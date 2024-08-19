Кому может быть такой сертификат интересен, и почему идея вызвала спрос со стороны фанатов яблочной продукции

Уже достаточно давно на сырьевых биржах существует такое понятие, как фьючерс. Если не вдаваться в сложные подробности, то речь идёт о покупке того или иного количества виртуального объёма целевого товара, который ещё даже не произведён и может быть никогда не доставлен заказчику. Например, фьючерсы на кофе превысили максимальное производство в 2023-2024 году на 40%, но такие расхождения никому не мешают делать бизнес. На биржах сосредоточено огромное количество спекулянтов, главная цель которых заключается в покупке товаров по выгодным ценам. Как только рынок идёт вверх, фьючерсы тут же сбываются, ведь белый воротничок из Лондона не собирается закупать реальный угль, золото или любой другой товар. Торговля фьючерсами идёт бойко, а аналитики отмечают, что таким образом добывающие компании могут увидеть реальные объёмы спроса на мировом рынке. Кто в итоге покупает живой товар, уже не так важно, ведь перед этим фьючерсы на него могли несколько раз перепродать.

Если обратить внимание на российский рынок, то импортёры дорогих товаров не всегда знают, сколько пользователей на самом деле готовы купить тот или иной товар. Это значит, что было бы неплохо прогнозировать спрос, но сделать это бывает сложно. Похоже, руководство МТС решило использовать алгоритм работы фьючерсов в собственных интересах, продавая российским пользователям красивые виртуальные сертификаты на покупку iPhone следующего поколения. Идея простая: вы планируете этой осенью стать владельцем одного из смартфонов производства Apple. Что же, первая партия может оказаться не очень большой, а МТС не знает, сколько точно аппаратов завозить. Для выявления спроса реализуются сертификаты, каждый из которых стоит 25 тысяч рублей. Владелец такого документа ничего не получает, но может рассчитывать на доступ к новому iPhone 16 в первых рядах. Нужно прийти в магазин или сделать покупку по интернету, указав наличие сертификата. В этом случае вам не только гарантирован мобильник, но и оплаченные ранее 25 тысяч вычтут из конечной стоимости.

Сертификаты на телефоны Apple впервые появились в 2023 году. Тогда большая часть потенциальных покупателей выбирала iPhone 15 Pro Max (57%), ну а примерно 31% от всех сделавших предзаказ фанатов яблочной продукции использовали сертификат, прежде чем стали владельцами новенького iPhone 15-й серии. Представители МТС обещают использовать индивидуальный подход, а значит оплативший 25 тысяч человек сможет выбрать цвет и дополнительные характеристики. Неясно, можно ли будет вернуть сертификат, но это уже несущественные детали, ведь благодаря МТС фанаты Apple могут получить свой виртуальный iPhone 16 здесь и сейчас. Напомним, никаких значительных прорывов по сравнению с прошлым поколением в новинках не ожидается. Экран, выполненный по технологии OLED, станет немного лучше, а процессор A18 Bionic – слегка быстрее. Согласно утечкам, в новинках заменят камеру, ну а о других характеристиках ничего не известно. На самом деле фанаты яблочной продукции считают даже старые аппараты идеальными, активно скупая их на вторичном рынке. Даже 10-я серия пользуется высоким спросом, хотя и поступила в продажу много лет назад и сильно уступает китайским телефонам последних поколений за 300 долларов.