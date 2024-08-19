Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Как жители РФ реагируют на замедление и блокировку YouTube, и где теперь смотрят клипы и мультфильмы
Не всё так однозначно, поскольку мнения пользователей разделились

Несмотря на то, что российские политики говорили о возможном замедлении и снижении пропускной способности YouTube, 8 августа видеохостинг перестал включаться у части жителей страны. Пользователи федеральных мобильных операторов проблем не испытывают, а вот у региональных провайдеров наблюдаются сложности. На эту тему политики выдвигали самые разные предположения, ожидая массового исхода российских пользователей с американской платформы. Как выяснилось, ничего подобного не случилось, а вместо этого наблюдается вполне ожидаемая реакция. Первым делом в сети завирусились способы обхода блокировки. Широко распространялось программное обеспечение, позволяющее вернуть доступ к YouTube в прежнем формате. Похоже, некоторые провайдеры решили бороться против подобного ПО, поэтому утилита работала только у части пользователей и регулярно требовала изменения настроек. 

Один раз рядовые пользователи были готовы что-то скачивать и настраивать, но делать это на постоянно основе оказалось слишком сложно. Замедление YouTube обсуждается бурно, а многие эксперты не скрывают своего негативного мнения. Главная причина для пессимизма заключается в том, что российские власти не обеспечили жителей страны полноценным аналогом прежде чем устраивать эксперименты, ну а сегодня рядовые пользователи вынуждены искать выход из сложного положения. По данным аналитиков, первая неделя доказала, что значительная часть граждан РФ не готова мигрировать на Рутуб. О причинах поговорим ниже, а пока немного статистики. Согласно информации службы «Яндекс Вордстат», наблюдается миграция на крупные иностранные видеохостинги. Например, заметен стремительный рост запросов на китайский сервис Bilibil. Кроме того, в два раза выросло количество запросов и к другому популярному американскому видеохостингу – Vimeo. Значительные достижения есть и у отечественных сервисов. Так, число запросов на Rutube увеличилось в три раза, тогда как «VK Видео» получил в два раза больше поисковых запросов. 

Таким образом можно констатировать, что российские пользователи разделились на несколько групп, пытаясь компенсировать проблемы с YouTube при помощи сторонних сервисов. Довольно значительная часть отправилась за пределы страны, тогда как немало людей пытается искать альтернативный контент на российских площадках. Источники пока не называют точные цифры, поэтому о масштабах можно только догадываться. Всё больше экспертов пишет, что судьба YouTube в России решена. Со временем доступ к платформе получить станет всё сложнее, а скорость закачки снизится до минимума. Это вынудит оставшихся там пользователей мигрировать на другие площадки, а также окажет определённое влияние на популярных авторов. Недавно сообщалось о появлении любопытного инструмента, который позволит создателям контента перейти на Рутуб без потерь. Идея заключается в массовом переносе видео в количестве до 1500 единиц. В большинстве случаев такого количества будет достаточно даже для популярных авторов, тогда как с более крупными каналами работа будет вестись в индивидуальном порядке. Потребуется доказать, что канал ваш, ну а это ставит под вопрос факт появления на Рутуб научно-популярного и развлекательного контента, созданного иностранными студиями и переведённого на русский язык. 

Не сидит без дела и Яндекс». На прошлой неделе в поисковой строке появилась возможность найти альтернативу роликам на YouTube на других площадках. В настоящее время сервис активно кеширует все доступные видехостинги, что позволит жителям России и дальше получать доступ к контенту без задержек. Наблюдается также миграция пользователей от провайдеров, вводящих слишком суровые ограничения. По некоторым данным, в ряде регионов операторы потеряли до 20% клиентов, ну а это существенный удар по доходам. Некоторые пользователи, у которых YouTube пока не слишком тормозит, и вовсе приступили к скачиванию роликов на свои компьютеры. Используются бесплатные сервисы, а также специальные утилиты, позволяющие скачивать десятки и даже сотни видеоклипов, мультфильмов и любой другой контент. Потребуется много свободного пространства на компьютере, ну а активные закачки уже привело к росту трафика у целого ряда операторов. 

Некоторые эксперты и политики считают, что в том виде, в котором сегодня YouTube присутствует в российском юридическом поле, площадка существовать не может. Владельцы хостинга систематически нарушают российские законы, делая всё, чтобы испортить жизнь авторам политических и даже развлекательных каналов. Возможно, когда санкции будет сняты, Google перестанет вести подрывную деятельность на территории РФ, но пока всё идёт к тому, что жителям страны придётся искать альтернативы. Сложнее всего обстоят дела с контентом, который не поддерживается авторами, но продолжает интересовать зрителей. Будут ли созданы какие-то решения, позволяющие скачать его на Рутуб, пока неясно. Всё это создаёт юридические вопросы между владельцами контента, а значит значительная масса полезной информации на российских видеохостингах может никогда не появиться. Не стоит забывать о финансовой стороне вопроса. Популярные авторы на YouTube неплохо зарабатывали, а вот обеспечат ли российские площадки людей таким же количеством денег, большой вопрос. Работать бесплатно никто не станет, а значит нужно учитывать все составляющие. 

#youtube #блокировка youtube
+
Написать комментарий (0)
Rutube объявила о запуске функции переноса контента с YouTube
Rutube предложил авторам YouTube перенести видео на свой сервис
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Утилита Lossless Scaling позволяет повысить FPS в играх в 4 раза на любой видеокарте
18
Ни одна видеокарта, включая GeForce RTX 4090, не смогла обеспечить более 50 FPS в Black Myth: Wukong
34
Институт Фраунгофера: Атомная энергетика в 12 раз дороже солнечной и ветровой
19
Саудовская Аравия хочет построить самое высокое здание в мире
5
Исследователи из Калифорнийского университета добились успехов в разработке интерфейса BCI
12
МО РФ предупредило Киев и мир о незамедлительном жёстком военно-техническом ответе в случае агрессии ВСУ против Курской АЭС
11
Инженеры США пытаются решить одну из самых больших проблем в гиперзвуковых полетах
4
Отдельную четырехполосную дорогу для грузовиков начали строить в Забайкалье до границы с Китаем
1
Стали известные системные требования для новой игры под названием inZoi
4
Гендиректор miHoYo не смог сдержать эмоций после волны критики на презентации Genshin Impact 5.0
4
Анонсированный Samsung Galaxy A06 получил чип Helio G85, батарею на 5000 мА·ч и цену от $115
1
YouTube без объяснения причин удалил канал разработчиков российской САПР «Компас 3D»
16
Microsoft закрыла лазейку, позволявшую устанавливать Windows 11 на ПК с неподдерживаемыми процессорами
10
Dodge запустил в Мексике продажи седана Attitude нового поколения с двигателем 170 л.с.
+
ZTE ведёт работу над своим новым флагманским смартфоном Nubia Z70 Ultra
1
Британский суперкар Tuthill GT One будет выпущен ограниченным тиражом в 22 экземпляра
+
Популярное приложение настройки экрана Android-смартфона Nova Launcher закрывается
7
Представлен инструмент, способный проверить производительность искусственного интеллекта устройств
+
Список популярных программ-вымогателей возглавляет LockBit 3.0
+
Российские подразделения выбили ВСУ из населённого пункта Крутой Яр
5

Популярные статьи

Фобос-2: 35 лет самой загадочной фотографии в истории космонавтики
7
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
38
Тест Manjaro Linux 24.0.6 против Windows 10 на слабом и устаревшем ПК
19
Форум Армия: С-500 "Прометей" с «космическими» ракетами 77Н6 за 600 млн. долларов - подробности
16
Итоги гоночного уик-энда 17-18 августа
+
Почему ЗРК С-350 "Витязь" пропал с радаров и есть ли будущее у российско-корейского проекта
25
GeForce GTX 1070 против актуальных игр – выгодно ли сегодня купить старую видеокарту NVIDIA с рук
9
Путь Дэдпула в комиксах
+
Чем отличается смартфон за $100 от флагмана, и на какие характеристики стоит обращать внимание
+
Как создать новую крестовину для геймпада Sony PlayStation 5 DualSense
10

Сейчас обсуждают

Михаил Нефёдов
10:19
Ключевое, что только "видел". Со "слышал" у вас не сложилось. Ну и определять всех в дурачки - удел догадываетесь кого?
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
Eppius
10:14
Это хорошо. Пусть будут в вечной зависимости от поставок электричества.
Германия продолжает демонтировать свои атомные электростанции
Дмитрий Малинин
10:12
Что-то странное получается-техпроцесс лучше, а потребление эл.энергии ещё больше стало, у АМД вон новые процы вообще холодные и потребляют в 2 раза меньше!
Core Ultra 9 285K поступит в продажу 10 октября и будет сжигать на 100 Вт больше, чем Core i9-14900K
Александр Пушик
10:00
Понты. 55тыс чел. Ни Вавилон, ни близнецы не учат ничему.
Саудовская Аравия хочет построить самое высокое здание в мире
Вадим Тарасов
09:57
В некоторых странах запретили лутбоксы или они там есть, но там показаны предметы, которые гарантировано выпадут
Гендиректор miHoYo не смог сдержать эмоций после волны критики на презентации Genshin Impact 5.0
kitava
09:52
Никто не будет с ними никаких переговоров вести. Если в Вашингтонске сказали закругляться, то это была команда для них. В Москве плевать что там хотят за океаном.
Associated Press: ВСУ намерены закрепиться в Курской области
Ezdiumno_ru
09:52
А космос это скока? :))
Саудовская Аравия хочет построить самое высокое здание в мире
Ezdiumno_ru
09:51
Бурдж-Халиф проектировался с рассчетом, что его всегда можно еще достраивать сколько нужно. Небоскреб создавался, чтобы если кто-то построит здание выше, то Бурдж-Халифу достроят еще и он снова надолг...
Саудовская Аравия хочет построить самое высокое здание в мире
Windmark
09:50
Топовая встройка может и нормально звучит , но бюджетные решения это ужас. Я лучше бюджетную дискретку Xonar AE буду использовать
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
Vorvort
09:50
В 2012 Робертс обещал 50 планет и законченную игру за 5 лет. Прошло 12 лет - сколько планет готово? Две вроде? Пусть идёт на хер, мошенник.
Стоимость разработки GTA 6 составила 2 млрд долларов, а создание игры велось с 2014 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем