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Bublik1
Индустрии бананов по всему миру грозит опасный грибок – помочь может каждый любитель бананов
Опасный грибок FWB один раз уже почти уничтожил плантации бананов по всему миру и может сделать это снова

Скорее всего, вы никогда не задумывались, что банан, который вы съели сегодня на завтрак (или перекусывали им на улице), сильно отличается от того, что употребляли в пищу наши предки. Современный банан, который мы знаем под названием Кавендиш, занял своё место на прилавках магазинов лишь после того, как его предшественник Гро-Мишель был практически уничтожен смертельной болезнью. До 1950-х годов банан Гро-Мишель царствовал в продуктовых магазинах по всему миру. Этот сорт был популярен своим насыщенным вкусом и плотной текстурой. Но время его правления оказалось недолгим. Болезнь, известная как фузариозное увядание бананов (FWB), вызванная грибком Fusarium oxysporum, разрушила плантации Гро-Мишель по всему миру. Грибок проникал в сосудистую систему растений, блокируя доступ воды и минералов, что в конечном итоге убивало растения.

Чтобы спасти индустрию, учёные вывели новый сорт и назвали его Кавендиш. Главная его особенность заключалась в устойчивости к фузариозу, но истории свойственно повторяться, ведь сегодня банановым плантациям по всему миру снова угрожает Fusarium oxysporum. В данном случае речь о более агрессивном штамме, получившем наименование тропическая раса 4 (TR4). Недавние исследования показали, что этот новый штамм грибка TR4 обладает уникальными генетическими особенностями, позволяющими ему преодолевать защиту растений. Исследователи обнаружили, что TR4 выделяет токсичный газ (оксид азота), который разрушает защитные механизмы банана Кавендиш, приводя к росту инфицированных клеток. Мало того, грибок ещё и обладает повышенным защитным механизмом вырабатывая вещества, нейтрализующие оксид азота. По словам учёных, проблема становится всё более заметна, ведь сегодня международная банановая индустрия сосредоточена на выращивании одного клона банана, что делает плантации сильно уязвимыми к новым болезням. Решение этой проблемы может заключаться в увеличении разнообразия выращиваемых сортов бананов. Исследователи полагают, что нужно как можно быстрее вывести на рынок несколько новых сортов, что снизит шансы падения рынка по всему миру. 

Особенно много зависит от конечных потребителей. Оказывается, на прилавках магазинов уже доступны некоторые сорта, имеющие высокую защиту от TR4. Вот только из-за того, что продажи остаются минимальными, производство подобных сортов занимает крошечную долю рынка. Потребители ведут себя осторожно, хотя негативное влияние оказывают высокие цены на новинки. В теории, если больше покупателей начнут пробовать новое, то таким образом подтолкнут производителей к некоторым изменениям. Что же, в следующий раз, когда увидите необычный сорт банана в магазине, обязательно попробуйте его. Это не только новый вкус, но и ваш вклад в борьбу за будущее этого чрезвычайно полезного фрукта. По словам экспертов, паниковать раньше времени всё же не нужно. Производители пока контролируют ситуацию, а в худшем случае нас ждёт один или два года дефицита бананов. Ели грибок начнёт более агрессивно захватывать плантации, то у производителей не останется другого выбора, а мы просто получим новый сорт, который имеет незначительные вкусовые различия. 


#интересное #бананы
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