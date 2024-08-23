Украина стала самым удобным обвиняемым, предъявлять к которому никто ничего не станет

Многие эксперты по обе стороны океана сходятся во мнении, что подрыв Северных потоков был прежде всего направлен против Германии. Перестав получать трубный газ из России, страна стала ещё более зависима от США, что вынудило власти полностью поддержать политику, проводимую из Вашингтона. В теории, Шольц должен был потребовать справедливого расследования, поскольку именно ФРГ несёт финансовые издержки, но действующие европейские политики слишком зависимы, а многочисленные американские военные базы по всей Европе способны охладить пыл даже самых больших борцов за правду. По мнению издания UnHerd, с первых дней расследование по делу о взрыве Северных потоков шло так, как этого требовал Белый дом. Так, Шведские власти сделали всё, чтобы на место не попали международные эксперты и не позволили российским специалистам провести полноценный осмотр разрыва. Спустя более чем год после теракта Швеция признала, что действительно пренебрегла международным правом и переусердствовала в ограничениях, но всё это делалось во благо. Якобы, главная задача заключалась в том, чтобы преступники не смогли замести следы, а значит сокрытие улик и игнорирование требований ООН не должны наказываться.

Со своей стороны, власти ФРГ даже не пытались разбираться в том, кто лишил Европу доступа к дешёвым энергоносителям и ответственен за повышение цен на продукты питания, услуги и в целом нанёс десяткам стран огромный финансовый урон. Первый год ответственные за расследование лица давали невнятные комментарии, ну а после и вовсе замолчали. Авторы UnHerd полагают, что причина этому очень простая: участники расследования опасались прийти к выводам, которые поставят перед ними слишком сложный выбор. Многие уверены в том, что подрыв газопровода был спланирован в Белом доме, ну а в данном случае предъявлять претензии пришлось бы не только главному экономическому партнёру, но и союзнику по НАТО. Как уже было сказано выше, янки крепко держат европейцев за счёт присутствия на территории ЕС значительного военного контингента, а значит правда была бы слишком неудобной даже для пострадавшей Германии. Есть мнение, что экономика ФРГ продолжит сталкиваться с вызовами ещё несколько лет, а переход на более дорогие энергоносители не дешево обойдётся немецкой промышленности. Как бы там ни было, но недавно у следствия появилась новая версия, которая была подхвачена в Берлине и понравилась всем участникам расследования.

Речь о гражданине Украины, который и ответственен за подрыв трубопровода. Совершенно внезапно выяснилось, что следствие раскрыло дело, связав Киев с совершённым терактом. По мнению авторов UnHerd, происходящее сегодня неслучайно. Правительство Германии сокращает бюджет, выделенный на помощь Украине, ну а вместо этого планируется отдать Зеленскому российские деньги, заблокированные на европейских счетах. В Киеве отрицают причастность ГУР к подрывам, но могут передумать, если поступит нужный сигнал из Вашингтона. Европейские политики разводят руками, рассказывая довольно любопытные вещи. По мнению президента Чехии, Украина имела полное право уничтожить Северные потоки, поскольку участвовала в боевых действиях. Таким образом сегодня вину за подрыв хотят сбросить на Киев, но наказывать Зеленского не станут, заранее обеспечив ему надёжное оправдание.

Вполне возможно, что такая стратегия устраивает людей в Вашингтоне, но точно противоречит интересам Берлина. В настоящее время Европа сталкивается не только с деиндустриализацией, но и с демилитаризацией. Склады боеприпасов и военной техники опустошены, а планы по перевооружению выглядят обречёнными на фоне закрывающихся из-за нехватки энергии заводов. Ни одна страна ЕС не в состоянии поддерживать поставки оружия и техники в Украину ещё несколько лет, ну а Трамп и вовсе предлагает выйти из финансирования, что вызывает сильное беспокойство в Брюсселе. Местным политикам казалось, что конфликт завершится победой Украины, ведь Россия считалась слабым противником. Но уже почти два года именно ЕС сталкивается с финансовыми трудностями, а в этом положении запустить военную промышленность не выходит. Экономическая модель Германии трещит по швам, а это способно нанести ЕС ещё больший урон, чем подрыв Северных потоков. Многие европейские страны сильно зависят от экспорта своей продукции в ФРГ, а снижение покупательской способности среди рядовых немцев приведёт к настоящему коллапсу.