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Bublik1
Инсайдеры назвали 37 смартфонов Xiaomi, которые получат новую HyperOS 2 на базе Android 15
Данные носят предварительный характер, о чём говорят и сами инсайдеры

Известно, что этой осенью состоится релиз очередного флагмана Xiaomi. Ничего революционного нам не обещают, а значит китайская компания сделает очередной шаг вперёд, предлагая конечным пользователям чуть больше производительности и небольшое обновление других характеристик. В целом, даже вышедшие несколько лет назад аппараты имеют достаточный потенциал, а гонка за виртуальные попугаи в тестах интересует небольшое количество энтузиастов. И вот здесь на первый план выходит программная часть, поскольку речь идёт о выходе второй версии мобильной операционной системы HyperOS. Напомним, созданием собственной ОС Xiaomi занималась несколько лет, а всё это происходит в рамках получения независимости от диктата со стороны Google. 

Инсайдеры пишут, что планов отказываться от совместимости с Android пока нет, но каждая следующая версия HyperOS продолжит уходить всё дальше от привычной концепции американской компании. Многое пока держится в секрете, но уже известно, что HyperOS 2 выйдет на базе Android 15, хотя и будет основана на её свободно распространяемой версии AOSP. Контроль со стороны Google здесь не так заметен, а значит можно вносить изменения, не отказываясь от единой экосистемы. Проще говоря, миллионы владельцев будут получать всё лучшее из обоих миров, имея возможность не делать выбор в сторону того или иного производителя. Инсайдеры обещают, что HyperOS 2 будет содержать улучшенный микрокод работы с аккумулятором, а также улучшит пользовательский опыт. Пожалуй, это стандартные заявления, а значит ожидать революционных изменений не стоит. И всё же, без обновления операционной системы и патчей безопасности смартфон становится не актуальным, а сегодня мы разберём список из 37 моделей, претендующих на получение HyperOS 2 на базе Android 15. Заметим, что перечень не финальный, о чём также говорят и сами инсайдеры. 

Например, здесь нет аппаратов серии Redmi Note 11, многочисленных телефонов линейки Poco, не говоря уже о клонах, доступных на китайском, индийском и других рынках. Похоже, данная подборка включает только глобальные версии смартфонов, поскольку здесь нет серии Redmi К, обладающей высокой популярностью в Китае. Судьба Redmi Note 11 пока неясна, но ранее инсайдеры уверяли, что серия получит новую версию операционной системы в 2025 году. Судя по внутренним планам, серия Redmi Note 11 должна получить две операционные системы и три патча с обновлениями безопасности. Учитывая, что с момента релиза прошло почти 3 года, то жизненный цикл данной серии подходит к концу. Точно то же можно сказать и о флагманах серии Xiaomi 11. Представители китайской компании обычно поддерживают подобные аппараты три года за счёт операционных систем и ещё год в виде обновлений безопасности. Поскольку со старта продаж Xiaomi 11 прошло почти четыре года, то надеяться на включение аппаратов этой серии в список актуальных уже не стоит. 

Всё это говорит о важности обращать внимание на год выхода того или иного мобильного телефона перед покупкой. Например, в российской рознице вы всё ещё можете встретить не только самый последний Redmi Note 13, но и Redmi Note 12 и даже Redmi Note 11. Последний в этом году получит патч безопасности, после чего перестанет считаться актуальным. По мнению экспертов, использовать такой смартфон вы можете ещё какое-то время после выхода финального патча, но с покупкой чего-то более нового лучше не затягивать. Причина в том, что со временем старый операционные системы становятся всё более подвержены взломам. Мошенники ищут там уязвимости, но владельцы не могут считать себя защищёнными. Рекомендуется не использовать такой аппарат в качестве основного, либо не держать на нём банковские приложения и другую важную информацию. Также не рекомендуется подключаться к беспроводным общественным сетям, а в целом риски заражения и взлома повышаются. Именно поэтому при покупке стоит выбрать самую последнюю модель линейки. Информация верна и для других смартфонов Xiaomi и других китайских производителей. Разница лишь в том, что сроки поддержки для каждой серии там могут отличаться. Xiaomi обещает поддерживать флагманы 4-5 лет, ну а многие производители из Поднебесной и вовсе не готовы выпускать обновления безопасности. 

  1. Xiaomi Redmi Note 13 (5G)
  2. Xiaomi 13 Pro
  3. Xiaomi 13T
  4. Xiaomi 13
  5. Xiaomi Poco M6 Plus
  6. Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
  7. Xiaomi Redmi 13 4G
  8. Xiaomi Redmi Note 12S
  9. Xiaomi Poco F6 Pro
  10. Xiaomi 14 Ultra
  11. Xiaomi Poco F5 Pro
  12. Xiaomi Mix Flip
  13. Xiaomi 12 Pro
  14. Xiaomi Poco M6 (4G)
  15. Xiaomi Poco F5
  16. Xiaomi Redmi 12
  17. Xiaomi Poco X6
  18. Xiaomi 13 Ultra
  19. Xiaomi 14
  20. Xiaomi Mix Fold 4
  21. Xiaomi Poco M6 (5G)
  22. Xiaomi Poco X6 Pro
  23. Xiaomi Redmi Note 13 Pro (4G)
  24. Xiaomi 12 Lite 5G
  25. Xiaomi Redmi Note 12 (4G)
  26. Xiaomi 13T Pro
  27. Xiaomi 12
  28. Xiaomi Redmi 13 (5G)
  29. Xiaomi Redmi Note 12 Turbo
  30. Xiaomi 13 Lite
  31. Xiaomi Poco F6
  32. Xiaomi Poco M6 Pro
  33. Xiaomi Redmi Note 13 Pro (5G)
  34. Xiaomi Redmi Note 12 Pro (4G)
  35. Xiaomi Redmi A3
  36. Xiaomi Redmi Note 13 (4G)
  37. Xiaomi Redmi Note 12T Pro
#xiaomi #hyperos #android 15
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