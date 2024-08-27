Речь о Юлии Вавиловой, которая появилась в жизни Дурова несколько месяцев назад

Арест Павла Дурова стал настоящей неожиданностью для миллионов людей по всему миру. Что любопытно, многие аналитики отмечали, что основателю Telegram грозит опасность, но миллиардер предпочёл игнорировать подобные предостережения. Сам он считал себя человеком мира и имел несколько гражданств. Прежде всего у Павла есть российское гражданство. Кроме того, он получил паспорт ОАЭ, а также государства Сент-Китс и Невис, но в 2021 решил запросить гражданство Франции. Для чего основателю Telegram понадобилось французское гражданство, сказать сложно, но именно оно стало для миллиардера ловушкой, выбраться из которой будет крайне сложно. Судя по всему, особого интереса со стороны рядовых пользователей мессенджера арест Дурова не вызвал, ну а если не считать Илона Маска и пары десятков критиков правящих элит, то кроме России никто не готов вступиться за интересы Павла. Ситуация осложняется тем, что несколько лет назад Дуров отказался забирать российский загранпаспорт, который ему выдали в обмен на просроченный. Юристы отмечают, что таким образом миллиардер сильно осложнил доступ российских адвокатов к делу, а в результате французская Фемида будет судить блудного сына РФ как своего гражданина.

О последствиях для мессенджера и в целом технологического сектора поговорим ниже, ведь сегодня в прессе появились любопытные детали. По мнению целого ряда журналистов, присутствие на борту самолёта спутницы Дурова вызывает массу вопросов. Так, 24-летняя Юлия Вавилова считается причастной к аресту миллиардера, а многие криптоэксперты открыто называют её красивой наживкой. Отмечается, что девушка действовала по указанию спецслужб, передавая все данные о местонахождении Павла своим кураторам. Доказать или опровергнуть подобные предположения пока невозможно, а значит версия может оказаться как ложной, так и правдивой. Особенно интересен тот факт, что сама Вавилова до сих пор не давала комментариев на тему ареста Дурова. В теории, она должна уже была вернуться в ОАЭ или в Россию и высказаться на эту тему, но пока о местонахождении девушки ничего не известно. По мнению журналистов, спецслужбы могли отслеживать перемещения Вавиловой через её публикации в соцсетях. Известно, что на подлёте к Франции частный самолёт Павла даже изменил курс. Это позволило бы миллиардеру избежать ареста, но по непонятной причине курс был снова скорректирован, что привело к посадке в Париже. Там Павла уже ждали, а ордер на арест был выдан только после того, как самолёту разрешили приземлиться. Всё это выглядит очень подозрительно и наводит на мысль, что кто-то из команды Дурова действительно сотрудничал с властями Франции.

Сама Юлия Вавилова позиционирует себя как стример и криптовалютный коуч. Она продаёт контент на английском, испанском и арабском языках через платные ресурсы, а последний раз выходила в эфир около десяти месяцев назад, предлагая базовые советы по криптовалютам. В своих рекомендациях она призывала не хранить активы на крупных биржах, таких как Binance, но избегала обсуждения конкретных токенов. Эксперты отмечают, что пользы от таких советов нет никакой, поскольку они подаются в упрощённой форме и не похожи на традиционные каналы известных блогеров в области криптовалют. Таким образом Юлия вполне могла быть подставной уткой, которая стремилась попасть в поле зрения основателя Telegram. У Вавиловой около 20 тысяч подписчиков, а сама она то и дело публикует новости о своей жизни в Дубае. Девушка вела активный образ жизни, что явно не соответствовало её статусу и доходам. Она увлекалась скачками, гонками на суперкарах, а также другими видами активного отдыха. Поскольку Юлия никогда нигде не работала, занимаясь публикацией примитивных советов среди непонятно откуда взявшихся подписчиков, то отдыхать ей было не от чего, ну а взять столько денег на роскошную жизнь Вавилова могла только у самого Дурова. Журналисты обратили внимание на тот факт, что в последнее время данные с геолокацией из соцсетей Юлии совпадали с теми местами, где находился Павел Дуров. Например, в Кыргызстане, Казахстане и Азербайджане.

В начале лета Дуров арендовал вертолёт в Кыргызстане для прогулки по горам, в которой вместе с ними участвовал блогер Гусейн Гасанов. Это была дорогостоящая поездка, а в ней присутствовали только избранные. Гасанов также был одним из последних, с кем Дуров виделся перед задержанием, ну а вместе с миллиардером была и Вавилова, с которой Павел обедал в ресторане на берегу Каспийского моря. Известно, что Юлия уже 2 года живёт в Дубае, а сама она родом из Москвы. Родственники девушки заявляют, что ничего не знают о её судьбе и уверяют, что также волнуются о том, что с ней могло что-то случиться. Если учитывать, что членов команды Дурова, которые всегда сопровождали его в поездках, не стали задерживать, то вопросов становится ещё больше. Эксперты отмечают, что судьба Павла будет зависеть от решений, которые он примет в ближайшее время. От основателя Telegram требуют ключи доступа к мессенджеру. Как только такие данные будут предоставлены, спецслужбы США и Франции смогут читать всю переписку, которая ведётся на закрытых каналах. Сам Павел активно сотрудничал с правоохранительными органами, но не был готов открыть все карты. Если Дуров решит упорствовать, то может остаться в заключении бессрочно. Ранее мы уже видели нечто подобное во время ареста Ассанжа, ну а всё говорит о том, что следующим станет Илон Маск. Эксперты полагают, что мессенджеру ничего не угрожает, а обычные пользователи не заметят изменений. А вот использовать Telegram для более серьёзной переписки не стоит. Какое решение примет Павел, и насколько во всём этом замешана Юлия Вавилова, нам ещё только предстоит узнать.