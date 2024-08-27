Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Стремительный рост акций NVIDIA сделал часть сотрудников долларовыми миллионерами
Это не избавило этих людей от выполнения своих обязанностей, в том числе работы без выходных и присутствия на утомительных сверхурочных

Даже пять лет назад NVIDIA называлась полупроводниковым гигантом и единолично удерживала под контролем несколько ключевых технологических направления. Прежде всего под руководством Дженсена Хуанга американская компания смогла добиться лидирующего положения на рынке настольной графики. Это позволило зарабатывать миллиарды долларов, но не давало возможности развиваться, ведь спрос со стороны геймеров весьма ограничен. На помощь пришли облачные вычисления, с которыми высокопроизводительные графические ускорители NVIDIA справляются самым лучшим образом.

Как оказалось, для выхода в высшую лигу требовалось нечто иное, а текущее положение NVIDIA обеспечивается за счёт видеокарт, способных выполнять обучение умных алгоритмов намного быстрее, чем это делают конкурирующие решения. На самом деле долгое время конкурентов у Джесена Хуанга и вовсе не было, что позволило ему не только сформировать, но и занять новую нишу на полупроводниковом рынке. 

Поскольку за последние годы ценные бумаги NVIDIA подорожали более чем в 10 раз, то вместе с этим увеличивается и количество состоятельных людей, работающих в компании. Причина в особенностях политики, в рамках которой после 4 лет работы сотрудникам гарантируются опционы на приобретение акций по низкой стоимости. Кроме того, ценные бумаги могут выдаваться в качестве вознаграждения, становясь важным стимулом для многих людей.

По данным целого ряда источников, многие специалисты, проработавшие в NVIDIA 10 и более лет, стали настоящими долларовыми миллионерами, но вынуждены буквально пахать, находясь на рабочем месте 7 дней в неделю. Авторам Bloomberg удалось взять интервью у нескольких бывших сотрудников, прояснив любопытные моменты. Выяснилось, что многие подразделения не только работают без выходных, но и вынуждены задерживаться до двух часов ночи, проводя много времени в постоянных совещаниях и дебатах. Подобные встречи называются эмоциональными и очень похожими на шумные застолья или даже драки с участием многочисленных представителей тех или иных подразделений компании. 

Многие сотрудники работают на износ, но уйти решаются единицы. Причина в высокой заработной плате и огромных перспективах. Право на получение доступа к внутренним акциям становится реальным стимулом, вынуждающим тысячи людей работать без выходных. Всё это отражается в цифрах, свидетельствующих о низкой текучести кадров. Так, в 2023 компанию покинуло 5.3% сотрудников, но уже в 2024 количество желающих уйти достигло всего 2.7%. Что любопытно, в среднем среди технологических компаний по всему миру цифры намного выше, часто превышая 17%. Таким образом члены команды NVIDIA предпочитают терпеть лишения, надеясь на щедрое финансовое вознаграждение. Журналисты приводят следующий пример, Колетт Кресс, занимающая должность финансового директора NVIDIA, владеет акциями на 758 миллионов долларов. Занимающий такой же пост в Intel Дэйв Зинснер может похвастать состоянием в 3 миллиона долларов. При этом Колетт Кресс пришла в NVIDIA 11 лет назад, но в компании есть сотрудники, вызывающие недоумение у новичков. Недавно молодые сотрудники компании пожаловались Дженсену Хуангу на тех, кто работает больше 10 лет и может спокойно уйти на пенсию по возрасту. Эти люди уже скопили достаточно средств, но продолжают находиться на высокопоставленных должностях, зарабатывая огромные суммы денег. 

Цифры свидетельствуют о том, что NVIDIA продолжает генерировать всё более значительную прибыль. Согласно прогнозам аналитиков, за второй квартал выручка достигла 28.68 миллиарда долларов, что более чем в 2 раза больше, чем за тот же период 2023 года. Может показаться, что уже совсем скоро Дженсен Хуанг будет праздновать очередную победу, но в реальности всё обстоит с точностью до наоборот. Многие эксперты сомневаются в том, что NVIDIA сможет в ближайшие годы поддерживать такие же высокие темпы производства. Предполагается, что рынок облачных вычислений и потребности в обучении ИИ со стороны крупных заказчиков иссякают. Вскоре продажи высокопроизводительных графических ускорителей пойдут на спад, а всё это тут же отразится на доходах компании.

Нельзя не забывать, что новая архитектура Blackwell столкнулась с проблемами и задерживается уже несколько месяцев. Всё это отразилось на сроках выхода настольной графики нового поколения, что не устраивает крупных инвесторов. Многие аналитики не советуют ставить на NVIDIA, не ожидая от компании очередного прорыва. Указывается на некую границу, выйти за пределы которой даже самая крупная компания не в состоянии. Вполне возможно, что у Дженсена Хуанга есть чем удивить экспертов и инвесторов, ну а сотрудники компании и дальше готовы работать без выходных, отдавая NVIDIA всё свободное время, лучшие идеи и тратя на выполнение повседневных обязанностей массу энергии. 

#nvidia #интересное
+
Написать комментарий (0)
Арест Павла Дурова могла курировать подруга основателя Telegram
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователи флагманских телефонов OnePlus сообщают о неисправных материнских платах
2
Создатель Linux сожалеет о том, что принял файловую систему Bcachefs в состав ядра
2
GeForce RTX 5060 Mobile получит память GDDR7, TDP 115 Вт и производительность уровня RTX 4070M
10
РОСНАНО запускает серийное производство самых мощных экзоскелетов, не имеющих аналогов в России
6
Ранние тесты Radeon RX 8800 с 16 ГБ GDDR6 показывают, что видеокарта уступает даже GeForce GTX 1650
6
Очевидец снял пролёт подряд 10 крылатых ракет Х-101 по целям на Украине
+
Свет вместо радиоволн: Li-Fi может стать новым стандартом беспроводной связи, но есть нюанс
11
H2Starfire: роторный двигатель с КПД в 60% и нулевыми выбросами
1
В сети появились новые подробности о сиквеле Cyberpunk 2077
+
Автомобили Tesla начали проезжать на красный свет из-за ошибок в ПО
1
LG разработала специальную технологию для OLED-дисплеев, решающую проблемы с выгоранием пикселей
+
Обновление Windows 11 24H2 повысило FPS в играх до 32% на Ryzen 7 7700X, и до 25% на Core i5-14600K
4
Через два месяца биткоин может превысить исторический максимум цены
+
Новые игровые планшеты Red Magic представят в Китае 5 сентября
+
Девайсы от Samsung получили главную ИИ-«фишку» Galaxy S24
+
ВС РФ начали штурм Карловки
+
Black Myth: Wukong запустили на смартфоне с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и графикой Adreno 750
1
Министерство образования и науки России составит «Белый список» научных журналов для публикаций
2
ВКС РФ нанесли бомбовый удар по важному логистическому ж/д узлу в Сумской области
+
Астрономы обнаружили на Полярной звезде многочисленные темные и яркие пятна
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 24-25 августа
4
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
8
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
49
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
15
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
4
Путь Капитана Америки в комиксах
3
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Кто такие Hangar 13 и чего можно ожидать от Mafia: The Old Country
+
Путь Халка в комиксах
1

Сейчас обсуждают

Такой то
13:39
Популярность Telegram возросла после задержания Павла Дурова
Андрей Елизаров
13:39
Джойстик-палка в комплекте ?
Ретро-компьютер The Spectrum с 48 встроенными играми поступит в продажу в ноябре за $99
Antithesis
13:39
Россия второй день подряд пытается уничтожить украинскую энергоинфраструктуру и другие гражданские объекты. Тем временем на территории РФ расширяется серая зона. В Белгородской области закрыт въезд в...
Зеленский поручил главкому ВСУ срочно стабилизировать ситуацию в ДНР
FelsheR-BANz
13:39
На 8ми ядерном интеле уже нет. С 9600к у ребенка худо-бедно справляется, если не гнать.
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
Antithesis
13:28
Макрон активный пользователь Telegram- использует его много лет. А нарышкин - тот самый который так трясся и заикался перед путиным говоря о необходимости начать войну в Украине, трясется и сейчас. Д...
Популярность Telegram возросла после задержания Павла Дурова
Такой то
13:16
каждое государство экстрадирует четверть дурова. когда у гражданина 4 гражданства то и думать о том гражданине на четверть возможно надо
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал МИД РФ содействовать освобождению Дурова
ivanch88
13:15
Ну, судя по тому, что тоже самое можно получить и в текущей сборке при вручную включенном админским аккаунте и логине из под него, то можно ждать какой-то новой уязвимости на следующем билде
Ryzen 7 7800X3D также получил значительный прирост производительности от обновления Windows 11 24H2
Ибрагим Исмаилов
13:12
Посмотри уёбок ебаный как CNPS5X устроен а потом кидай тут понты. Или искать в точности такую же рамку (сам вентилятор там поистине вечный), или восьмёрку прикручивать. А рамка эта из говна сделана, л...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
4pokalin
13:12
Да причём тут ес, явно заказ поступил из за океана. Дурачок есть дурачок, привык к шикарной жизни, щас пойдёт на сделку со следсвием, да отпустят его.
Маск попросил Макрона «детально» объяснить причину ареста Павла Дурова
FelsheR-BANz
13:04
"я соображу к нему восьмёрку стандартную приколхозить хомутами или даже проволокой - но работать будут две тепловых трубки из трёх" Что сам и подтвердил, У дебилов всегда колхоз и потом что-то не раб...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем