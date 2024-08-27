Это не избавило этих людей от выполнения своих обязанностей, в том числе работы без выходных и присутствия на утомительных сверхурочных

Даже пять лет назад NVIDIA называлась полупроводниковым гигантом и единолично удерживала под контролем несколько ключевых технологических направления. Прежде всего под руководством Дженсена Хуанга американская компания смогла добиться лидирующего положения на рынке настольной графики. Это позволило зарабатывать миллиарды долларов, но не давало возможности развиваться, ведь спрос со стороны геймеров весьма ограничен. На помощь пришли облачные вычисления, с которыми высокопроизводительные графические ускорители NVIDIA справляются самым лучшим образом.

Как оказалось, для выхода в высшую лигу требовалось нечто иное, а текущее положение NVIDIA обеспечивается за счёт видеокарт, способных выполнять обучение умных алгоритмов намного быстрее, чем это делают конкурирующие решения. На самом деле долгое время конкурентов у Джесена Хуанга и вовсе не было, что позволило ему не только сформировать, но и занять новую нишу на полупроводниковом рынке.

Поскольку за последние годы ценные бумаги NVIDIA подорожали более чем в 10 раз, то вместе с этим увеличивается и количество состоятельных людей, работающих в компании. Причина в особенностях политики, в рамках которой после 4 лет работы сотрудникам гарантируются опционы на приобретение акций по низкой стоимости. Кроме того, ценные бумаги могут выдаваться в качестве вознаграждения, становясь важным стимулом для многих людей.

По данным целого ряда источников, многие специалисты, проработавшие в NVIDIA 10 и более лет, стали настоящими долларовыми миллионерами, но вынуждены буквально пахать, находясь на рабочем месте 7 дней в неделю. Авторам Bloomberg удалось взять интервью у нескольких бывших сотрудников, прояснив любопытные моменты. Выяснилось, что многие подразделения не только работают без выходных, но и вынуждены задерживаться до двух часов ночи, проводя много времени в постоянных совещаниях и дебатах. Подобные встречи называются эмоциональными и очень похожими на шумные застолья или даже драки с участием многочисленных представителей тех или иных подразделений компании.

Многие сотрудники работают на износ, но уйти решаются единицы. Причина в высокой заработной плате и огромных перспективах. Право на получение доступа к внутренним акциям становится реальным стимулом, вынуждающим тысячи людей работать без выходных. Всё это отражается в цифрах, свидетельствующих о низкой текучести кадров. Так, в 2023 компанию покинуло 5.3% сотрудников, но уже в 2024 количество желающих уйти достигло всего 2.7%. Что любопытно, в среднем среди технологических компаний по всему миру цифры намного выше, часто превышая 17%. Таким образом члены команды NVIDIA предпочитают терпеть лишения, надеясь на щедрое финансовое вознаграждение. Журналисты приводят следующий пример, Колетт Кресс, занимающая должность финансового директора NVIDIA, владеет акциями на 758 миллионов долларов. Занимающий такой же пост в Intel Дэйв Зинснер может похвастать состоянием в 3 миллиона долларов. При этом Колетт Кресс пришла в NVIDIA 11 лет назад, но в компании есть сотрудники, вызывающие недоумение у новичков. Недавно молодые сотрудники компании пожаловались Дженсену Хуангу на тех, кто работает больше 10 лет и может спокойно уйти на пенсию по возрасту. Эти люди уже скопили достаточно средств, но продолжают находиться на высокопоставленных должностях, зарабатывая огромные суммы денег.

Цифры свидетельствуют о том, что NVIDIA продолжает генерировать всё более значительную прибыль. Согласно прогнозам аналитиков, за второй квартал выручка достигла 28.68 миллиарда долларов, что более чем в 2 раза больше, чем за тот же период 2023 года. Может показаться, что уже совсем скоро Дженсен Хуанг будет праздновать очередную победу, но в реальности всё обстоит с точностью до наоборот. Многие эксперты сомневаются в том, что NVIDIA сможет в ближайшие годы поддерживать такие же высокие темпы производства. Предполагается, что рынок облачных вычислений и потребности в обучении ИИ со стороны крупных заказчиков иссякают. Вскоре продажи высокопроизводительных графических ускорителей пойдут на спад, а всё это тут же отразится на доходах компании.

Нельзя не забывать, что новая архитектура Blackwell столкнулась с проблемами и задерживается уже несколько месяцев. Всё это отразилось на сроках выхода настольной графики нового поколения, что не устраивает крупных инвесторов. Многие аналитики не советуют ставить на NVIDIA, не ожидая от компании очередного прорыва. Указывается на некую границу, выйти за пределы которой даже самая крупная компания не в состоянии. Вполне возможно, что у Дженсена Хуанга есть чем удивить экспертов и инвесторов, ну а сотрудники компании и дальше готовы работать без выходных, отдавая NVIDIA всё свободное время, лучшие идеи и тратя на выполнение повседневных обязанностей массу энергии.