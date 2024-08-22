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Bublik1
Microsoft решила отказаться от системного компонента, просуществовавшего в Windows почти 40 лет
Речь о "панели управления", удалить которую решено в одном из предстоящих обновлений Windows 11

Корпорация Microsoft официально подтвердила, что одна из самых знаковых функций Windows вскоре покинет операционную систему. По информации портала Neowin, компания заявила, что «Панель управления», которая служила пользователям на протяжении нескольких десятилетий, постепенно уступает место более современному интерфейсу «Параметры». «Панель управления» дебютировала в далёком 1985 году с выходом Windows 1.0 и с тех пор стала незаменимым инструментом для настройки системы. Microsoft имела более чем 30 лет на то, чтобы довести её до совершенства, а многие пользователи оценили удобство и функциональность старого интерфейса. Здесь сосредоточены основные настройки операционной системы, но кому-то в корпорации «Панель управления» сильно мешает. 

Софтверный гигант уже долгое время пытается внедрить «Параметры» в качестве замены «Панели управления». Первым делом старый интерфейс убрали из простого доступа, ну а теперь на сайте Microsoft указывается, что «Панель управления» находится в процессе деактивации. Причина в том, что «Параметры» предлагают не только более современный интерфейс настройки, но и гораздо проще для большего количества пользователей. Судя по всему, тенденция к упрощению не даёт в Microsoft кому-то спокойно спать, ну а испытывать на себе всё это снова придётся рядовым пользователям. Представители компании уверяют, что «Панель управления» присутствует в операционной системе только из соображений совместимости. Причина в том, что часть функций пока не удалось оптимизировать и перенести в «Параметры», но сегодня команда разработчиков работает над устранением этой оплошности. Как только аналоги привычных команд будут найдены, просуществовавший почти 40 лет интерфейс отправят на свалку истории. Как уже было сказано выше, впервые «Панель управления» была задвинута на второй план ещё в 2015 году во время выхода Windows 10, но теперь Microsoft решила поставить точку в отказе от важного компонента. 

Хотя точных сроков полного удаления «Панели управления» нет, можно предположить, что это произойдёт в ближайшем будущем. Есть мнение, что в рамках крупного патча 24Н2 ожидать ничего подобного не стоит, но в 2025 об интерфейсе точно придётся забыть. Это также значит, что все владельцы ПК на базе Windows 10 могут не волноваться, поскольку для этой ОС выходят только патчи безопасности и небольшие исправления. В то же время, Windows 10 осенью 2025 завершает свой жизненный цикл, а значит радость будет недолгой. В случае, если вы используете ПК под Windows 11, то единственная возможность оставить интерфейс без изменений заключается в отказе от автоматических обновлений. Подобное решение несёт опасности для операционной системы и данных пользователя. Стоит отметить, что Microsoft продолжает избавляться от старых программ и функций. Так, уже исчезли такие приложения, как Internet Explorer и WordPad, которые хоть и были популярны в своё время, но уступили место более современным решениям. Не сыскала популярности и более продвинутая версия графического редактора Paint 3D, от которой также было решено избавиться. О большей части функций многие пользователи даже не вспоминают, а вот польза от «Панели управления» точно есть. К сожалению, в будущем придётся перестраиваться и искать привычные настройки в самых неожиданных местах. Впрочем, мы это уже делали при переходе на Windows 7, Windows 10 и даже на Windows 11. 

#microsoft #windows #windows 11
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14:20
Еще один гвоздь в крышку... В старой панели куча настрек которые просто исчезнут бесследно.
Microsoft решила отказаться от системного компонента, просуществовавшего в Windows почти 40 лет
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