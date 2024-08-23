По крайней мере такие выводы можно сделать на основе нового опроса, проведённого среди граждан США

Первое время США получали от украинского конфликта одну лишь пользу. Прежде всего речь шла о политических дивидендах, а старина Джо уже надеялся на то, что скоро ему дадут почитать речь на митинге в центе Москвы. Не сложилось, но даже очевидные неудачи не остановили мощную военную и финансовую поддержку Киева. Америка зафиксировала приток инвестиций из Европы, а несколько крупных производителей даже начали релокацию в связи со слишком высокой стоимостью энергии в Германии. После подрыва Северных потоков удалось неплохо заработать за счёт отгрузки в ЕС сжиженного газа, но рано или поздно потоки ресурсов сокращаются, а игнорирование внутренних проблем приводит к крайне опасным последствиям. Сегодня в США наблюдается политический кризис, ведь представители обеих партий смотрят на мироустройство под собственным соусом. Уже довольно давно противоречия не были такими явным, но это далеко не все трудности. Страну захлёстывает нелегальная миграция, но даже тех людей, что пересекли границу за последние годы, достаточно для создания очагов напряжение на долгие десятилетия.

Многие нелегалы тут же влились в ряды организованной преступности, а крупные города превратились в свалки под открытым небом. У властей Нью-Йорка нет денег на социальные программы, а местные жители стараются не ходить в районы, заполненные беженцами. Всё это вызывает недовольство у местных жителей, ну а ранее казавшиеся привлекательными лозунги, больше не работают. Недавно организация Defense Priorities опубликовала результаты масштабного опроса, свидетельствующие о желании рядовых граждан снизить напряжение на международном уровне, прекратив провоцировать конфликты и устраивать цветные революции. Согласно опросу, всего 22% респондентов поддерживают помощь Украине со стороны Соединенных Штатов, в то время как 46% высказались против такой поддержки, а 32% пока не определились. Вопрос о защите Тайваня от Китая также вызвал большие сомнения, ведь всего 30% опрошенных поддерживают дальнейшую милитаризацию острова, тогда как 37% выступили против. В то же время, 44% американцев считают, что предотвращение открытого противостояния с Китаем важнее, чем автономия Тайваня. Что примечательно, авторы опроса не поясняли людям, что ранее США поддержали объединение КНР и Тайваня, а поставки оружия Киеву – это явно враждебный шаг в сторону Москвы.

Не менее интересен опрос, проведённый Чикагским советом по глобальным делам в феврале. Так, 56% респондентов не считают необходимым, чтобы США выбирали сторону в конфликте между Израилем и Газой. А недавнее исследование, проведённое этим же Советом в августе, показало, что только 40% респондентов поддерживают отправку американских войск на защиту Израиля в случае нападения со стороны его соседей. Кроме того, в опросе YouGov было выявлено, что 79% американцев поддерживают военное вмешательство только в случае прямой угрозы для США. Среди недавних военных конфликтов единственным, который большинство опрошенных сочли оправданным, была Вторая мировая. Похоже, в Белом доме всё меньше интересуются мнением народа. Вашингтон продолжает оставаться главным спонсором конфликтов по всему миру. Простой пример, на недавнем митинге Камала Харрис заявляла о необходимости прекратить конфликт в Газе. Якобы, как только она станет президентом, то сделает для этого всё необходимое. Проблема лишь в том, что сама Камала является вице-президентом и фактически правит страной, пока сонный Джо отсиживается на больничном. На публичных выступлениях власти США говорят о мире и справедливости, но продолжают посылать в Израиль бомбы, которые регулярно сбрасываются на головы жителей сектора Газа.

По словам представителя Defense Priorities, опросы свидетельствуют о значительном разрыве в мнениях между рядовыми американцами и решениями действующих властей. В настоящее время политика Вашингтона сосредоточена вокруг интервенций и провокаций, тогда как народ говорит о необходимости сворачивания военных компаний. Опрос также выявил, что значительная часть граждан США вообще ничего не знает о глобальных событиях и участии в них американской армии. Эти люди живут в своё мире и предпочитают не интересоваться политикой. Эксперты отмечают, что власти такой страны, как США смогли добиться временной поддержки от собственного населения в плане политики интервенций и агрессивного вмешательства в дела других государств. Вот только со временем, когда рядовые жители Америки начинают ощущать на себе последствия такого вмешательства, энтузиазм сменяется сомнением. Это уже способствовало уходу из Афганистана, а на очереди Украина, которой новые лица в Белом доме могут так же легко пожертвовать.