Не всё так однозначно, поскольку мнения пользователей разделились

Несмотря на то, что российские политики говорили о возможном замедлении и снижении пропускной способности YouTube, 8 августа видеохостинг перестал включаться у части жителей страны. Пользователи федеральных мобильных операторов проблем не испытывают, а вот у региональных провайдеров наблюдаются сложности. На эту тему политики выдвигали самые разные предположения, ожидая массового исхода российских пользователей с американской платформы. Как выяснилось, ничего подобного не случилось, а вместо этого наблюдается вполне ожидаемая реакция. Первым делом в сети завирусились способы обхода блокировки. Широко распространялось программное обеспечение, позволяющее вернуть доступ к YouTube в прежнем формате. Похоже, некоторые провайдеры решили бороться против подобного ПО, поэтому утилита работала только у части пользователей и регулярно требовала изменения настроек.

Один раз рядовые пользователи были готовы что-то скачивать и настраивать, но делать это на постоянно основе оказалось слишком сложно. Замедление YouTube обсуждается бурно, а многие эксперты не скрывают своего негативного мнения. Главная причина для пессимизма заключается в том, что российские власти не обеспечили жителей страны полноценным аналогом прежде чем устраивать эксперименты, ну а сегодня рядовые пользователи вынуждены искать выход из сложного положения. По данным аналитиков, первая неделя доказала, что значительная часть граждан РФ не готова мигрировать на Рутуб. О причинах поговорим ниже, а пока немного статистики. Согласно информации службы «Яндекс Вордстат», наблюдается миграция на крупные иностранные видеохостинги. Например, заметен стремительный рост запросов на китайский сервис Bilibil. Кроме того, в два раза выросло количество запросов и к другому популярному американскому видеохостингу – Vimeo. Значительные достижения есть и у отечественных сервисов. Так, число запросов на Rutube увеличилось в три раза, тогда как «VK Видео» получил в два раза больше поисковых запросов.

Таким образом можно констатировать, что российские пользователи разделились на несколько групп, пытаясь компенсировать проблемы с YouTube при помощи сторонних сервисов. Довольно значительная часть отправилась за пределы страны, тогда как немало людей пытается искать альтернативный контент на российских площадках. Источники пока не называют точные цифры, поэтому о масштабах можно только догадываться. Всё больше экспертов пишет, что судьба YouTube в России решена. Со временем доступ к платформе получить станет всё сложнее, а скорость закачки снизится до минимума. Это вынудит оставшихся там пользователей мигрировать на другие площадки, а также окажет определённое влияние на популярных авторов. Недавно сообщалось о появлении любопытного инструмента, который позволит создателям контента перейти на Рутуб без потерь. Идея заключается в массовом переносе видео в количестве до 1500 единиц. В большинстве случаев такого количества будет достаточно даже для популярных авторов, тогда как с более крупными каналами работа будет вестись в индивидуальном порядке. Потребуется доказать, что канал ваш, ну а это ставит под вопрос факт появления на Рутуб научно-популярного и развлекательного контента, созданного иностранными студиями и переведённого на русский язык.

Не сидит без дела и Яндекс». На прошлой неделе в поисковой строке появилась возможность найти альтернативу роликам на YouTube на других площадках. В настоящее время сервис активно кеширует все доступные видехостинги, что позволит жителям России и дальше получать доступ к контенту без задержек. Наблюдается также миграция пользователей от провайдеров, вводящих слишком суровые ограничения. По некоторым данным, в ряде регионов операторы потеряли до 20% клиентов, ну а это существенный удар по доходам. Некоторые пользователи, у которых YouTube пока не слишком тормозит, и вовсе приступили к скачиванию роликов на свои компьютеры. Используются бесплатные сервисы, а также специальные утилиты, позволяющие скачивать десятки и даже сотни видеоклипов, мультфильмов и любой другой контент. Потребуется много свободного пространства на компьютере, ну а активные закачки уже привело к росту трафика у целого ряда операторов.

Некоторые эксперты и политики считают, что в том виде, в котором сегодня YouTube присутствует в российском юридическом поле, площадка существовать не может. Владельцы хостинга систематически нарушают российские законы, делая всё, чтобы испортить жизнь авторам политических и даже развлекательных каналов. Возможно, когда санкции будет сняты, Google перестанет вести подрывную деятельность на территории РФ, но пока всё идёт к тому, что жителям страны придётся искать альтернативы. Сложнее всего обстоят дела с контентом, который не поддерживается авторами, но продолжает интересовать зрителей. Будут ли созданы какие-то решения, позволяющие скачать его на Рутуб, пока неясно. Всё это создаёт юридические вопросы между владельцами контента, а значит значительная масса полезной информации на российских видеохостингах может никогда не появиться. Не стоит забывать о финансовой стороне вопроса. Популярные авторы на YouTube неплохо зарабатывали, а вот обеспечат ли российские площадки людей таким же количеством денег, большой вопрос. Работать бесплатно никто не станет, а значит нужно учитывать все составляющие.