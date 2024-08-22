Данные носят предварительный характер, о чём говорят и сами инсайдеры

Известно, что этой осенью состоится релиз очередного флагмана Xiaomi. Ничего революционного нам не обещают, а значит китайская компания сделает очередной шаг вперёд, предлагая конечным пользователям чуть больше производительности и небольшое обновление других характеристик. В целом, даже вышедшие несколько лет назад аппараты имеют достаточный потенциал, а гонка за виртуальные попугаи в тестах интересует небольшое количество энтузиастов. И вот здесь на первый план выходит программная часть, поскольку речь идёт о выходе второй версии мобильной операционной системы HyperOS. Напомним, созданием собственной ОС Xiaomi занималась несколько лет, а всё это происходит в рамках получения независимости от диктата со стороны Google.

Инсайдеры пишут, что планов отказываться от совместимости с Android пока нет, но каждая следующая версия HyperOS продолжит уходить всё дальше от привычной концепции американской компании. Многое пока держится в секрете, но уже известно, что HyperOS 2 выйдет на базе Android 15, хотя и будет основана на её свободно распространяемой версии AOSP. Контроль со стороны Google здесь не так заметен, а значит можно вносить изменения, не отказываясь от единой экосистемы. Проще говоря, миллионы владельцев будут получать всё лучшее из обоих миров, имея возможность не делать выбор в сторону того или иного производителя. Инсайдеры обещают, что HyperOS 2 будет содержать улучшенный микрокод работы с аккумулятором, а также улучшит пользовательский опыт. Пожалуй, это стандартные заявления, а значит ожидать революционных изменений не стоит. И всё же, без обновления операционной системы и патчей безопасности смартфон становится не актуальным, а сегодня мы разберём список из 37 моделей, претендующих на получение HyperOS 2 на базе Android 15. Заметим, что перечень не финальный, о чём также говорят и сами инсайдеры.

Например, здесь нет аппаратов серии Redmi Note 11, многочисленных телефонов линейки Poco, не говоря уже о клонах, доступных на китайском, индийском и других рынках. Похоже, данная подборка включает только глобальные версии смартфонов, поскольку здесь нет серии Redmi К, обладающей высокой популярностью в Китае. Судьба Redmi Note 11 пока неясна, но ранее инсайдеры уверяли, что серия получит новую версию операционной системы в 2025 году. Судя по внутренним планам, серия Redmi Note 11 должна получить две операционные системы и три патча с обновлениями безопасности. Учитывая, что с момента релиза прошло почти 3 года, то жизненный цикл данной серии подходит к концу. Точно то же можно сказать и о флагманах серии Xiaomi 11. Представители китайской компании обычно поддерживают подобные аппараты три года за счёт операционных систем и ещё год в виде обновлений безопасности. Поскольку со старта продаж Xiaomi 11 прошло почти четыре года, то надеяться на включение аппаратов этой серии в список актуальных уже не стоит.

Всё это говорит о важности обращать внимание на год выхода того или иного мобильного телефона перед покупкой. Например, в российской рознице вы всё ещё можете встретить не только самый последний Redmi Note 13, но и Redmi Note 12 и даже Redmi Note 11. Последний в этом году получит патч безопасности, после чего перестанет считаться актуальным. По мнению экспертов, использовать такой смартфон вы можете ещё какое-то время после выхода финального патча, но с покупкой чего-то более нового лучше не затягивать. Причина в том, что со временем старый операционные системы становятся всё более подвержены взломам. Мошенники ищут там уязвимости, но владельцы не могут считать себя защищёнными. Рекомендуется не использовать такой аппарат в качестве основного, либо не держать на нём банковские приложения и другую важную информацию. Также не рекомендуется подключаться к беспроводным общественным сетям, а в целом риски заражения и взлома повышаются. Именно поэтому при покупке стоит выбрать самую последнюю модель линейки. Информация верна и для других смартфонов Xiaomi и других китайских производителей. Разница лишь в том, что сроки поддержки для каждой серии там могут отличаться. Xiaomi обещает поддерживать флагманы 4-5 лет, ну а многие производители из Поднебесной и вовсе не готовы выпускать обновления безопасности.