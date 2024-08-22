По крайней мере так считают инсайдеры

Судя по поступающим данным, NVIDIA в 2024 году не готова выпустить новое поколение настольной графики. Известно, что даже высокопроизводительные решения для обучения ИИ серии Blackwell столкнулись с массой проблем и задержались на несколько месяцев. Это уже негативно отразилось на стоимости акции производителя, ну а сам Дженсен Хуанг полон оптимизма. Инсайдеры полагают, что у главы компании и без того слишком много проблем, поэтому было решено с релизом серии GeForce RTX 50 повременить. В лучшем случае продажи стартуют во второй половине января, ну а всё это разочарует как энтузиастов, так и рядовых геймеров. Всё просто, ведь чем позднее состоится релиз флагманов, тем дольше придётся ждать выхода середняков во главе с GeForce RTX 5060. Согласно пессимистичным прогнозам, этот графический чип задержится до лета, ну а оптимисты надеются, что он появится в продаже следующей весной.

Фанаты тётушки Су долгое время верили, что AMD готовит нам большой сюрприз, но в последние месяцы всё больше говорит о том, что ничего хорошего от серии Radeon RX 8000 ждать не приходится. Прежде всего настораживает тот факт, что мы не видели ни одной достоверной утечки, описывающей характеристики графических чипов NVIDIA и AMD следующего поколения. Это намекает на то, что обе компании готовятся перенести релиз нового поколения на 2024 год, хотя некоторые инсайдеры всё ещё верят в чудо. Согласно последней утечки, опубликованной на канале Moore's Law is Dead, красные готовят несколько видеокарт, одной из которых станет Radeon RX 8800 XT. Это новый флагман серии, который одновременно с этим не станет конкурировать с самыми дорогими видеокартами NVIDIA. Инсайдеры отмечают, что флагман будет основан на графическом процессоре Navi 48 и получит 64 блока CU.

Тактовая частота графического чипа не превысит 3.2 ГГц, ну а количество памяти окажется на уровне 16 Гб. Это также значит, что внутри расположится 256-битная шина, а сама видеокарта не претендует на лавры лидера. Что любопытно, Лиза Су решила сэкономить там, где это возможно, полагаясь на видеопамять стандарта GDDR6. Для понимания проблемы: NVIDIA уже два поколения подряд использует более скоростную GDDR6Х, ну а в рамках серии GeForce RTX 50 дядюшка Хуанг планирует задействовать передовую GDDR7. Можно предположить, что пропускная способность новинок окажется значительно выше, чем предложит Radeon RX 8800 XT, а всё это не позволит новому флагману AMD составить конкуренцию даже GeForce RTX 5070.

Инсайдеры считают, что Radeon RX 8800 XT окажется примерно равна GeForce RTX 4070 Ti SUPER в тестах с трассировкой лучей и будет соответствовать GeForce RTX 4080 без использования сторонних технологий. Это оптимистичный сценарий, ну а какой на самом деле будет флагман AMD, остаётся только догадываться. Добавим, что видеокарта будет оснащаться эталонной системой охлаждения, а пока неясно, кто их партнёров возьмёт на себя производство. Стоить Radeon RX 8800 XT будет до 600 долларов, что ставит её на уровень с GeForce RTX 4070 SUPER. Если такая видеокарта действительно выйдет в 2024, то сможет получить определённое преимущество за счёт небольшого временного окна. Более скоростные решения NVIDIA следующего поколения будут доступны только к февралю, ну а правильное соотношение стоимости и производительности может обеспечить Radeon RX 8800 XT приличным спросом. По крайней мере, так кажется. На самом деле AMD отлично справляется с разрушением любых инсайдерских ожиданий. Часто цены оказываются высокими, а скорость низкой. Маркетологи не способны предсказать правильный состав продуктовой линейки конкурента, а в итоге продажи видеокарт красной команды то и дело снижаются.



