыми быстрыми на рынке, хотя и здесь возникают некоторые сомнения. По данным инсайдеров, особенно геймерам понравится Radeon RX 8800 ХТ. Предполагается, что видеокарта будет примерно равна по скоростным показателям GeForce RTX 4080, но окажется значительно дешевле. Скорее всего, дороже 600 долларов Radeon RX 8800 ХТ точно не будет, но в играх без трассировки лучей окажется быстрее субфлагмана NVIDIA. Инсайдеры пишут, что эта видеокарта будет основана на ядре Navi 48 XTX с 256-битной шиной и включает 4090 потоковых процессора. К сожалению, Лиза Су не планирует закупать видеопамять нового поколения GDDR7, поэтому видеокарта получит GDDR6, способную работать со скоростью 20 Гбит/с. Это обеспечит пропускную способность до 576 Гбит/с, но не сравнится с показателями аналогов NVIDIA.

Также указывается на скорый выпуск Radeon RX 8700 ХТ. Видеокарта основана на ядре Navi 48 XT и получит менее скоростную GDDR6 с пропускной способностью 18 Гбит/с. Заявлены 16 Гб памяти и 256-битная шина. Количество потоковых процессоров находится на отметке 3584 единицы, что немногим превосходит показатели Radeon RX 7700 XT. Перед нами видеокарта с предполагаемой стоимостью 400 долларов, обладающая внушительной производительностью, достаточной для запуска игр следующего поколения в разрешении 2К. Можно предположить, что такая видеокарта будет примерно равна по скорости Radeon RX 7800 XT, но окажется ощутимо дешевле. Также инсайдеры ожидают выхода Radeon RX 8600 ХТ. Это наиболее бюджетная видеокарта в серии, стоимость которой стартует с 300 долларов, а производительность окажется на уровне Radeon RX 7700 XT. Внутри можно будет обнаружить ядро Navi 44 XT и 12 Гб видеопамяти. Заявлена 192-битная шина, и это очень неплохо, ведь у NVIDIA в данном сегменте видеокарты получают 128-бит. Инсайдеры пока не готовы назвать количество потоковых процессоров, но полагают, что задействуется видеопамять GDDR6 со скоростью до 19 Гбит/с.

Как уже отмечалось выше, сегодня о сроках выхода видеокарт AMD следующего поколения можно только догадываться. Всё говорит о том, что Лиза Су не намерена ввязываться в борьбу за рынок настольной графики с Дженсеном Хуангом, предпочитая сосредоточить усилия на других направлениях. В настоящее время значительно больше денег приносят высокопроизводительные графические ускорители, именно здесь и состоится очередное противостояние гигантов. Кусок пирога хочет откупить не только тётушка Су, но и компания Intel, а аналитики ожидают много интересного от 2025 года. К сожалению, всё это пройдёт мимо рынка настольной графики, ведь здесь не планируется никаких сюрпризов. Хотя, мы ещё не знаем о планах NVIDIA, а значит ближе к концу 2024 могут появиться обнадёживающие новости.